SystemX Transfert, filiale de valorisation de l'IRT SystemX, entre au capital de The Blockchain Xdev

SystemX Transfert devient actionnaire de The Blockchain Xdev à hauteur de 15%. L'IRT SystemX initie en ce sens une politique d'essaimage en vue d'augmenter son impact auprès de ses partenaires industriels.



L'ambition de The Blockchain Xdev : accélérer le transfert des innovations blockchain dans les entreprises



The Blockchain Xdev devient un relais d'industrialisation des briques technologiques issues des projets de R&D de SystemX. L'entité dispose d'une licence pour l'utilisation des actifs orientés blockchain de l'IRT, pour favoriser la conception, l'intégration et la supervision de solutions Blockchain au sein des infrastructures IT de ses clients.



A travers cette nouvelle collaboration, SystemX et The Blockchain Group partagent l'ambition commune de compléter le paysage de la blockchain en faisant émerger un acteur de référence en charge d'accompagner les industriels dans l'adoption et l'usage de cette technologie dans leurs lignes métiers.



La direction de The Blockchain Xdev est assurée par Charles Kremer, précédemment Directeur du Programme Territoires Intelligents de SystemX et en charge des activités Blockchain de l'institut. Charles reste en parallèle impliqué au sein de SystemX afin notamment d'assurer un ancrage fort entre les deux structures.



Charles Kremer, Directeur général de The Blockchain Xdev, indique : « Je me réjouis de l'entrée de SystemX Transfert au capital de The Blockchain Xdev qui concrétise le projet d'essaimage que j'ai porté au sein de L'IRT SystemX durant l'année 2018, affirmant notre volonté commune de créer un acteur technologique de référence dédié à l'accompagnement de la transformation Blockchain de l'industrie et des services »



La joint-venture entre SystemX et The Blockchain Group s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique qui avait été signé entre les deux acteurs en 2018 afin de proposer une offre de bout en bout aux porteurs de projets Blockchain.



Xavier Latil, Directeur général de The Blockchain Group, indique : « L'entrée de SystemX Transfert au capital de The Blockchain Xdev va nous permettre d'accélérer le développement sur un marché de la Blockchain où la demande est extrêmement forte. Nous travaillons ensemble depuis déjà plusieurs mois ; ce renforcement de nos liens est une excellente nouvelle pour l'ensemble de nos équipes. »



Comptant une vingtaine d'ingénieurs-chercheurs et de docteurs dans le domaine de la Blockchain, SystemX est l'un des principaux instituts de recherche ayant développé une expertise technologique et scientifique associée à ce domaine en France : dans le cadre de projets de R&D, avec ses partenaires industriels et académiques, il en étudie les nouveaux usages dans les domaines de la mobilité, de l'énergie et de la finance et lève les verrous technologiques associés, en s'appuyant sur sa plateforme d'expérimentation BEST, et développe des briques logicielles qui renforcent la compétitivité de l'industrie dans ce domaine. Blockchain XDev permet aux partenaires de l'IRT de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du développement et de l'industrialisation de leurs projets Blockchain.



« Il s'agit du premier essaimage de SystemX Transfert. La création de cette filiale de valorisation est parfaitement alignée avec la mission qui a été confiée aux IRT de veiller à la valorisation socio-économique ses résultats. Notre collaboration avec The Blockchain XDev nous permet d'opérer le transfert des actifs numériques issus de nos projets vers nos partenaires et de créer de la valeur sur le long terme. Plus généralement, en développant une politique d'essaimage, nous souhaitons offrir à nos talents ayant une fibre entrepreneuriale, la possibilité de bénéficier de notre accompagnement dans la réalisation de leur projet », explique Paul Labrogère, Directeur Général de SystemX.



A propos de l'IRT SystemX (www.irt-systemx.fr)

Créé en 2012 dans le cadre du programme des investissements d'avenir, l'Institut de Recherche Technologique SystemX se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique de l'Industrie, des services et des territoires. Dans le cadre de sa feuille de route 2019-2025, l'IRT s'est fixé trois principales missions : accélérer l'usage des technologies pour la création de valeur, renforcer les capacités R&D collaboratives des entreprises et stimuler la production de connaissances de l'écosystème académique autour de défis scientifiques majeurs.

Ses travaux de recherche couvrent les enjeux de 4 secteurs applicatifs prioritaires : Mobilité et Transport autonome, Industrie du futur, Défense et Sécurité, Environnement et Développement durable. Ses domaines scientifiques et techniques sont au nombre de 8 : Science des données et IA ; Interaction homme-machine ; Calcul scientifique ; Optimisation ; Ingénierie système et conception logicielle ; Sûreté de fonctionnement des systèmes critiques ; Sécurité numérique et blockchain ; IoT et réseaux du futur. L'ensemble des cas d'usage et projets menés par l'IRT se situent au croisement de ces secteurs applicatifs et domaines scientifiques et techniques et s'appuient sur une ou plusieurs plateformes technologiques développées au sein de l'institut. Basé sur le plateau de Paris-Saclay, Lyon et Singapour, SystemX a lancé depuis sa création en 2012, 36 projets de recherche (dont 24 en cours), impliquant une centaine de partenaires économiques et 32 laboratoires académiques, et compte 350 collaborateurs dont 140 ressources propres.



À propos de The Blockchain Group (www.theblockchain-group.com)

The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l'exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l'ensemble des étapes d'un projet de Blockchain, de l'information, au conseil amont, jusqu'au marketing d'une ICO (Initial Coin Offering), ou STO à travers trois entités :

-The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain Café

-The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service

- Global partners, qui accompagne les sociétés sur l'ensemble du processus d'une ICO ou d'une STO.

Lancée au printemps 2018, l'activité de The Blockchain Group intègre les compétences d'une douzaine d'ingénieurs et d'experts, passionnés par la technologie blockchain, basés à Paris, Toronto, Singapour et Sydney. Le groupe s'appuie par ailleurs sur un partenariat avec SystemX, Institut de Recherche Technologique dédié à l'ingénierie numérique du futur.

The Blockchain Group est coté sur Euronext Growth Paris- ALTBG - ISISN : FR0011053636