Trois counsels pour HPML Avocats

HPML consacre l’expertise de ses collaboratrices senior et reconnaît leur engagement en les cooptant counsel : Virginie Florance et Marina Llobell au sein de son équipe corporate, M&A/private equity d’une part et Claire Bourgeois au sein de son équipe droit social d’autre part.



Virginie Florance

Virginie Florance est avocate depuis 10 ans. Spécialisée en fusions-acquisitions, private equity et droit des sociétés, elle conseille des groupes et fonds d'investissements français et étrangers dans le cadre de leurs diverses opérations d'acquisition/cession et restructuration nationales et internationales.

Titulaire d’une double formation juridique et commerciale acquise au sein de l’EDHEC Business School, Virginie a rejoint HPML en 2015 après avoir collaboré au sein de cabinets parisiens internationaux.



Marina Llobell

Avocate au barreau de Paris depuis 2010, Marina Llobell accompagne principalement des sociétés et groupes français et étrangers dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions ainsi que des fonds d’investissement dans leurs opérations de private equity. Elle intervient également dans le cadre de litiges liés au droit des sociétés (conflits entre actionnaires, contentieux haut de bilan, contentieux post acquisitions).

Titulaire d’un Master II en Droit des Affaires et Droit Economique (Université de Sophia Antipolis) et d’un Master II en Droit de Propriété Intellectuelle de (Université d’Aix-Marseille III), elle a rejoint HPML en 2016.



Claire Bourgeois

Claire Bourgeois, avocate depuis plus de 10 ans, intervient tant en conseil qu’en contentieux dans tous les domaines du droit social. Claire est bilingue français/anglais (diplômée de l’université d’Oxford). Elle a acquis son expérience au sein de grands cabinets internationaux (CMS Francis Lefebvre Avocats et Freshfields Bruckhaus Deringer) avant de rejoindre HPML en 2017.



Pour les associés d’HPML « Ces nominations reflètent tant notre volonté de valoriser nos talents que notre fierté de les accompagner dans l'évolution de leurs carrières. Pour chacune d'entre elles, ce nouveau statut est la conséquence méritée d'une maturité dans leur expertise respective et d'un engagement constant et apprécié auprès de nos clients ».



« Pour renforcer notre équipe M&A/Private equity, nous sommes également ravis d’accueillir en qualité d’avocat dans le cadre de sa première collaboration Ilias Dhaou. »



A propos d’HPML

HPML est un cabinet d’avocats d’affaires français indépendant, composé de 5 associés et près de 15 collaborateurs, qui accompagne les dirigeants, les actionnaires et les entreprises dans toutes les étapes de leur développement, tant en conseil qu’en contentieux. Leader reconnu du secteur du Private Equity et des Fusions & Acquisitions depuis sa création en 2000, le cabinet offre une gamme complète de services juridiques couvrant la vie des affaires, la fiscalité, le droit social.