Talent.com lève 120M$ en série B pour accélérer la croissance de sa plateforme de recherche d’emploi

Objectif : venir challenger les sites traditionnels afin de devenir l’acteur incontournable de la mise en relation candidats-recruteurs.



« Nous sommes ravis d’avoir franchi cette étape remarquable dans la vie de notre entreprise », déclare le co-fondateur et co-PDG, Maxime Droux. « Avec ce nouvel investissement, nous nous réjouissons de renforcer notre position en tant que principale plateforme internationale de recherche d’emploi. Afin d’y parvenir, nous nous engageons à recruter les meilleurs talents et augmenter les investissements dans nos produits et notre R&D. »



Cet investissement est mené par Inovia Capital avec la participation de l’investisseur existant, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction et HarbourVest Partners s’ajoutent à ce nouveau tour de table. Cela porte l’investissement total à 150 millions de dollars, dont environ 30 millions de dollars en financement de la dette du Groupe de Technologie et Innovation, appartenant à la banque canadienne BMO Groupe financier. Ces nouveaux fonds permettront à Talent.com de développer sa plateforme programmatique centrée sur l’utilisateur en améliorant la pertinence et l’efficacité de l’expérience de recherche d’emploi pour les candidats. Les fonds serviront également à augmenter le nombre de collaborateurs dans le monde, à investir dans le développement de produits, à renforcer la marque et à faire évoluer ses dernières solutions pour les PME.



Talent.com est disponible dans 78 pays et 29 langues et emploie actuellement 400 personnes dans le monde. La technologie développée par la compagnie permet aux demandeurs d’emploi de trouver les offres qui leur correspondent, tandis que son modèle de paiement par clic aide les recruteurs à adapter facilement leurs campagnes de recrutement en fonction de la performance.



La plateforme est l’une des principales sources d’emploi à l’échelle mondiale. Elle publie plus de 30 millions d’offres d’emploi de la part d’un million d’entreprises, avec l’engagement constant et croissant de marques internationales. Talent.com s’est toujours placée parmi les entreprises à la croissance la plus rapide dans les classements du Financial Times, du Globe and Mail, et du programme Deloitte Technology Fast 500.



« La course aux talents a été accentuée par les défis de taille auxquels sont confrontées les entreprises aujourd’hui. Talent.com s’est rapidement imposé comme l’une des plus grandes plateformes internationales permettant aux employeurs de rechercher et de recruter des candidats », affirme Chris Arsenault, associé chez Inovia Capital. « Ce partenariat marque le début d’une nouvelle phase de croissance avec le lancement d’une suite de produits à valeur ajoutée destinée à en faire une véritable plateforme centrée sur le chercheur d’emploi. »



« Talent.com vient chambouler le secteur mondial du recrutement et est en bonne voie pour accélérer son impressionnante croissance », déclare Alexandre Synnett, vice-président et directeur de la technologie à la CDPQ. « Depuis notre premier investissement en 2019, l’entreprise a triplé de taille et nous sommes engagés à soutenir sa croissance future. »



Les co-fondateurs Maxime Droux, Lucas Martínez et Benjamin Philion, accompagnés de leur équipe internationale composée d’experts du secteur, visent à devenir une référence pour les candidats et les recruteurs. Talent.com s'engage à étendre la manière dont les talents et les entreprises recherchent sur le marché du travail.



A propos de Talent.com

Talent.com, est l'une des plus grandes plateformes internationales de recherche d'emploi. Spécialiste du marché du recrutement sur Internet, Talent.com accompagne les entreprises, les cabinets de recrutement, les agences d’intérim et les collectivités dans la valorisation de leurs offres d’emploi afin de trouver les candidats correspondant à leurs besoins. Elle offre également aux chercheurs d’emploi une expérience personnalisée sur sa plateforme pour les aider à optimiser leurs chances de trouver les meilleures opportunités professionnelles.

Fort de 400 collaborateurs et présent dans 78 pays, Talent.com enregistre plus de 40 millions de visiteurs par mois, dont entre 3 et 5 millions sur sa plateforme française.

talent.com