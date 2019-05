Taylor Wessing conseille Attraqt dans l’acquisition du retailtech français Early Birds pour 16 millions d’euros

Early Birds fournit une plate-forme SaaS basée sur l'intelligence artificielle qui permet aux commerçants en ligne de personnaliser leur offre à destination des consommateurs. L’entreprise française est l'un des leaders sur le marché français de la personnalisation par l'intelligence artificielle.



Les solutions unifiées créées à la suite de cette acquisition permettront d'offrir des services de recherches omnicanales, de merchandising et de personnalisation des produits et du contenu pour les retailers et les marques.



Sur cette opération, Attraqt était conseillée par les équipes de Taylor Wessing composées de :

Corporate : Robert Fenner (Associé, Londres), Tandeep Minhas (Associée, Londres), Francois Mary (Associé, Paris), James Homan (collaborateur), Camille Nouhaud (collaboratrice), Thomas Simon (stagiaire)

Social : Julie Filliard (collaboratrice)

IP/IT : Julie Dumontet (collaboratrice), Pauline Albouy, Benjamin Znaty (collaborateur)

Immobilier : Samira Sefraoui (collaboratrice)

Commercial : Myriam Berger (collaboratrice)



Tax : Bertrand Hermant (Counsel), Antoine Bazart



Les vendeurs étaient représentés par le cabinet White & Case, à Paris : François Leloup (Associé) et Delphin Boucher (collaborateur).



