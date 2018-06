Transformation digitale des institutions financières : tout miser sur la qualité ne suffira pas

Parallèlement, les innovations technologiques évoluent si rapidement qu'il peut être difficile d'identifier les solutions pertinentes sur le long terme. Dans cet environnement en constante évolution, le choix du bon partenaire informatique dépasse le simple choix d’équipements hardware ou logiciel. Un partenaire stratégique doit pouvoir vous accompagner dans la mise en place de vos objectifs sur l'ensemble du réseau informatique et s'assurer que chaque point de contact est connecté, intégré et fonctionne de manière transparente.



La transformation doit être rapide et pérenne



Nous en sommes au point où la notion de transformation est devenue élémentaire. Si vous ne vous transformez pas, vous êtes sur la voie de l'obsolescence. Lorsque tout le monde autour de vous se digitalise, le choix de la meilleure technologie et des meilleurs logiciels, le déploiement omnicanal, l’offre d’une expérience sur mobile, la vitesse et l’anticipation sont les caractéristiques critiques pour se différencier de la concurrence.



De nombreuses institutions financières lancent de nouvelles initiatives remplies d’intentions louables, mais sont en proie à des pièges multiples : une intégration multifournisseur, un processus décisionnel fragmenté (local vs centralisé), des règlementations qui n'ont pas été pleinement prises en compte, voire même des employés qui ne comprennent pas ou ne soutiennent pas les changements qui se produisent.

Les complexités liées à la mise en œuvre des projets et à la gestion du changement peuvent constituer des freins pour les institutions financières. Elles peuvent initier régulièrement quelques grands projets sans avoir les équipes informatiques suffisamment expérimentées pour mener à bien ces transformations techniques. Il est souvent nécessaire de pouvoir bénéficier de l’appui d’un partenaire externe ayant à la fois une expertise sectorielle et une présence internationale pour accompagner l’institution financière dans ses projets de transformation digitale sur l’ensemble de ses marchés. Ainsi, elle bénéficie de solutions rapides à mettre en place tout en évitant les risques opérationnels et financiers liés au changement



Les 8 bonnes questions à se poser avant de choisir un partenaire :

Dispose-t-il d’une équipe d’experts pointus dans l'industrie financière ?

- A-t-il les connexions avec tous les fournisseurs nécessaires pour centraliser les contacts ?

- Est-il en capacité de connecter l’ensemble des points de contact au sein de votre organisation, qu'ils soient physiques ou numériques ?

- A-t-il une bonne compréhension de la complexité de la conformité et de la réglementation ?

- Fonctionne-t-il selon des processus normalisés qui assurent une unicité dans l’ensemble des projets ?

- Ses solutions et leur périmètre sont-ils modulables, évolutifs et multifournisseur ?

- Le processus est-il collaboratif ?

- Propose-t-il un investissement durable avec une feuille de route à long terme ?



Dans un monde hyper connecté et en évolution perpétuelle, vous devez pouvoir vous appuyez sur un partenaire qui soit capable d'anticiper vos besoins et de proposer rapidement et en toute confiance des solutions qui amélioreront la performance globale de votre organisation. Il n'existera jamais une solution capable de répondre entièrement à la transformation de votre organisation ; au fur et à mesure que le secteur financier évolue et change, vos besoins aussi. Un bon partenaire doit anticiper ce qui va arriver parce que dans la course à la transformation, la vitesse et la prévoyance sont les marques du succès.



C. Auville, Direction Marketing et Communication, Diebold Nixdorf France.