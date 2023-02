Accueil Envoyer Imprimer Partager The Lost Wallet : une chasse au trésor sur 24 semaines avec un CryptoPunk (#2672) d’une valeur de 120 000 EUR à la clé La Non Fungible Conference et bem.builders lancent une chasse au trésor interactive forte de 24 quêtes, sur 24 semaines . Des marques partenaires renommées : SPATIAL, w3rlds (Exclusible), Decentraland, OVER, R3V3NGE, The Sandbox, etc. Un CryptoPunk (#2672) de plus de 120 000 euros à gagner et de nombreuses surprises au rendez-vous

La Non Fungible Conference (NFC), l’un des plus grands événements sur les NFTs au monde et bem.builders, pionnier de la création d’expériences virtuelles dans le metaverse, dévoilent ce jour le lancement de The Lost Wallet.com, le plus grand jeu en réalité alternée sur les metaverses dont le démarrage officiel aura lieu mercredi 1er mars prochain.

L’idée est partie d’un constat : rares sont aujourd’hui, les projets sur le metaverse qui rencontrent un succès à la hauteur des attentes des joueurs, des marques, et de l’industrie en général. Les occasions d’y accéder sont encore assez confidentielles. bem.builders et la NFC ont imaginé un projet pour faire changer la donne : créer une chasse au trésor interactive en réalité alternée mobilisant une multitude d’espaces, de metaverses et de partenaires.

Les joueurs de tous horizons seront invités à y participer pour remporter un NFT issu d’une collection historique : le CryptoPunk (#2672) d’une valeur de plus de 120 000 euros. D’autres surprises jalonneront les quêtes telles que des NFT d’artistes (Hackatao, Dot Pigeon, Foodmasku, Obvious, Agoria, John Hamon) et de collections partenaires, des vêtements digitaux, des propriétés 3D et d’autres actifs à acquérir.



Neal Robert, CEO de bem.builders

“Dynamiser le metaverse, démocratiser son accès, fédérer une communauté, valoriser nos partenaires sont autant d’objectifs à l’origine de ce projet. The Lost Wallet va transformer tout l’espace Web3, en particulier les metaverses, en un vaste terrain de jeu.”



John Karp, fondateur de la conférence NFC Lisbon et Président de la NFT Factory

i[“L’ampleur du projet The Lost Wallet est assurée par sa capacité à faire interagir différents espaces virtuels, plateformes et metaverses grâce à l’expertise de bem.builders en matière d’interopérabilité.”



“L’exploration est la clé, le trésor est votre objectif, le metaverse est votre galaxie !”

The Lost Wallet est construit autour d’une histoire qui se décline en 24 quêtes, dont la dernière donnera accès au CryptoPunk tant convoité. Le joueur sera immergé dans l’intrigue suivante : un jeune homme travaillant pour une mystérieuse entreprise d’intelligence artificielle et passionné par le monde numérique est retrouvé mort. Son portefeuille virtuel contenant notamment le CryptoPunk (#2672), désormais sans propriétaire, disparaît. Les participants au jeu se lanceront à sa recherche, guidés par un étrange compte twitter avec lequel certains internautes interagissent déjà sans le savoir.



À travers une variété de défis repoussant les limites du réel, chaque quête permettra de récupérer un mot, jusqu’à former une seed phrase de 24 mots donnant accès au fameux portefeuille. Le premier à reconstituer la seed phrase acquerra le CryptoPunk. D’autres récompenses sont prévues pour les participants qui obtiendront un bon score.



A la recherche du NFT 0 : des milliers de personnes sont d’ores et déjà engagées dans le jeu pour remporter un certain NFT 0, dont l’aide se révèlera précieuse pour la suite de l’aventure… Cette toute première quête lancée en avant-première le 30 janvier, est encore accessible jusqu’au 1er mars !

À partir du 1er mars, jour de l’inauguration officielle de The Lost Wallet, et jusqu’à la mi-août, une nouvelle quête sera dévoilée chaque semaine. Les quêtes se dérouleront dans une multitude d’espaces Web3 : groupe Discord, metaverses, plateformes dédiées des différentes marques partenaires. Tout en restant ancrées dans le scénario, les quêtes s’adaptent aux fonctionnalités et à l’image des différentes marques partenaires. Le départ pour l’aventure se fera systématiquement depuis thelostwallet.com.



Nous sommes heureux de dévoiler parmi les marques partenaires de The Lost Wallet : SPATIAL, w3rlds (Exclusible), Decentraland, OVER, R3V3NGE ou encore The Sandbox. Plusieurs quêtes sont encore disponibles pour les marques qui souhaitent rejoindre cette folle aventure et bénéficier ainsi d’une forte visibilité.



À propos des créateurs de The Lost Wallet



La NFC Lisbon

La Non Fungible Conference (NFC) Lisbon, fondée par John Karp, est la première conférence NFT à l’échelle européenne : un événement de deux jours rempli de conférences, de panels, d’ateliers, de fêtes et d’expériences. La NFC a pour objectif de rassembler les acteurs mondiaux du milieu des NFT : artistes, plateformes, collectionneurs ou encore investisseurs.



bem.builders (Brand Experience in the Metaverse)

bem.builders conçoit et développe des expériences dans le metaverse. La société accompagne les grands comptes dans l’approche créative, le choix de la plateforme virtuelle ou d’interaction sociale adaptée et la réalisation du projet (design, développement et intégration). Dans une aspiration à sublimer l’usage du virtuel et à le démocratiser, bem.builders mène une réflexion continue pour penser la pratique autour des codes, de l'architecture et du langage des univers virtuels, qu’elle a formalisé dans un « Manifeste de l’antigravité ». Fondée en avril 2021 par six passionnés aux expertises complémentaires (digital, marketing, architecture et IA), la société emploie 15 collaborateurs et va continuer à se développer grâce à sa récente levée de fonds de 2 millions d’euros. bem.builders compte parmi ses clients des références telles que Orange, Carrefour, La FDJ, LVMH ou Groupe Casino : https://www.bem.builders



