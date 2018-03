Tagetik France : Bruno Leblanc Vice-Président et DG

Ce vétéran de l’industrie a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de cabinets de conseil tels que Deloitte & Touche et Price Waterhouse ainsi que dans des multinationales spécialisées dans l’édition de logiciels, dont Hyperion et Oracle. Bruno Leblanc, qui rapportera directement au directeur des opérations, Manuel Vellutini, sera responsable des activités de l’entreprise en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse romande.« Le marché français est un marché très complexe et en constante évolution. Les entreprises ont des besoins auxquels la solution de CPM et de gouvernance financière proposée par Tagetik répond précisément et efficacement, » indique Manuel Vellutini, directeur des opérations chez Tagetik. « Pour réaliser leurs opérations de reporting, éliminer les risques liés à l’intégration, améliorer la qualité des contrôles financiers afin d’assurer la conformité réglementaire, réduire les délais de clôture et favoriser leur implantation dans le monde, les entreprises ont notamment besoin de données prévisionnelles/budgétaires et de données financières consolidées qui soient cohérentes, multidevises et multi niveaux. C’est ce que propose aujourd’hui Tagetik à ses clients du monde entier. »« Avant d’aborder le marché français, nous recherchions un dirigeant possédant un background technique dans le domaine du CMP ainsi que des compétences managériales sur les questions financières et juridiques, » précise Manuel Vellutini avant de poursuivre : « Bruno Leblanc réunit toutes ces compétences. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’il saura renforcer la position de Tagetik sur le marché français, hautement compétitif. »« Au cours des deux dernières années, Tagetik est devenue une entreprise d’envergure internationale, capable de concurrencer les acteurs majeurs du marché car elle est la seule à proposer une solution regroupant CPM et FG dans un outil unique, s’adaptant facilement à la multiplication des réglementations », ajoute Bruno Leblanc, nouveau vice-président et directeur général de Tagetik France. « Les sociétés européennes se tournent de plus en plus vers des systèmes de gouvernance sophistiqués conformes aux nouvelles normes comptables et disposant d’une base de données fiable, traçable et transparente. »Tagetik, qui continue de développer sa présence sur l’ensemble du territoire européen, est soutenue par une équipe dirigeante jeune, brillante et enthousiaste, et par un produit CPM extrêmement flexible, capable de s’adapter aux situations, aux règlementations et aux responsabilités spécifiques à chaque pays.Tagetik est un éditeur mondial de solutions de CPM (Corporate Performance Management) et de FG (Financial Governance) de nouvelle génération. Grâce à sa solide expérience du marché CPM, Tagetik propose aujourd’hui une solution logicielle capable d’aider les entreprises à automatiser leurs processus, à atteindre le niveau de transparence et de précision des données nécessaire au respect des exigences réglementaires, à améliorer leur gouvernance et à réduire leurs coûts tout en apportant des réponses adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur.Tagetik CPM est une solution innovante qui s’appuie sur la technologie multi-plateforme. Grâce à ses processus CPM clés en main, elle permet d’obtenir des cycles de processus unifiés et plus rapides, une puissante modularité, un temps d’implémentation minime et un plus faible TCO. Premier système financier fiabilisé et obéissant à la méthode de comptabilité dite « en partie double », Tagetik CPM regroupe l’ensemble des principaux processus CPM (budgétisation, planification et prévision, modélisation et optimisation de la rentabilité, tableaux de bord opérationnel et stratégique, consolidation financière, reporting légal et reporting de management), les processus CPM élargis (évaluation et analyse du crédit, gestion du rendement des TIC, conformité), les processus CPM verticaux (comptabilité réglementaire, gestion de la marge brute d’autofinancement par projet et reporting réglementaire) et les processus de gouvernance financière (gestion des opérations intersociétés, gestion des rapprochements, contrôles financiers et conformité réglementaire, gestion de clôture des comptes, « The Last Mile of Finance », gestion du risque financier, accès et séparation des contrôles des responsabilités, procédures analytiques financières).Tagetik CPM intègre les connaissances et les meilleures pratiques recueillies sur une dizaine d’années dans le cadre de projets réels. Plus de 300 clients opérant dans de nombreux secteurs tels que les services financiers (Unicredit), la fabrication (Barilla), les assurances (Talanx), la mode (Gucci), la santé (SSL Healthcare), l’automobile (Yamaha) ont déjà choisi de faire confiance à Tagetik.