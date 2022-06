TrueLayer et Thunes annoncent un partenariat pour simplifier les paiements au Royaume-Uni et en Europe

Thunes propose une infrastructure de paiement B2B qui répond aux besoins des e-commerçants, des places de marché, des plateformes d'économie collaborative et des Fintechs. Dans le cadre du partenariat conclu, Thunes intégrera les paiements open banking de TrueLayer dans sa plateforme et les proposera aux 100 000 commerçants répertoriés par la société à l’échelle mondiale. Dès lors, des milliers de clients et de partenaires de Thunes pourront tirer parti des paiements open banking.



Les paiements de TrueLayer offrent une alternative rapide et rentable aux virements bancaires et contournent les réseaux de cartes traditionnels et leurs frais associés. Ils réduisent également considérablement le risque de fraude et éliminent les rétrofacturations, qui peuvent entraîner des coûts importants pour les commerçants.



Mariko Beising, Head of Payment Partnerships chez TrueLayer précise : « L’open banking se généralise rapidement, car de plus en plus de commerçants adoptent les paiements de compte à compte qui permettent de réaliser des économies importantes, de renforcer la sécurité et d’accélérer les règlements réalisés par rapport aux autres méthodes de paiement. Thunes a fait ses preuves dans l'adoption des derniers moyens de paiement pour ses clients, afin qu'ils puissent se concentrer sur la gestion de leur entreprise. La mise en œuvre de l'open banking est la prochaine étape logique et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons offrir une valeur significative aux commerçants européens grâce à un partenaire de confiance. »



Christophe Bourbier, Directeur général de Thunes, précise : « Chez Thunes, nous sommes ravis de cette nouvelle proposition de valeur que nous allons offrir à notre réseau de commerçants et de partenaires. L’open banking prend de l'ampleur non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le reste de l'Europe, et nous sommes convaincus que ce partenariat avec TrueLayer, un leader dans le domaine, contribuera à aller de l'avant et à faire de ce nouveau mode de paiement intelligent une réalité pour tous. »