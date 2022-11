Trone, un fabricant innovant qui sublime les objets du quotidien grâce au CIR-CII Quand l’intime devient sublime ! Telle est la promesse de la startup Trone, créée en 2018, un fabricant français qui ambitionne de révolutionner l’utilisation d’objets du quotidien.

Dès leur lancement, les 4 co-fondateurs se fixent un défi de taille : innover en réinventant les toilettes, un incontournable du marché sanitaire qui n’a pas été revisité depuis plus de 2 siècles !



Conseillé par NÉVA dans la valorisation des travaux de R&D et d’innovation, Camille Mourgues, CTO et co-fondateur de Trone, revient sur les apports du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation (CIR-CII), dans la stratégie de développement de l’entreprise.



Trone : un fabricant innovant « made in France »



Design, choix des matériaux et recherche fonctionnelle, chaque détail de l’objet est revisité sous le spectre de l’innovation par ce fabricant nouvelle génération.



« Nous voulons faire vivre une expérience novatrice à nos utilisateurs, transformer le monotone et le rendre mémorable. Je suis ingénieur et deux de mes associés sont architectes designer, ce qui nous permet d’avoir une vision globale de tous les aspects du produit, de la phase d’étude-conception à la fabrication. », complète Camille Mourgues.



Avec des bureaux situés dans le centre de Paris, un atelier d’assemblage et de fabrication à Romainville et des partenaires industriels en France, l’équipe Trone s’attache à sa fabrication « made in France ».

« Nous avons la volonté avec mes associés de mettre le design et l’ingénierie au service de la fabrication de produits utiles et de les sublimer. Le tout avec des valeurs communes et notamment celle de maîtriser toute la chaîne de conception-fabrication en France pour des raisons sociétales, environnementales et qualitatives. », explique Camille Mourgues.



Levée de fonds et CIR-CII : deux leviers financiers en faveur de la R&D et de l’innovation



« Le marché du sanitaire est concurrentiel et dans les mains de grands acteurs installés depuis des décennies. Nous avons lancé Trone avec l’envie d’innover et d’être différent. C’était dans notre ADN dès l’origine. Nous avions besoin d’investir en R&D et en innovation pour aller au bout de nos ambitions. », explique Camille Mourgues.



Depuis 2018, plusieurs gammes de produits innovants ont été imaginées et fabriquées par Trone :

● des WC design haut de gamme sur pied avec une chasse d’eau revisitée sous forme d’un tube transparent, pour une meilleure prise de conscience de la consommation d’eau,

● des toilettes suspendus anti-odeurs avec un dispositif de purification d’air breveté, élaboré en partenariat avec un spécialiste du sujet en France.



« Nos produits sont commercialisés auprès d’une clientèle haut de gamme BtoB (hôtellerie-restauration) et auprès de particuliers, avec une répartition des ventes de 80% en France et de 20% en Europe. Nos ambitions pour l’année à venir est de poursuivre nos efforts de développement vers le marché européen. », poursuit Camille Mourgues.



Autofinancé au lancement, Trone a fait ses preuves avec ses premières ventes et a réalisé une 1ère levée de fonds en 2021 pour pouvoir accélérer son développement. Cette levée de fonds a été complétée par le recours à deux dispositifs étatiques d’aide à la R&D : le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII).



L’importance du dossier technique pour valoriser les travaux de R&D et d’innovation



« Jusqu’à notre rencontre avec Larry Perlade de NÉVA à l’Incubateur HEC quand nous étions à Station F, nous n’avions pas connaissance des dispositifs existants en France pour favoriser la R&D et l’innovation. L’équipe NÉVA nous a conseillé et accompagné dans le montage des dossiers pour valoriser nos travaux de recherche. Ils ont fait preuve de beaucoup de pédagogie car nous partions de zéro, c’était notre première expérience professionnelle et notre premier projet innovant. », confie Camille Mourgues.



Dans le cadre du CIR-CII, la rédaction du dossier technique nécessite de décrire, de documenter et de formaliser tous les travaux de R&D et d’innovation effectués avec précision, à savoir phase par phase et même tâche par tâche.



