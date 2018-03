Syrtals Cards, nouvel expert en monétique et services de innovants

Afin d'aider les entreprises à faire face aux enjeux du marché de la monétique et des paiements, le Groupe SYRTALS a créé une entité dédiée à la monétique et aux services innovants : « Syrtals Cards ».



Piloté par Angelo CACI, Syrtals Cards propose ainsi une vaste palette de prestations de conseil : stratégie, études, marketing, gestion de projets, assistance à maîtrise d'ouvrage, sélection de partenaires...



Cette nouvelle entité regroupe une équipe de consultants expérimentés dans le domaine de la monétique et des services innovants pour conseiller les entreprises et les aider à prendre les bonnes décisions, disposer des solutions/plates-formes aussi agiles que solides, investir dans de nouveaux modèles, produits, territoires, sélectionner les partenaires idoines, proposer de la valeur ajoutée au-delà du paiement...



En effet, tous les acteurs de la chaîne sont tenus de faire des choix stratégiques forts, d'autant plus que les risques d'intermédiation se multiplient face à l'incursion des géants du web, de pure players et d'une cohorte de start-ups, surfant entre autres sur le boom de l'économie collaborative et du mobile.



On assiste ainsi à la floraison de nouveaux modes de paiement sur internet/mobile qui répondent à autant de besoins spécifiques et d'usages (tunnel d'achat, rapidité, sécurité perçue, montant et nature du bien/service acheté, taille de l'écran, situation de mobilité, cross-canal...).



Corollaire de cette effervescence, le nombre de prétendants dans l'arène des paiements n'a cessé de croître au fil des ans : GAFAA (Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba), opérateurs télécom, opérateurs de messageries et de réseaux Sociaux (FB, Line, Wechat, Pinterest...), plusieurs centaines d'Etablissements de Paiement (EP) et de Monnaie Electronique (EME) issus des Directives Européennes...



Dans ce contexte mouvant, les entreprises œuvrant dans l'industrie des paiements doivent s'adapter pour saisir les opportunités et renouveler leurs offres.



À propos d'Angelo CACI

Angelo CACI, ICN-ESSEC, compte 30 années d'expérience professionnelle dont une large partie dans les services IT, le e-business et les paiements.

. Sligos (1er processeur monétique français, filiale du Crédit Lyonnais) dans les années 80

. Atos de 1992 à 2008 successivement chez Atos Multimedia et Atos Worldline, en tant que country manager, directeur de BU et directeur stratégie et développement international, notamment dans les moyens de paiements et le e-business.

. ADN'co de 2009 à 2014, en qualité de directeur associé.



A son actif, plusieurs missions dans la monétique et des offres innovantes (internet, wallet, mobile, m-Pos...), à l'accompagnement d'entreprises dans leurs plans de développement « paiement » (stratégie, international, partenariats, plates-formes monétiques, nouveaux services...) et leur mise en œuvre opérationnelle

Il connaît bien l'industrie des paiements et services financiers à l'échelle internationale sous diverses facettes (produits, solutions et prestataires de services, facteurs clés de succès, réglementations, filières et business models...).



À propos de SYRTALS

Fondée en 1997, SYRTALS SI concentre aujourd'hui une équipe de plus de 60 consultants spécialisés dans le traitement des flux financiers.

Une expertise reconnue acquise au sein de la clientèle de banques et d'entreprises.

Une présence forte auprès des associations et fédérations métiers : AFTE, DFCG, FNTC, ICC, FEVAD et des éditeurs spécialisés.

Un pool unique de compétences méthodologiques, fonctionnelles et techniques indispensables au traitement global des flux financiers.

Développement du savoir-faire sur six domaines Métier :

- Moyens de paiement - Cartes

- Canaux d'acquisition et restitution - Web banking

- Trade Finance - Cautions & Garanties, SBLC

- Supply Chain Finance & BPO

- Tenue de compte Client & Cash Management

- Dématérialisation à valeur probante - Flux - Contrats – Reporting

- Lutte contre la fraude

