Sur quelle équipe parier à la coupe du monde 2022 ?

La coupe du monde approche à grand pas et vous vous demandez quelle équipe sera favorite pour cette édition ? Il s'agit en effet d'une compétition qui regroupe les meilleures équipes du mode. Toutefois, il y en a qui sont plus favoris que d’autres. Au nombre de celles-ci figure la formation d'Argentine. Cette équipe est en effet invaincue depuis 35 matchs, ce qui fait d’elle l’une des meilleures formations sur qui vous pouvez faire vos paris. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devez parier sur l’Argentine pour cette coupe du monde.



La composition de l’Argentine pour la coupe du monde Qatar 2022



La principale raison pour laquelle vous devez parier sur l’Argentine pour cette coupe du monde de football est la composition de son équipe. En effet, cette formation est remplie de joueurs internationaux qui évoluent dans de très grands clubs. Ils ont ainsi toutes les aptitudes pour faire la différence au Qatar. Ainsi, vous pouvez vous fier entièrement à cette équipe pour



De plus, pendant toutes les phases éliminatoires, cette équipe a fait de belles prestations. Elle n’a en effet connu aucune défaite et est sortie deuxième derrière le Brésil. Ce qui justifie la détermination de cette formation. L’équipe de l’Argentine peut compter sur tous ses joueurs en l’occurrence sur l’international Lionel MESSI. Depuis le début de cette saison de football l’attaquant du Paris Saint Germain ne cesse de surprendre son public.



Il est en effet sorti meilleur joueur des matchs à plusieurs reprises, a marqué plusieurs buts et fait des passes décisives. De plus, il est celui qui a amené la formation d'Argentine à ce niveau et ne compte pas se limiter à une simple qualification. En réalité, la coupe du monde est le seul titre qu’il reste à l’international Argentin.



Outre Lionel MESSI, l’Argentine peut aussi compter sur son gardien de but. Il s’agit de l’international Emeliano Martinez. Il est le joueur qui a défendu les filets des Gunners et qui a participé activement à ce qu’ils remportent la FA Cup en 2020. Il a aussi fait ses preuves dans l’équipe de l’Argentine lors de la préparation pour la Copa América et l’a aidé à remporter ce tournoi en 2021.



L’expérience de l’équipe d’Argentine



Une autre raison pour laquelle vous devez parier sur l’Argentine pour la coupe du monde 2002 est l’expérience de cette équipe. En effet, depuis la création du tournoi mondial de football, l’équipe d’Argentine n’a jamais manqué de participer. Ainsi, elle a une expérience avérée pour la coupe du monde de football. De plus, généralement, elle franchit les phases de poule et va même en demi-final ou en final.



Quand bien même, elle n’est pas la plus titrée pour la coupe du monde, cette formation a déjà remporté deux tournois mondiaux de football senior. Il s’agit en effet de la coupe du monde des années 1978 et 1986.



De plus, l’expérience que cette équipe a acquise a permis aux joueurs de nouer un lien très solide. En effet, il règne une bonne unité dans la formation d'Argentine ce qui permet aux joueurs de vraiment jouer en groupe. Cela dit, ils ont encore plus de chance de faire la différence à chaque rencontre.



C’est en réalité cette alchimie qui existe entre les joueurs qui leur a permis de remporter la Copa America. En plus, c’est grâce à cette unité qu’ils n’ont pas perdue depuis plus de 35 matchs. C’est aussi cette force qu’ils ont de communiquer dans le jeu qui pourra leur permettre de remporter cette coupe du monde.



Le soutien des supporters



La force de l’Argentine réside aussi dans sa popularité. En effet, la formation Argentine bénéficie d’un soutien indéfectible de son public. De plus, la popularité de son attaquant Lionel MESSI aura un grand impact sur cette équipe. Ce joueur considéré comme le meilleur footballeur du monde est aimé par plus de 40 % des amateurs du foot. Ainsi, son équipe pourra bénéficier de ce soutien pour sortir le grand jeu pendant la coupe du monde au Qatar.



En effet, vu la popularité de cette équipe et les performances qu’elle a montrées depuis quelque temps, elle ne voudra pas reculer. Au contraire cette formation donnera encore le meilleur d’elle pour faire plaisir à son public.



L’un des meilleurs supporters de l’Argentine est son état. Ainsi, il mettra tous les moyens à la disposition de la fédération de football du pays pour combler tous les besoins des joueurs. Ainsi ils auront encore plus de motivation et de détermination pour remporter cette compétition mondiale de football.



Le prix à remporter



Le Qatar met à la disposition de l’équipe qui remportera la coupe du monde de football 2022 une somme de 40,2 millions d’euros. Ainsi, si l’Argentine remporte cette compétition, sa fédération recevra toute cette somme. En effet, c’est le plus grand prix posé pour la coupe du monde depuis tout le temps. La sélection de l’Argentine ne ménagera donc aucun effort pour encaisser toute cette somme.



De plus, le gagnant de cette coupe du monde recevra un grand honneur de la part des Qataris, de la FIFA ainsi que des grandes instances de football du monde. C’est en effet tous ceux dont cette formation Argentine de football a besoin actuellement pour parfaire le palmarès.

