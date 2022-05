Stripe Apps pour aider les entreprises à créer ou utiliser des outils qui fonctionnent de manière transparente avec Stripe Stripe, plateforme d'infrastructure financière pour les entreprises, lance aujourd'hui Stripe Apps et Stripe App Marketplace. Constituant un écosystème d'outils tiers, Stripe Apps adresse un défi fondamental pour les entreprises en croissance et répond à une demande importante des utilisateurs de Stripe.

• Stripe Apps rassemble toute une gamme d’outils, offrant un guichet unique pour la gestion des opérations avec Stripe et ses partenaires.

• Pour la première fois, les développeurs peuvent créer et publier des applications disponibles pour des millions d'entreprises sur Stripe, ou créer des applications à utiliser au sein de leur propre entreprise.

• Stripe App Marketplace comprend dès son lancement plus de 50 applications de fournisseurs de premier plan tels que DocuSign, Dropbox, Intercom, Mailchimp, Ramp et Xero - et d'autres sont à venir.



Pour être compétitives au sein de l'économie en ligne, les entreprises utilisent une grande variété d'outils logiciels. Même si elles utilisent Stripe pour traiter les paiements, elles peuvent utiliser des outils distincts pour envoyer une confirmation de remboursement et clôturer le formulaire de support client associé. Bien que ces outils soient utiles, ils introduisent de la difficulté liée à la gestion manuelle et le risque d'erreur humaine lorsque les utilisateurs passent de l'un à l'autre. Stripe Apps réunit un grand nombre d'outils utilisés par les entreprises, ce qui facilite l'exécution des tâches courantes, rassemblées sur un même support.



De nouvelles intégrations pour simplifier les opérations



Stripe Apps permet aux entreprises de simplifier leurs opérations et de combiner des flux de travail séparés. Par exemple, en utilisant l'app Intercom sur Stripe App Marketplace, un agent de support client peut voir l'historique complet de l’assistance apportée à un client et répondre directement aux formulaires de support dans la page des détails du client du Stripe Dashboard.



"Grâce à l'application Intercom intégrée à Stripe, nos clients peuvent investiguer des situations, répondre à des demandes de paiement, approuver des remboursements, etc. Ils peuvent faire tout cela tout en continuant à fournir une assistance en temps réel et contextualisée aux clients via la messagerie Intercom", déclare Des Traynor, cofondateur et directeur de la stratégie chez Intercom.



Stripe Apps permet aux entreprises de personnaliser Stripe de manière inédite. Elle permet également le partage automatisé d'informations contextualisées entre les applications, ce qui permet de synchroniser les systèmes d'enregistrement et de donner aux utilisateurs une vision plus complète de leur activité.



"Disons, par exemple, qu'un chef d'entreprise souhaite automatiser un message ciblé lorsqu'un client effectue un achat, en lui envoyant une offre de réduction spécifique pour l'encourager à renouveler ses achats. L'application Mailchimp synchronise automatiquement les informations de ce client entre Stripe et Mailchimp, ce qui simplifie leurs opérations et leur fait gagner du temps", explique Jon Fasoli, directeur des produits et du design chez Mailchimp.



Des applications pour chaque cas d'utilisation, pour chaque entreprise



Le Stripe App Marketplace comprend des applications pour un large éventail de fonctions commerciales essentielles, telles que la comptabilité, l'analyse, la gestion de la relation client, la signature électronique, le marketing, etc. Elle comprend dès son lancement plus de 50 applications de fournisseurs de premier plan comme DocuSign, Dropbox, Intercom, Mailchimp, Ramp et Xero. Stripe ajoutera progressivement d'autres partenaires et applications, ainsi que des applications dans des langues autres que l'anglais.



Les développeurs peuvent créer et publier des applications sur Stripe App Marketplace pour toucher les millions d'entreprises qui utilisent Stripe. Ils peuvent également développer des applications personnalisées à utiliser au sein de leur entreprise. Par exemple, ils peuvent créer une application qui affiche les informations des systèmes CRM et ERP internes dans le tableau de bord de Stripe.



Si les applications sont visibles et interactives dans le tableau de bord de Stripe, elles fonctionnent également en arrière-plan. Elles utilisent alors toute la puissance de l'API de Stripe pour effectuer des tâches telles que la création d'un compte client, la mise à jour d'un enregistrement client existant ou la génération d'une facture.



"Avec Stripe Apps, les entreprises peuvent personnaliser Stripe avec leurs outils SaaS pour mieux servir leurs clients. Nous sommes ravis d’ouvrir ce nouveau chapitre et nous sommes impatients de voir avec quelle ingéniosité les développeurs vont créer de nouvelles applications dans les mois et les années à venir", ajoute Bowen Pan, chef de produit pour Stripe Apps.



Aujourd'hui, les développeurs peuvent commencer à créer des applications et les utilisateurs peuvent commencer à explorer le Stripe App Marketplace. Les utilisateurs pourront installer des applications directement dans les semaines à venir.



