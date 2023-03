Stratio BD, leader européen en data fabric, arrive en France

« Je suis ravi de mettre mon expérience au service de la proposition de valeur unique de Stratio BD pour en faire profiter les grandes et moyennes entreprises. Nos équipes régionales avant-vente, d’ingénierie et commerciale offrent un service sur mesure et régionalisé qui aide les entreprises des secteurs bancaire, de l’assurance, du commerce de détail, de la santé, du secteur public et du secteur manufacturier, afin de mieux exploiter leur potentiel tout en répondant aux demandes spécifiques de chaque marché. Plus concrètement, notre produit aide ces entreprises à améliorer leurs systèmes de gouvernance des données, afin de prendre des décisions plus éclairées, axées sur les données. »

« De nombreuses grandes entreprises à travers le monde prennent rapidement conscience de la nécessité de disposer d’une solution de gestion des données, pour soutenir leurs activités commerciales. Notre produit est quatre fois plus rapide qu’une équipe d’analystes de données. Le cœur de notre mission consiste à démocratiser le traitement des données en utilisant l’IA et l’automatisation, accélérées sur le cloud public, pour permettre aux entreprises de se réajuster et d'économiser du temps et des ressources essentielles. »



Depuis le début, la France a été un pays clé pour le projet d’expansion de Stratio BD. Nous sommes donc très heureux d’arriver à cette étape, suite à plus de six mois de travail avec Óscar Méndez Soto, Ernesto Funes et Pierre Mossard. De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes d’échelle liés à la qualité et à la gouvernance des données, notamment dans les verticales où Stratio BD opère. Nous pensons donc que le marché est désormais suffisamment mature pour comprendre et adopter les avantages que procure le concept de la data fabric. Nous sommes aussi convaincus que le produit exceptionnel de Stratio BD et sa capacité à apporter de la valeur rapidement à tout projet lié aux données, seront très appréciés par les clients locaux. »