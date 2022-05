Taylor Wessing a accompagné Insitu dans le cadre de la recomposition de son capital

Fondée en 1997 par Christophe Ducluzeau, Insitu est une entreprise française ayant développé une approche pionnière des services RH, dont le siège est basé à Pau et qui rayonne sur l’ensemble de la moitié sud de la France – Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Lyon.



Composée d’une communauté de talents la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2021.



Insitu intervient auprès de 450 clients – entreprises industrielles et de services, associations, collectivités locales, pour leur proposer des solutions clé en main dans le domaine des fonctions supports à forte valeur ajoutée sur les métiers de la Communication, la Finance, l’Informatique, la Qualité ou les Ressources Humaines.



Après une première opération de transmission partielle à des cadres clés, le dirigeant-fondateur a souhaité confirmer sa prise de recul opérationnelle et capitalistique.



Les nouveaux dirigeants actionnaires abordent désormais un nouveau cycle de croissance tirant pleinement parti des opportunités de développement des modèles alternatifs d’organisation du travail dans un contexte d’évolution accélérée des services RH.



La nouvelle équipe dirigeante est constituée des Directeurs Généraux, Olivier Foucher, Pierre Juillard, Romain Lacoste et Franck Lointier. La présidence est confiée à Joël Ferraton.



L’opération de MBO minoritaire est soutenue par Irdi/Soridec - Multicroissance - Banque Populaire Rive de Paris et Société Générale.



L’équipe du cabinet Taylor Wessing qui a accompagné Insitu dans le cadre de cette opération était composée de Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki et Adrien Ahmadi Kermanshahani (Corporate), Guillaume Monnier (Financement) et Gwendal Chatain (Fiscal).

Insitu était également accompagnée dans le cadre de cette opération sur les aspects financiers par le cabinet Oaklins avec Jean-Pierre Chometon, Sophie Zanella et Nelly Guillot.

Irdi/Soridec et Multicroissance étaient conseillés par le cabinet Altair Avocats avec Pierre Gramage et Jeanne Mucchielli.



