TagPay et onepoint nouent un partenariat stratégique pour digitaliser les modèles et systèmes bancaires

Un partenariat pour aider les banques à prendre le virage de la digitalisation



Victimes des ruptures technologiques et de l’arrivée de nouveaux acteurs sur leur marché (fintech, néo-banques, télécoms, GAFA, BATX), les banques dites « traditionnelles » cherchent aujourd’hui à offrir à leurs clients des services en phase avec leurs attentes et les nouveaux usages. Pour répondre à ces profondes transformations, elles doivent se réinventer en permanence, tout en gagnant en agilité.



Dans ce contexte, TagPay et onepoint ont décidé de nouer un partenariat stratégique dans le but de proposer une solution alliant le DBS TagPay et l’ensemble des services numériques associés.



Des savoir-faire complémentaires



Le Digital Banking System de TagPay apporte aux banques non seulement une architecture ouverte, le temps réel et l’agilité dont elles ont besoin dans un monde digitalisé, mais également une solution packagée permettant de déployer en trois à six mois un établissement financier. Actif à travers plus de 27 banques clientes dans 18 pays émergents, TagPay entend accroître son développement, notamment en Europe, grâce à ce partenariat stratégique.



Depuis plus de 15 ans, onepoint accompagne les principaux acteurs français du secteur bancaire, qui représente aujourd’hui une part très significative de son chiffre d’affaires. L’accompagnement de ses clients au quotidien lui a permis de faire le constat de la nécessité d’adopter des solutions agiles et flexibles comme celle de TagPay. En effet, la condition de l’innovation est l’affranchissement des contraintes de systèmes d’information hérités du siècle dernier qui rendent les projets de transformation longs, coûteux et risqués.



Onepoint accompagne ses clients de la vision stratégique à l’exécution technologique avec une approche différenciante et unique sur le marché, car une transformation digitale n’est réussie que lorsque toute l’entreprise y adhère. Onepoint s’attache ainsi à donner du sens à la dynamique de transformation et à placer l’humain en son centre, toujours au service de la performance et de la compétitivité de ses clients.



A ce titre, au-delà des services d’intégration, onepoint sera dans le cadre de ce partenariat à même de répondre aux divers enjeux autour de la mise en place du DBS TagPay : par exemple, repenser les modèles économiques et opérationnels des banques, imaginer grâce au design thinking les nouveaux parcours clients en maximisant l’expérience utilisateur, apporter les bons cadres méthodologiques autour de l’agilité, sécuriser l’adoption de la plateforme par ses utilisateurs au travers d’approches innovantes de conduite du changement telles que la gamification… La performance de la plateforme TagPay associée aux services onepoint permettra donc de proposer sur le marché une offre intégrée clé en main, répondant à l’ensemble des enjeux d’une transformation digitale.



A terme, le partenariat pourra donner lieu à un enrichissement des capacités de la plate-forme TagPay grâce aux investissements en R&D réalisés par onepoint par exemple dans les domaines de l’intelligence artificielle, la robotique, le big data … autant d’axes de collaboration potentiels qui pourraient venir étendre la proposition de valeur de la plateforme TagPay.



Des valeurs communes



Outre la complémentarité de leurs offres et de leurs savoir-faire, les deux entreprises partagent des valeurs sociétales communes.



Yves Eonnet, CEO de TagPay, déclare : « Pour nous, il est essentiel de former des partenariats avec des entreprises avec qui nous partageons le même ADN. Et c’est ce que nous avons trouvé chez onepoint. Tout d’abord, nous avons des valeurs partagées : visionnaires et disrupteurs, nous sommes en quête permanente de l’amélioration digitale pour accroître notre impact social. Ensuite, nous avons les mêmes objectifs de développement à l’international, notamment au niveau européen. »



Pierre-Henri Druaut, Partner chez onepoint, commente : « Chez onepoint, nous avons à cœur de mettre en place des projets et solutions au cœur des transformations sociétales, comme c’est le cas de TagPay. Cela a toujours fait partie de nos préoccupations, comme en témoignent par exemple notre projet de recherche sur les avatars contrôlés par la pensée avec le CHU de Nantes (pour limiter les douleurs fantôme chez les personnes amputées), ou encore notre projet immobilier à Bordeaux : 30 000m2 avec des écoles et centres de formation, des logements pour les collaborateurs, une digital factory, des espaces de co-working et d’expérimentation … qui s’inspirent de notre culture interne : ouverte, horizontalisée, en avance sur les transformations du marché du travail. »



À propos de TagPay

TagPay est le premier fournisseur de Digital Banking System, une plate-forme digitale centrée sur le mobile, dédiée aux établissements financiers qui cherchent à entrer de plain-pied dans le monde digital et mobile. Fondée par Yves Eonnet et Hervé Manceron en 2005, la fintech TagPay a installé sa première plate-forme digitale en Namibie en 2010 et a équipé, depuis, près de 30 banques dans 18 pays émergents à travers le monde; elle comptabilise plus de 2 millions de comptes clients actifs à ce jour. Depuis 2016, le groupe Société Générale a choisi TagPay pour déployer son nouveau modèle de banque alternatif, YUP, en Afrique. Le siège social de TagPay se situe à Boulogne-Billancourt. TagPay dispose également de bureaux à Dakar, Johannesburg et Bogota. CA 2017: 2,9 millions d’euros – Nombre d’opérations traitées en 2017: 59,3 millions (9,1 millions en 2016)

tagpay.fr



À propos de Onepoint

Onepoint est un créateur de solutions de transformation numérique pour les entreprises et les administrations, qui accompagne ses clients de la vision stratégique à l’exécution technologique. Elle est devenue en 15 ans l’un des acteurs majeurs de la transformation numérique et emploie 2300 collaborateurs en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lyon) et dans le monde (Canada, Tunisie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Australie).

Croisant les regards d’experts de tous les domaines (développeurs, architecture d’entreprise, spécialistes de l’intelligence artificielle et de la data, designers et stratèges business), onepoint définit et met en œuvre les outils numériques pertinents, avec les organisations et les modes de management qu’ils appellent, pour permettre de développer l’innovation et la compétitivité de ses clients.