« Les experts de NÉVA ont su s’adapter à nos besoins de startup et au fait que nous n’étions pas toujours bien structurés. Ils nous ont aidé à identifier les projets qui relevaient de la R&D ou de l’innovation au regard des critères fixés par la loi, à traduire ces travaux de recherches et d’innovation en une présentation intelligible. Ils se sont investis pour comprendre nos sujets techniques, pour intégrer nos enjeux et comprendre ce que nous cherchions à faire sur le marché pour nous différencier. », commente Camille Mourgues.



Le CIR-CII : une aide au service de la protection des innovations



Dispositif incitatif à la création d’emploi en R&D et en innovation, le CIR-CII permet aux entreprises qui en bénéficient d’investir du temps dans la recherche et l’innovation, d’être ambitieuse et d’oser investiguer.

« Notre dépôt de brevet est un exemple de ce que le CIR nous a permis d’entreprendre. Notre brevet nous permet de protéger nos produits sur le long terme, de positionner une barrière à l’entrée de nos concurrents mais aussi de véhiculer une image de marque d’entreprise innovante. C’est également un élément fort de réassurance pour la levée de fonds. En tant que jeune startup, nous n’aurions pas eu les moyens de déléguer une personne à temps plein sur ce projet, sans l’aide apportée par le CIR. », confirme Camille Mourgues.



Le CIR : un soutien à la veille technologique



Le CIR permet d’allouer des ressources humaines sur des sujets de veille technologique, pour se tenir informés en permanence sur ce qui se fait dans le secteur ou dans d’autres secteurs qui peuvent être inspirants.



« Nous travaillons sur des projets de développement longs qui nécessitent d’allouer du temps d’ingénierie et de R&D. Nous essayons des choses qui n’aboutissent pas toujours ou qui seront rentables dans plusieurs années. Le CIR nous permet d’innover et de nous tromper parfois, sans pour autant mettre en péril les emplois de nos équipes. Nous réalisons de la veille en continu sur des nouveaux matériaux, sur des nouveaux procédés de fabrication. Nous travaillons par exemple actuellement sur les procédés d’impression 3D en céramique, de la veille qui sera porteuse dans les années à venir », explique Camille Mourgues.



Les défis 2023 : une 2ème levée de fonds et l’embauche d’un jeune Docteur (PhD)



« Pour accélérer notre développement et asseoir notre position sur le marché français et européen, nous allons réaliser une seconde levée de fonds début 2023. Nous prévoyons également le recrutement d’un jeune Docteur* ou d’un Doctorant au cours du premier trimestre, pour travailler sur de la recherche liée aux émaux. C’est un secteur dans lequel il y a encore à innover car dans l’industrie céramique sanitaire, le blanc prédomine encore, en partie à cause du volume de rebuts et du manque de recherche sur le sujet. », conclut Camille Mourgues.



* NB : Le recrutement d’un jeune Docteur est particulièrement favorisé par le mode de calcul du CIR, comparativement au recrutement d’un ingénieur par exemple.



A PROPOS DE TRONE

Trone est une entreprise créative, fondée par Hugo Volpei, s’étant donné pour mission de réinventer l’expérience aux toilettes. Cet indispensable, délaissé depuis 250 ans, est ainsi révolutionné, transformé en pièces design hautes en couleurs nées de la collaboration entre designers, ingénieurs et artisans français. Trone va encore au-delà, et signe des espaces immersifs sur mesure dans de hauts-lieux de l’hôtellerie et de la restauration. « Rendre l’intime sublime », tel est le mot d’ordre de la marque qui casse les tabous et transforme les toilettes en symboles de raffinement, bijoux de technologie et d’esthétisme fabriqués en France.



A PROPOS DE NÉVA

Fondé en 1995, NÉVA est un des plus anciens cabinets dédiés à la mise en œuvre du Crédit Impôt Recherche (CIR), du Crédit Impôt Innovation (CII) et du statut des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI).

Cabinet à taille humaine, NÉVA assoit son succès sur l’expérience de son fondateur, Larry Perlade, mentor auprès de l'Incubateur HEC Paris à STATION F, qui s’implique personnellement auprès de chaque client, et sur la pluridisciplinarité de son équipe de professionnels très expérimentés : consultants scientifiques, experts-comptables, avocats fiscalistes, avocats en droit social, etc.

NÉVA en chiffres :

● +890 MISSIONS RÉALISÉES AUPRÈS DE START-UP & PME

● +110M€ D’AIDES OBTENUES

● 99% DES DOSSIERS VALIDÉS



