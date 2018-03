Sybase : disponibilité de Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) 15.5

Sybase, Inc. (NYSE : SY), l’expert des solutions logicielles pour la gestion, l’analyse et la mobilité des données dans l’entreprise, annonce la disponibilité de Sybase® Adaptive Server® Enterprise (ASE) 15.5, nouvelle version de son système ultraperformant de gestion des bases de données d'entreprise.Sybase ASE 15.5 offre deux nouvelles options : "ASE In-memory Databases" (IMDB) et "Advanced Backup Services". Dotée de ces deux enrichissements fonctionnels, ASE 15.5 offre des niveaux de performance inégalés pour les environnements transactionnels traitant d'énormes volumes de données et nécessitant des temps de réponse très courts ainsi qu'une grande capacité de traitement.L'option «In-Memory Database » de Sybase ASE 15.5 permet la virtualisation de données ; elle offre la capacité d'évolution requise pour répondre aux besoins des entreprises confrontées à des volumétries importantes en termes de données et d'utilisateurs simultanés, qu'elle soit déployée dans un environnement de cloud computing public ou dans un centre de traitement de données privé. Contrairement aux autres produits de type "in memory", l’option d’ASE 15.5 est totalement intégrée au système ASE, ce qui donne la flexibilité de configurer la base en fonction des besoins applicatifs sans entraîner de changement au niveau de l’application.« La notion de ‘In-memory database’ représente une dimension importante du marché des SGBD, qui le deviendra de plus en plus dans les années à venir », déclare Carl Olofson, vice-président de la recherche chez IDC. « Les développements de Sybase dans le domaine de la gestion transparente des ‘In-memory database’ attestent son leadership dans le domaine des SGBD. »ASE 15.5 améliore également l'efficacité des opérations dans les centres de traitement de données grâce à l'intégration du serveur de sauvegarde ASE avec Tivoli® Storage Manager (TSM) d'IBM. Cette intégration permet de sauvegarder les bases de données ASE sur tout support compatible avec TSM et d'accélérer ainsi les opérations de sauvegarde et de restauration tout en diminuant les besoins en matière de ressources réseau et de stockage. Il en résulte une solution rentable pour la gestion du stockage.« Le couplage des fonctionnalités de gestion des bases de données de Sybase ASE 15.5 et de gestion du stockage d'IBM® TSM constitue une puissante solution pour relever les défis de la protection des données propres aux environnements actuels », déclare Richard Vining, directeur du marketing produit, IBM Tivoli Storage. « Nous sommes heureux de décerner le label "Ready for Tivoli Software" à Sybase ASE ; ce label garantit aux clients que la solution répond – voire dépasse- les critères de compatibilité d'IBM et s'intègre correctement avec un ou plusieurs logiciels IBM Tivoli. »« L’un des principaux enjeux en matière de gestion des datacenters est l’amélioration des niveaux d'efficacité et de disponibilité tout en réduisant les coûts. Dans le même temps, les déploiements applicatifs dans des environnements de grid et cloud computing impliquent que les systèmes de traitement transactionnels soient capables de supporter un grand nombre d'utilisateurs simultanés et de transactions », ajoute Brian Vink, vice-président responsable des produits de gestion des données chez Sybase. « ASE 15.5 répond à ces conditions extrêmes. Cette nouvelle version permet d'augmenter la capacité de traitement des données et le nombre d'utilisateurs simultanés, tout en améliorant les niveaux de productivité et de disponibilité. »Sybase ASE 15.5 est disponible immédiatement. Plusieurs éditions sont proposées, allant de l'édition gratuite destinée aux développeurs à la gamme de produits destinés aux entreprises. Pour en savoir plus sur le produit ou pour télécharger ASE 15.5 Developer Edition, rendez-vous sur sybase.com/ASEextremeSybase (NYSE:SY) est l'éditeur expert en logiciels d'infrastructure pour la gestion, l'analyse et la mobilité des données dans l'entreprise. Les solutions Sybase sont mondialement reconnues pour leurs performances éprouvées en environnements critiques à forte volumétrie, indépendamment des systèmes, des réseaux et des périphériques utilisés. Depuis 25 ans, de nombreuses entreprises évoluant dans les secteurs les plus exigeants et les plus réglementés comme les services financiers, les télécommunications, la distribution ou encore l'administration, s'appuient sur les technologies ouvertes et innovantes de Sybase pour exploiter leur « capital informations ».Sybase ASE est un système de gestion des bases de données conçu pour supporter d’importantes volumétries dans les environnements transactionnels intensifs. Sybase ASE poursuit sa montée en puissance sur le marché des systèmes de gestion des bases de données d'entreprise, avec la plus forte hausse des ventes de licences du marché. Reconnu comme un des leaders sur le marché des systèmes de gestion des bases de données d'entreprise dans le rapport Forrester Wave de 2009, Sybase ASE a également reçu le prix “Best Linux Database" du magazine Enterprise Open Source, et "Best Enterprise Data Management Vendor" du magazine Waters. Outre ses nouvelles options IMDB et Advanced Backup Services, ASE 15.5 offre des améliorations au niveau de ses fonctionnalités de base, notamment une nouvelle technologie de compression des sauvegardes assurant des gains d'efficacité, une gestion plus efficace des bases de données temporaires et une optimisation de la disponibilité à travers la prise en charge de plusieurs pannes simultanées.