Suisse | Séminaire Romand de la GED organisé par Digitech et Spigraph

Parmi les problématiques rencontrées, la dématérialisation des factures retient particulièrement l’attention des entreprises car leur coût de traitement peut s’avérer élevé alors que le process est assez facilement automatisable. C’est pourquoi Spigraph et Digitech ont associé leurs savoir-faire pour bâtir une offre unique de traitement de factures fournisseurs dédiée aux PME.



Spigraph propose ses solutions d’acquisition, complétées par les solutions de Digitech dans la gestion des processus documentaires et de l’archivage électronique. Cette combinaison permet de numériser les documents, de reconnaître les champs des factures de manière automatique, de faire circuler les factures pour validation jusqu’à l’archivage électronique de celles-ci tout en pouvant supprimer les documents papiers reçus, dans le respect de la loi Suisse.



La solution globale permet d’améliorer efficacement la gestion des documents et des factures fournisseurs au sein des entreprises en répondant parfaitement aux exigences d’entreprises modernes à un prix avantageux dans le plus grand respect des normes et lois suisses.



Afin de découvrir la solution proposée par Digitech et Spigraph, nous vous invitons au séminaire consacré à l’optimisation du processus factures fournisseurs dans les entreprises le jeudi 26 septembre 2013 de 8h00 à 11h30. Ce sera également le lancement officiel de l’offre AIRS.Invoice PME. Vous pourrez bénéficier de son offre de lancement.



Lors de ce séminaire, vous pourrez découvrir :

1) La capture de vos factures papiers, par des scanners et des solutions de numérisation ;

2) Le traitement de celles-ci pour extraire les informations (reconnaissance des montants, des fournisseurs, de la TVA, du numéro de facture, des BVR, etc.) ;

3) La distribution via la gestion des processus documentaires afin d'approuver, de lire, de valider et de gérer le cycle de la facture ;

4) La recherche et la consultation simple et rapide ;

5) Le classement, la gestion, la sécurité et la confidentialité ;

6) L’archivage à valeur probante afin de détruire le papier dans le respect de la loi Suisse.



Les objectifs de cet évènement seront notamment :

- Comprendre les enjeux et principes fondamentaux de la dématérialisation des factures fournisseurs ;

- Comprendre le retour sur investissement d’une solution de dématérialisation de factures fournisseurs ;

- Découvrir une offre modulaire qui répondra aux besoins de votre entreprise ;

- Avoir une démonstration des solutions pour optimiser l’organisation de l'entreprise ;

- Découvrir les meilleures solutions pour vos projets ;

- Dialoguer avec des experts et profiter de leurs retours d'expériences.



Ce séminaire gratuit se déroulera à Lausanne, le jeudi 26 septembre 2013 de 8h30 à 11h30 à l’Hôtel Mövenpick, Rue de Rhodanie 4 à Lausanne (Ouchy).



Inscriptions et informations : http://www.digitech-sa.ch/digitech-suisse/cms/7131-7627/seminaireromand-de-la-ged.dhtml



Digitech SA

Créé en 1993 à Lausanne, Digitech est un acteur majeur dans la dématérialisation des documents en Suisse et en Europe. Grâce à son savoir-faire unique et sa maîtrise technique de toute la chaîne documentaire, Digitech est aujourd'hui leader sur le marché des solutions, permettant d'assurer la gestion de documents dans les administrations, les communes, les banques, les assurances et les industries. Notre expertise dans des projets permettant de gérer toute la chaîne des documents d’une entreprise nous permet de conseiller et de mettre en place des solutions permettant des gains économiques importants pour les organisations.

http://www.digitech-sa.ch



SPIGRAPH

En tant que spécialiste de la capture documentaire, Spigraph International propose une offre de solutions couvrant scanners, logiciels de capture et traitement d’image, et services associés. Distributeur à haute valeur ajoutée, Spigraph International intervient sur le marché de la capture au travers d’un réseau de revendeurs et d’intégrateurs partenaires, apportant son expertise et son savoirfaire aussi bien avant, pendant, qu’après la vente (conseil, installation, intégration, formation, maintenance et support). Fondé en France en 1997, Spigraph International est aujourd’hui présent localement dans 11 pays (France, Allemagne, Suisse, Maroc, Algérie, Tunisie, Suède, Finlande, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni). Avec plus de 300 collaborateurs, Spigraph International a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires de 63M€.

www.spigraph.ch