The Blockchain Group annonce l’admission aux négociations sur Euronext Growth des titres de sa filiale Eniblock

Eniblock®, la plateforme tout-en-un visant à accompagner les acteurs de tous secteurs vers le Web3



Créée en 2019, Eniblock® a développé une plate-forme logicielle tout-en-un (tokenisation, conservation, workflow, paiement et conformité), qui propose ses services aux acteurs souhaitant proposer une offre d'actifs numériques de divers secteurs, quel que soit l’actif ou la blockchain. Elle présente un seul produit pour créer, gérer et héberger une solution d'actifs numériques sur une infrastructure hébergée dans le cloud.



L’orientation produit de la plateforme répond au marché mondial du Web3 (projet d’internet décentralisé basé sur la technologie blockchain) en plein essor avec une taille de marché mondial estimée à 6,19 milliards de dollars en 2023 et un taux de croissance annuel composé de 44,6% entre 2023 et 2030 (1).



Contours de l’opération



L’objectif de cette admission sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Eniblock® de bénéficier d’une visibilité auprès des investisseurs et d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire adapté à sa taille et son projet de développement.



Cette admission a été approuvée par Euronext en date du 14 septembre 2022. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s’effectuera dans le cadre d’une procédure de cotation directe à la suite d’un placement privé d’un montant de 2,52 M€.



La première cotation est prévue le 20 septembre 2022. Le code mnémonique de l’action Eniblock® sera ALENI et le code ISIN sera FR001400C2Z4.



À la suite des opérations d’augmentation de capital, The Blockchain Group détient 52,05% du capital et des droits de vote d’Eniblock® et entend conserver son rôle d’actionnaire majoritaire.



Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group déclare : « Cette cotation témoigne de la réussite des équipes et du management de The Blockchain Group dans le développement de la plateforme Eniblock®. Ainsi, cette nouvelle phase permettra d’accentuer la dynamique de commercialisation de la plateforme Eniblock®, d’accélérer son déploiement, tout en maintenant une politique d’innovation ambitieuse, avec l’apport du groupe dans les domaines du quantique et du machine learning ».



(1) Étude « Web 3.0 Blockchain Market », Market Research Future (MRFR), mars 2022



A propos de The Blockchain Group The Blockchain Group est le leader français de la blockchain. Du conseil au services technologiques, en passant par la R&D et sa plateforme SaaS, le groupe aide les entreprises à saisir l’ensemble des opportunités que présentent la blockchain et le web3, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Plus d’informations sur le site : www.theblockchain-group.com

