Un partenariat entre fintechs : Raisin et Yolt facilitent l'accès financier et favorisent la transparence

Une nouvelle alliance entre 2 startups financières partageant cette obsession du client voit le jour. Yolt, l'application intelligente, qui compte aujourd'hui plus de 900 000 utilisateurs, établit un partenariat avec Raisin, la plus importante Marketplace paneuropéenne de l'épargne. Les utilisateurs européens de Yolt pourront avoir accès aux produits d'épargne de Raisin directement depuis leur application, ce qui signifie un large choix de comptes à terme proposés par les banques partenaires de Raisin. Le partenariat débutera au Royaume-Uni puis en France et en Italie. Les deux entreprises visent à améliorer la façon dont les consommateurs interagissent avec leur épargne, mais aussi à accroître leurs connaissances financières et, au final, permettre aux utilisateurs de faire de meilleurs choix pour leur épargne.



Les utilisateurs de Yolt au Royaume-Uni, en Italie et en France pourront comparer et choisir parmi une gamme de comptes d'épargne proposés par Raisin. Cela permettra aux clients de placer leurs économies de façon transparente, en choisissant parmi des produits de dépôt aux taux compétitifs, à travers une seule interface. Les utilisateurs de Yolt pourront suivre leurs comptes d'épargne Raisin directement dans leur application, tout comme leurs activités bancaires.



Frank Jan Risseeuw, PDG de Yolt, a commenté : "Notre partenariat avec Raisin donnera à nos utilisateurs un accès aux meilleures solutions d'épargne. En plus de nos propres solutions d'épargne, les utilisateurs pourront maintenant avoir une vue claire et exhaustive de leur épargne ainsi que de leurs dépenses courantes, le tout en un seul endroit. De tels partenariats changent réellement la donne dans le domaine de la gestion de l'épargne. C'est une parfaite manière de faire fructifier vos économies durement gagnées !"



Ce partenariat est le fruit de la collaboration de 2 pionniers de l'Open Banking. Raisin a noué des partenariats avec, par exemple, N26, Commerzbank, Vanguard et ClearScore mais aussi avec plus de 75 banques proposant leurs comptes à terme sur les sept plateformes de Raisin. De son côté, Yolt collabore avec simpleurance, MoneySuperMarket, Anorak, Wealthify, Pensionbee et plusieurs autres acteurs. L'annonce de ce partenariat se fait au moment où les sociétés franchissent une étape : Yolt fête son deuxième anniversaire avec plus de 900 000 utilisateurs, et Raisin dépasse les 13 milliards d'euros de dépôts intermédiés depuis son lancement en 2013.



"Grâce à notre engagement commun pour l'Open Banking, cette coopération permettra aux utilisateurs de Yolt d'accéder à de meilleures solutions pour leur épargne mais aussi d'accéder à une plus grande transparence sur leurs dépôts. Cela est au cœur des valeurs fondamentales de nos deux sociétés ", a déclaré Tamaz Georgadze, co-fondateur et CEO de Raisin. "En tant que plate-forme paneuropéenne visant à supprimer les obstacles aux placements de votre épargne, nous sommes ravis de travailler ensemble à travers l'Europe. Nous allons offrir une meilleure expérience financière aux épargnants et ainsi faire croitre significativement ce marché"



A PROPOS DE RAISIN

Créée en 2012 par Dr Tamaz Georgadze (CEO), Frank Freund (CFO) et Michael Stephan (COO), la fintech berlinoise Raisin, pionnière en matière d’open banking, est aujourd’hui la Marketplace pan-européenne de référence pour l’épargne et les investissements en ligne. Les plateformes de Raisin (sous la marque WeltSparen dans les pays germanophones) éliminent les barrières qui séparent les meilleurs produits d’épargne des consommateurs et PME européens. La Marketplace Raisin offre un accès simple et gratuit à des produits de dépôts performants et sûrs provenant de toute l’Europe. Elle propose également des produits d’investissement, basés sur des portefeuilles d’ETF, très diversifiés et à un coût extrêmement attractif (disponible uniquement en Allemagne pour le moment). Avec une seule inscription en ligne, les clients peuvent choisir parmi tous les investissements disponibles et gérer facilement leurs comptes. Depuis son lancement en 2013, Raisin a négocié 12 milliards d’euros pour plus de 175 000 clients dans 31 pays d’Europe auprès de plus de 75 banques partenaires. Raisin a été nommée parmi les cinq premières fintechs européennes par FinTech50 et est soutenue par de prestigieux investisseurs européens et américains, notamment Index Ventures, Orange Digital Ventures, PayPal, Ribbit Capital et Thrive.



A PROPOS DE YOLT

Depuis 2017, Yolt donne à chacun le pouvoir de gérer intelligemment son argent. À l'avant-garde de la DSP2 et de l'Open Banking, l'application pour la gestion intelligente de vos finances personnelles permet aux utilisateurs d'accéder à la fois à leurs comptes, cartes de crédits, retraites et investissements. Depuis deux ans, Yolt a connu une croissance exceptionnelle, avec pas moins de 900 000 utilisateurs au Royaume-Uni, en France et en Italie. De plus, l'application affiche une toujours supérieure à 4 étoiles en moyenne dans toutes les plateformes de téléchargement d'applications. Grâce à Yolt Connect, la nouvelle génération de marketplace intégrée à l'application, les utilisateurs peuvent trouver les meilleures offres en fonction de leurs besoins. La dernière offre de Yolt, Yolt for Business API, ouvre son expertise Open Banking aux autres organisations à travers une API simple et sécurisée. Encadrée et administrée par Yolt, cette API met en relation les entreprises ou les consommateurs avec les principales banques d'Europe.



A PROPOS D’ING

NG est une institution financière internationale à fort rayonnement européen offrant des services bancaires par l'intermédiaire de sa filiale ING Bank. Le but d'ING Bank est de permettre aux personnes de garder une longueur d'avance dans leur vie personnelle et professionnelle. Plus de 51 000 collaborateurs d’ING Bank offrent des services bancaires à des clients dans plus de 40 pays. Les actions du groupe ING sont cotées à la bourse d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et au New York Stock Exchange (ADR: ING US, ING.N). La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise d'ING. Les actions d’ING Group sont reprises dans l’index FTSE4Good ainsi que dans le Dow Jones Sustainability Index (l’index européen et mondial) où ING y occupe une position prééminente dans son secteur.