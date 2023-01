TYGROW digitalise la création de fonds d’investissement

Le capital-investissement est en pleine croissance. Au premier semestre 2022, les acteurs français du secteur ont levé 16,1 milliards d’euros auprès des investisseurs, soit une progression de 60% par rapport à la même période de l’année précédente*. Avec cette croissance, portée par la diversification et l’augmentation du nombre d’investisseurs, viennent un renforcement de la réglementation et un besoin de plus d’efficacité, dans un métier où les procédures restaient essentiellement manuelles.



La raison d’être de TYGROW est d’offrir aux gérants de fonds une véritable plateforme, incluant un processus de souscription entièrement digitalisé : KYC investisseurs, bulletin de souscription, stockage sécurisé de la documentation. L’offre digitale de TYGROW ne s’arrête pas là et inclut le suivi de la relation client, de l’actif du fonds, le reporting, tout comme les processus de due diligence et d’investissement.



Dans un environnement de marché incertain, TYGROW apporte aux gérants de fonds flexibilité et souplesse. En effet, grâce à sa plateforme technologique et ses équipes expérimentées notamment sur les opérations back/middle office et gestion des risques, TYGROW permet aux gérants de se reposer sur un partenaire de confiance régulé. TYGROW réalise les missions administratives et réglementaires et les gérants peuvent ainsi se concentrer sur leur valeur ajoutée, à savoir la relation investisseur ainsi que la sélection et l’accompagnement des entreprises financées.



Le besoin d’outils numériques efficaces dans l’univers du capital-investissement est d’autant plus criant que la typologie de clients évolue, avec la démocratisation du private equity et l’arrivée de plus en plus d’investisseurs particuliers. Au premier semestre 2022, les personnes physiques et family offices représentaient déjà 12% des engagements en France*, avec à la clé une multiplication du nombre de clients finaux. Et l’une des complexités de cet univers est que les gérants sont habitués à traiter avec un nombre limité de clients.



Par comparaison avec les grandes sociétés de gestion d’actifs cotés, de nombreux acteurs du private equity sont de taille modeste. L’offre de TYGROW leur permet de conserver toute l’agilité nécessaire en externalisant des tâches potentiellement très chronophages pour eux tout en leur permettant de fluidifier leurs relations avec une masse croissante d’investisseurs.



TYGROW s’adresse à des acteurs déjà en place du non coté, mais est aussi en mesure de proposer une solution tout-en-un à des équipes de gestion expérimentées souhaitant prendre leur indépendance, allant de la structuration des fonds à leur gestion opérationnelle, grâce à son agrément pour la gestion de FIA.



« Le private equity est en pleine croissance et sa typologie d’investisseurs se diversifie rapidement, à un moment où les contraintes réglementaires augmentent. » explique Florent Colombet, directeur général de TYGROW. « Cet ensemble de contraintes appelle les acteurs du secteur à se tourner vers la digitalisation des processus et l’externalisation, afin de gagner en efficacité opérationnelle et en agilité. »



Nicolas Baboin, directeur général de TYLIA associé-fondateur de TYGROW, ajoute : « Accompagner ces acteurs est précisément la mission que se fixe TYGROW, en mettant à leur service sa double compétence financière et digitale. Depuis ses débuts, TYGROW a déjà accueilli 6 fonds regroupant plus de 150 investisseurs sur sa plateforme. »



* Source : France Invest, hors infrastructures



À propos de TYGROW

TYGROW, société de gestion indépendante agréée par l’AMF depuis mars 2022, est une fintech qui accompagne les acteurs du non-coté à créer leurs fonds et à en assurer la gestion.

TYGROW apporte son savoir-faire dans la digitalisation des process de la structuration d’un fonds jusqu'à sa gestion opérationnelle au quotidien.

Forte de 8 personnes, l’équipe de TYGROW est composée d’experts dont l’objectif premier est le service client, pour les LPs et pour leurs partenaires.

À fin 2022, TYGROW assurait la gestion de 6 fonds dans lesquels plus de 150 LPs sont investis.