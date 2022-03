Tugdual Le Reste, CEO Cleerly Entretien avec Tugdual Le Reste, CEO et fondateur de Cleerly.

Bonjour Tugdual Le Reste, pouvez-vous présenter Cleerly ?



Bonjour Finyear et merci de m’accorder cet interview.

Lorsqu’un nouveau client nous contacte, nous réalisons avec lui un bilan patrimonial pour comprendre sa situation et être en mesure d’apporter les meilleures solutions pour cette personne. Nous n’avons pas de solution toute faite, chaque client a le droit à un accompagnement personnalisé et optimisé. C’est ce qui fait notre force et c’est la raison pour laquelle 60 % de nos nouveaux clients viennent par recommandation. C’est une fierté pour nous.

Nous sommes régulés par l’AMF et l’ORIAS. Cela nous oblige à être particulièrement vigilant à ce que nous faisons.



Comment vous faites-vous connaître auprès de vos clients ?



C’est le deuxième point de Cleerly.

Cleerly est aussi un site internet pour aider les internautes sur les finances personnelles. Nous avons constaté qu’il y avait un vrai manque en termes d’informations et nous avons commencé par créer un blog l’été dernier qui a pris une grande importance (100 000 visiteurs en janvier). Sur notre site nous essayons d’être le plus simple et clair possible pour démocratiser les finances personnelles.

C’est à la suite de notre blog que les internautes nous ont demandé de les accompagner.



Avec qui travaillez-vous ?



Nous travaillons avec plusieurs assureurs pour nos assurances vies et nos PER (SwissLife, Spirica, Aviva, Suravenir, Axa…). Nous avons sélectionné plusieurs contrats pour nous permettre de proposer à chaque client le contrat le plus adapté à sa situation.

Nous travaillons aussi avec des promoteurs immobiliers pour les personnes souhaitant investir dans l’immobilier.



Avez vous prévu une levée de fonds ?



Nous sommes une jeune entreprise donc nous n’écartons pas cette possibilité mais pour l’instant nous n’en avons pas besoin.

Nous souhaitons continuer si possible en mode “bootstrap” car nous trouvons cela plus sain par rapport à la course à la levée de fonds actuelle. Créer une entreprise saine, rentable, au service des clients, voilà ce qui nous motive.



Quels sont les prochains gros chantiers de Cleerly ?



Nous avons reçu récemment le soutien de la BPI pour nous aider à développer nos outils. Cela va nous aider à continuer d’améliorer l’expérience que l’on souhaite unique pour l’internaute et pour nos clients.

Nous souhaitons aussi recruter des conseillers en gestion de patrimoine qui partagent nos valeurs, notamment l’intégrité.

Bonjour Finyear et merci de m’accorder cet interview. Cleerly est un nouveau cabinet en gestion de patrimoine avec une approche globale.Lorsqu’un nouveau client nous contacte, nous réalisons avec lui un bilan patrimonial pour comprendre sa situation et être en mesure d’apporter les meilleures solutions pour cette personne. Nous n’avons pas de solution toute faite, chaque client a le droit à un accompagnement personnalisé et optimisé. C’est ce qui fait notre force et c’est la raison pour laquelle 60 % de nos nouveaux clients viennent par recommandation. C’est une fierté pour nous.Nous sommes régulés par l’AMF et l’ORIAS. Cela nous oblige à être particulièrement vigilant à ce que nous faisons.C’est le deuxième point de Cleerly.Cleerly est aussi un site internet pour aider les internautes sur les finances personnelles. Nous avons constaté qu’il y avait un vrai manque en termes d’informations et nous avons commencé par créer un blog l’été dernier qui a pris une grande importance (100 000 visiteurs en janvier). Sur notre site nous essayons d’être le plus simple et clair possible pour démocratiser les finances personnelles.C’est à la suite de notre blog que les internautes nous ont demandé de les accompagner.Nous travaillons avec plusieurs assureurs pour nos assurances vies et nos PER (SwissLife, Spirica, Aviva, Suravenir, Axa…). Nous avons sélectionné plusieurs contrats pour nous permettre de proposer à chaque client le contrat le plus adapté à sa situation.Nous travaillons aussi avec des promoteurs immobiliers pour les personnes souhaitant investir dans l’immobilier.Nous sommes une jeune entreprise donc nous n’écartons pas cette possibilité mais pour l’instant nous n’en avons pas besoin.Nous souhaitons continuer si possible en mode “bootstrap” car nous trouvons cela plus sain par rapport à la course à la levée de fonds actuelle. Créer une entreprise saine, rentable, au service des clients, voilà ce qui nous motive.Nous avons reçu récemment le soutien de la BPI pour nous aider à développer nos outils. Cela va nous aider à continuer d’améliorer l’expérience que l’on souhaite unique pour l’internaute et pour nos clients.Nous souhaitons aussi recruter des conseillers en gestion de patrimoine qui partagent nos valeurs, notamment l’intégrité.









Articles similaires < > WorldRemit renforce sa position en France Jean-François Guillaumin, Directeur Général France de Solarisbank Le rôle des RP dans le financement de l'innovation