"The Merge" se réalise avec succès

"The Merge" est terminée : Que faire maintenant pour Ethereum ?



Ethereum est sans doute le plus grand écosystème au sein des crypto-actifs. Des milliers de projets et d'applications décentralisées (dapps) s'appuient sur la blockchain Ethereum pour stocker des données et gérer leurs dapps.



À mesure que l'écosystème Ethereum s'est développé, des solutions de mise à l'échelle ont été sollicitées pour que les dapps restent rapides et bon marché en termes de coûts de transaction ou de "gaz". C'est la raison principale de la transition de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS).



Il est également essentiel de rendre le réseau plus efficace sur le plan énergétique. Cet aspect revêt une importance particulière dans le contexte macroéconomique mondial actuel, où les prix de l'énergie sont élevés et où la réduction des émissions est une nécessité. La Fondation Ethereum estime que la consommation d'énergie passera d'environ 112 térawattheures par an à seulement 0,1.



Évaluation haussière



En termes de "tokenomics" de l'ETH, la fusion et le changement de PoS pourraient être positifs pour le prix de l'ETH pour plusieurs raisons. Premièrement, l'émission - la quantité de nouveaux ETH entrant en circulation - va baisser de manière significative, avec des estimations actuellement autour d'une chute de 90%.



Deuxièmement, une redevance minimale doit être payée au réseau pour exécuter les transactions. Ces frais seront "brûlés" au cours du processus, les retirant de la circulation. La combustion de l'ETH de la circulation laissera moins d'actifs cryptographiques en circulation dans le système au fil du temps.



Troisièmement, les détenteurs peuvent commencer à jalonner - une forme de récompense passive pour aider à sécuriser le réseau. Là encore, l'ETH sera retiré de l'offre en circulation.



En bref, l'ETH pourrait devenir déflationniste. Moins d'offre et plus de demande d'ETH pourraient entraîner une hausse du prix après la fusion, car la rareté commence à peser sur la circulation du jeton, un peu comme lorsque les banques centrales augmentent les taux d'intérêt et ralentissent les processus tels que l'assouplissement quantitatif.



Évaluation baissière



CoinShares a récemment publié son rapport hebdomadaire sur les flux de fonds, qui a montré une sortie nette d'ETH parmi les investisseurs institutionnels - bien que relativement faible. Cela pourrait signaler une certaine nervosité quant aux problèmes techniques qui pourraient survenir lors de la fusion.



De même, les dépôts nets d'ETH sur les échanges sont actuellement plus élevés par rapport à la moyenne sur sept jours, selon CryptoQuant. Des dépôts plus élevés sont généralement en corrélation avec une pression de vente croissante.



Ces mouvements pourraient signaler une prudence de la part des investisseurs ou un changement de cas d'investissement avant le changement de PoS. Il est impossible d'évaluer les véritables raisons qui sous-tendent la prise de décision cependant, de sorte que la performance post-fusion illustrera si cela était un blip ou une partie d'une tendance.



Seul l'avenir nous dira si le prix de l'ETH augmentera ou baissera à l'issue de la fusion. Ce qui est important, du point de vue du développement du réseau, c'est qu'une étape importante, attendue depuis des années, sera enfin franchie.



