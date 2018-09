TINUBU SQUARE et GESTION CREDIT EXPERT : partenariat stratégique sur les services de recouvrement de créances

Suite à l’investissement de 53M€ réalisé par Long Arc Capital et Bpifrance fin 2017, Tinubu Square poursuit son développement à l’international et recentre ses activités sur son coeur de métier d’éditeur de logiciels et sur ses offres de services d’analyse de risque. Dans ce cadre, les activités de sa fililale Recovery Square, dédiée au recouvrement de créances en France et à l’international, sont reprises par GESTION CREDIT EXPERT, un leader français des solutions sur mesure pour la gestion externalisée du risque clients et du recouvrement de créances.



Il est essentiel pour Tinubu Square de proposer une continuité de services aux clients historiques de Recovery Square, en France comme à l’international, et d’offrir notamment à ses clients assureurscrédits, les bénéfices de ce partenariat et de ces services de haut niveau. GESTION CREDIT EXPERT est un acteur clé dans le domaine du recouvrement de créances en France comme à l’international, et son expertise dans ces domaines est reconnue et respectée sur le marché depuis de nombreuses années.



« Nous nous sommes organisés pour assurer à nos clients la poursuite des services de recouvrement de créances qui sont critiques pour eux et très spécifiques. Nous sommes confiants qu’avec un partenaire tel que GESTION CREDIT EXPERT, également en pleine expansion sur ce marché, en France comme à l’international, nous offrons à nos clients la continuité d’un service de grande qualité. De plus, nous allons travailler étroitement avec GESTION CREDIT EXPERT afin de partager son expertise avec notre réseau international de clients » déclare Jérôme Pezé, CEO de Tinubu Square.

« Nous sommes ravis de cette alliance stratégique avec Jérôme Pezé et son équipe, et aurons à cœur d’apporter le meilleur service possible aux clients de Recovery Square et de Tinubu Square. Par ce partenariat, nous renforçons notre position sur le marché et contribuerons ainsi encore davantage à deux des enjeux majeurs du développement de notre économie : l’augmentation de la trésorerie des entreprises et la réduction de leurs risques de crédit clients, en France comme à l’international », déclare Christophe Nobilet, CEO de GESTION CREDIT EXPERT.



À propos de Tinubu Square

Créée en 2000, leader des solutions de gestion de Trade Credit, de Caution et de Receivables Finance, Tinubu Square aide les organisations à réduire de manière significative leurs risques, leurs coûts financiers, opérationnels et techniques, ainsi qu’à accroître leur réactivité commerciale sur leur marché. S’appuyant sur un effort permanent d’innovation technologique, Tinubu Square fournit des services et solutions logicielles en mode SaaS aux assurances, aux institutions financières et aux multinationales. La société a créé un écosystème de clients et partenaires dans plus de 20 pays à travers le monde et a des bureaux à Paris, Londres, New York, Montréal et Singapour.



A propos de GESTION CREDIT EXPERT

Créée en 1970, GESTION CREDIT EXPERT apporte aux entreprises de toute taille et dans tous les secteurs de l’économie, des solutions sur mesure pour les aider à augmenter leur trésorerie et à réduire leurs risques de crédit clients. Les 3 solutions clés de GESTION CREDIT EXPERT sont : le conseil en Credit Management opérationnel ; le recouvrement de créances civiles et commerciales en France et à l’international ; les enquêtes civiles et les renseignements commerciaux. La société est implantée dans 7 villes françaises et dispose d’un réseau international de 300 partenaires lui permettant d’intervenir dans le monde entier.