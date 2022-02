Thierry Bezanson devient Délégué Régional AFDCC Languedoc-Roussillon

Après avoir occupé des responsabilités commerciales dans une SSII, Thierry Bezanson a été Credit Manager pendant plus de 15 ans dans des groupes importants. Depuis quelques années, il exerce en tant que Consultant formateur indépendant labellisé AFDCC et RP-CFI.



Nouvellement arrivé en Languedoc, il a été Délégué Régional AFDCC Rhône Alpes pendant près de 20 ans. Soucieux de partager les bonnes pratiques du Credit Management, et plus largement de la gestion du BFR, il aura à coeur de favoriser les échanges avec les entreprises et les acteurs Languedociens.



Isabelle Costes, Credit Manager et Vice-Présidente Région AFDCC : « Thierry est un Credit Manager expérimenté et un homme de terrain. Je suis heureuse que le Conseil d’Administration lui ait accordé sa confiance car il saura apporter toute son expertise aux Adhérents de sa Région et il pourra développer l’image de notre profession auprès des Institutionnels locaux pour que le Credit Management soit toujours plus reconnu et valorisé. »



A propos de l’AFDCC :

L’Association Française des Credit Managers et Conseils est une association professionnelle loi 1901 spécialisée dans la bonne gestion des relations financières clients. Elle regroupe environ 1000 entreprises membres et diffuse au plus grand nombre les bonnes pratiques professionnelles pour la maîtrise du risque d’impayés, l’optimisation des paiements clients et du besoin en fonds de roulement (BFR) de façon durable. Elle propose une multitude de services autour du partage d’expérience et des savoirs et dispose d’une offre formation complète sur tous les aspects de cette fonction.