Stripe annonce de nouveaux partenariats et une expansion majeure de son programme de partenariat mondial Stripe, plateforme d'infrastructure financière pour les entreprises, lance aujourd'hui le Stripe Partner Ecosystem, un nouveau programme de partenariat avec des entreprises de premier plan dont les services permettent aux utilisateurs de Stripe de prospérer au sein de l'économie numérique.

• L'écosystème de partenaires de Stripe (Stripe Partner Ecosystem) comprend notamment Accenture, Amazon Web Services, IBM, Merkle, MuleSoft, ServiceNow, Slalom, Snowflake et WPP.

• Le programme offre des avantages aux partenaires du monde entier.

• Les commerçants et entreprises de toutes tailles pourront utiliser le programme pour accroître et gérer leurs revenus.



Le lancement du Stripe Partner Ecosystem intervient alors que les entreprises accélèrent leur modernisation numérique et recherchent de plus en plus d’assistance en dehors de leur propre organisation. Il en résulte une forte demande de technologies tierces et d'expertise en matière de paiements, ainsi que l'adoption croissante d'outils SaaS, d'infrastructures cloud et de plateformes d'e-commerce.



Le programme permet aux entreprises d'entrer plus facilement en contact avec les partenaires adéquats pour leurs objectifs spécifiques. Les partenaires de longue date de Stripe qui participent au programme comprennent des milliers d'entreprises qui dynamisent l'économie en ligne, comme BigCommerce, Lightspeed Commerce, Shopify, Squarespace, Wix, WooCommerce ou Xero.



Parmi les nouveaux partenaires de Stripe figurent de nombreuses sociétés de conseil et de technologie de premier plan. Tous les partenaires bénéficieront d'un ensemble complet de ressources qui leur permettront de collaborer plus efficacement avec les utilisateurs de Stripe.



"En élargissant nos partenariats et en introduisant un ensemble complet de ressources pour les partenaires, les entreprises du monde entier pourront accélérer leur passage au commerce en ligne", déclare Dorothy Copeland, vice-présidente des partenariats mondiaux chez Stripe. "Le Stripe Partner Ecosystem donnera les moyens à davantage de partenaires de fournir une infrastructure financière modernisée et des expériences numériques à leurs clients, tout en générant de nouvelles opportunités pour les partenaires de se développer avec Stripe."



De nouveaux partenaires soutenant un ensemble diversifié de clients



Le Stripe Partner Ecosystem est lancé avec le soutien de sociétés de conseil de premier plan comme Accenture, Endava, EPAM, IBM, Slalom, SoftServe, Merkle, Myers-Holum International, Palo IT, SIOS Technologies, Vertic et WPP. Elles apportent leur expertise en matière d'intégration d'infrastructures économiques modernes dans des environnements informatiques complexes et dans des systèmes de paiement existants.



"L’ecosystème des paiements est complexe, les entreprises devant fournir rapidement des expériences transparentes et sécurisées, tout en naviguant à travers des infrastructures établies, une conformité financière et des préférences des consommateurs en constante évolution", indique Sulabh Agarwal, qui dirige le groupe paiements d'Accenture au niveau mondial. “En fusionnant les services de Stripe, l'expertise sectorielle et les capacités technologiques approfondies d'Accenture, nous pouvons aider nos clients à accélérer leurs démarches de transformation des paiements et à créer des expériences commerciales d'exception qui permettent l'émergence de modèles économiques innovants."



Le programme comprend également des entreprises technologiques mondiales et des fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Services, MuleSoft, ServiceNow et Snowflake. Ils rejoignent des entreprises comme Intuit et Salesforce qui collaborent depuis plusieurs années avec Stripe.



“Nous sommes ravis de travailler avec Stripe pour aider les entreprises de différents secteurs, tailles et zones géographiques à développer le commerce en ligne", déclare Stephen Orban, vice-président d'AWS Marketplace. "En utilisant les services mondiaux d'AWS, la technologie de paiement de Stripe et nos approches de co-vente combinées, nous sommes ravis d'aider les entreprises à collecter efficacement les paiements, à optimiser les revenus d’exploitation et à stimuler la croissance."



Soutenir les partenaires à chaque étape de leur parcours



Le Stripe Partner Ecosystem offrira à ces entreprises expertes un ensemble de ressources permettant de créer des produits et des services à partir de l'infrastructure de Stripe, notamment :

• Une formation commerciale et technique complète dispensée par le biais d'un apprentissage en autonomie, de tutoriels en direct et d'ateliers.

• Une certification technique Stripe pour les architectes et développeurs de paiements, un support technique et de nouveaux guides de mise en œuvre permettant aux partenaires de déployer avec succès les produits Stripe.

• Plus de 80 plans de solutions pour partenaires permettant de créer une infrastructure financière avec Stripe.

• Des guides de marketing et des fonds de co-marketing pour aider les partenaires à promouvoir avec succès leur expertise Stripe.

• Des avantages liés à la vente conjointe, tels que l'enregistrement et le suivi des opportunités, l'accès aux outils de mappage des comptes conjoints et de nouvelles incitations commerciales.

• Des guides de bonnes pratiques pour permettre aux partenaires technologiques de créer des solutions de paiement intégrées et des intégrations ("Stripe Connectors") dans des plateformes tierces d'e-commerce, d'ERP et de CRM.

• Des désignations de spécialisation pour les partenaires ayant une expertise approfondie des produits et technologies de Stripe, comme le e-commerce, le CRM, l'ERP et des besoins industriels spécifiques.

• Un annuaire pour mettre en relation les partenaires et les entreprises.

Ces programmes et ressources sont disponibles via une expérience partenaire numérique simplifiée dans le portail dédié aux partenaires de Stripe. Le Stripe Partner Ecosystem continuera à s'enrichir de nouveaux partenaires et de nouvelles ressources, afin de développer le réseau dont les entreprises ont besoin pour prospérer en ligne.



À propos de Stripe

Stripe est une plateforme d'infrastructure financière pour les entreprises. Des millions de sociétés, des plus grands groupes mondiaux aux startups les plus ambitieuses utilisent Stripe pour accepter des paiements, augmenter leurs revenus et développer de nouveaux modèles économiques. Avec un double siège à San Francisco et Dublin, la société a pour objectif d'accroître le PIB d'internet.



