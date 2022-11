Une semaine extraordinaire pour les crypto-actifs Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Les principaux crypto-actifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum sont en forte baisse la semaine dernière, sur fond de détresse majeure du marché.



Le Bitcoin a commencé la semaine près de 21 000 $, mais alors que le marché digérait les principales informations, le prix a été envoyé sous les 15 600 $ sur la plateforme eToro - son plus bas niveau depuis novembre 2020. Le prix s'est quelque peu stabilisé au cours du week-end, s'installant au-dessus de 16 000 $ et se négociant maintenant autour de 16 400 $.



L'Ether a quant à lui connu un défi similaire à son prix, commençant la semaine à proximité de 1 600 $ avant de plonger sous 1 100 $. Le prix s'est depuis stabilisé, se maintenant autour de 1 200 $ pendant le week-end.



L'environnement de marché négatif pèse sur le Bitcoin



L'environnement de marché négatif actuel a pesé sur la plupart des crypto-actifs, mais certains facteurs spécifiques affectent désormais le Bitcoin, les détenteurs cherchant à protéger leurs positions de la volatilité du marché.



La chute des niveaux de prix est remarquablement similaire au marché baissier de 2018, le Bitcoin tombant à de nouveaux bas presque exactement un an jour pour jour après avoir atteint un nouvel ATH. Les données positives sur l'inflation ont quelque peu stabilisé le cours, mais ont été décalées par rapport au rebond observé sur les actions.



Ailleurs, JPMorgan a fait une nouvelle prédiction de prix sur le plus grand crypto-actif du monde, disant qu'il pourrait chuter de 25% supplémentaires - poussant le prix jusqu'à 13 000 $, établissant des comparaisons avec la précédente chute du marché en mai avec l'effondrement de Terra.



Rapport sur la consommation d'énergie des Bitcoins



Un nouveau rapport mondial sur l'exploitation minière du Bitcoin, publié par le Bitcoin Mining Council, montre que la consommation d'énergie du crypto-actif a augmenté au cours de l'année écoulée. Le rapport indique que la consommation d'énergie des mines de Bitcoins a augmenté de 41 %, mais que l'efficacité a augmenté d'environ 23 %, notamment grâce à l'utilisation croissante de sources d'énergie verte.



L'utilisation de l'énergie par les mineurs de Bitcoins pour valider les blocs a été très critiquée ces derniers mois, notamment avec le lancement de la fusion du réseau Ethereum, qui prétend réduire la consommation d'énergie de plus de 99 %.



Mais le rapport affirme que le Bitcoin n'utilise encore qu'environ 0,16 % des ressources énergétiques de la planète et n'émet que 0,1 % des émissions de carbone, ce qui est considéré comme une quantité "négligeable". Bien que cela puisse être le cas, le réseau continue de susciter des critiques, et c'est maintenant l'une des lignes de démarcation claires entre lui et son plus grand concurrent.



La FIFA lance des jeux blockchain avant la Coupe du monde



La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a lancé un ensemble de quatre jeux basés sur la blockchain avant la Coupe du monde de football masculin, qui débute dimanche. Le lancement comprend un jeu d'IA, un jeu axé sur les métavers appelé Uplandme, basé sur le métavers Upland déjà existant, et deux autres.



L'eSport est l'un des secteurs technologiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec des joueurs et des jeux qui attirent un large public et rapportent gros. Bien que ces quatre jeux de la FIFA soient peut-être un peu gadgets, c'est l'occasion pour le football mondial de capitaliser sur le marché en pleine croissance d'un grand événement sportif international en direct.



Pour de nombreux jeunes, le point d'accès à des sports tels que le football se fait d'abord en ligne. Ces natifs du numérique sont à l'aise pour interagir avec le sport par le biais des jeux. En ce qui concerne les applications blockchain des jeux, l'un d'entre eux comprend des facettes de type NFT qui permettent aux joueurs de construire leur propre morceau d'images et de moments de la Coupe du monde de la FIFA, tandis que le jeu métaverse Upland comprend la propriété réelle des droits de propriété numérique.



