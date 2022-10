Stormshield dévoile la feuille de route de son plan d’investissement Après l’annonce d’un plan d’investissement significatif soutenu par sa maison mère Airbus, Stormshield, premier éditeur français pure-player dans le domaine de la cybersécurité, entend poursuivre sa croissance et continuer à asseoir sa position en France et en Europe.

Déclinée en un triptyque, la stratégie de développement de Stormshield portera sur trois axes principaux : le développement de ses activités de Recherche et Développement, le renforcement de sa présence à l’international et la valorisation de ses talents.



La R&D : le moteur de Stormshield



L’activité de Recherche et Développement de Stormshield représente cette année 25 m€. Un investissement conséquent, Stormshield étant un des rares acteurs européens du secteur de la cybersécurité capable de consacrer ce niveau de moyens annuel au développement de ses produits, effort nécessaire au regard des évolutions technologiques constantes et du contexte compétitif.



Pour renforcer encore plus cette démarche, un plan d’investissement supplémentaire a été lancé, dont les trois quarts seront alloués à la R&D. L’accent sera particulièrement mis sur la gamme Stormshield Network Security (SNS), brique historique majeure de l’activité de l’éditeur. Et des moyens supplémentaires seront également alloués aux autres gammes proposées par Stormshield, autour de la protection des données et des postes de travail.



La priorité sera donnée à l’enrichissement fonctionnel des solutions existantes, que ce soit au travers des travaux menés en interne ou via la concrétisation de nouveaux partenariats technologiques, autre savoir-faire historique de Stormshield.



La cybersécurité étant un secteur d’activité dont les limites d’action doivent être constamment repoussées, la veille technologique, l’analyse et la compréhension des nouvelles cybermenaces sont devenues essentielles pour le développement de nouvelles solutions et l’élévation du niveau de protection. C’est pourquoi ce plan d’investissement viendra également renforcer les capacités de threat intelligence, de sorte à rendre les solutions de l’éditeur toujours plus performantes, pertinentes et robustes. Sur ce dernier paramètre, Stormshield a d’ailleurs réalisé des travaux importants depuis deux ans en termes d’analyse statique de code, travaux salués et cités en exemple par la communauté cyber, et qui dévoilent toute leur pertinence suite à l’annonce du futur Cyber Résilience Act.



En outre, le projet OVERSEC, soutenu par le plan France 2030, vient s’inscrire dans une ligne directrice d’innovation et d’anticipation des besoins futurs des clients en matière de cybersécurité.



L’Europe, terrain privilégié pour un positionnement unique



Stormshield fêtera ses 25 ans d’expertise en 2023. L’occasion pour la marque d’élargir sa visibilité à l’international et de consolider sa place de premier plan en Europe.



L’ADN européen et la longévité de Stormshield lui confère aujourd’hui la place de 1er éditeur en France et en Europe dans le domaine du firewall. Ce positionnement unique se justifie par la qualité des solutions proposées et par l’accompagnement de proximité que Stormshield apporte à ses clients afin de répondre aux mieux à leurs attentes, au travers d’un réseau de plus de 1 200 partenaires distributeurs, intégrateurs et revendeurs.



Pour augmenter encore plus sa proximité au quotidien auprès des clients et pour développer sa visibilité, Stormshield entend continuer à développer sa présence en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Italie, mais aussi étudier de nouvelles opportunités de développement dans les pays nordiques et au Benelux où la présence de l’éditeur peut répondre à l’attente de solutions alternatives européennes. Le choix de se concentrer en priorité sur des marchés européens est en accord avec la stratégie de cet acteur souverain, mais qui entend également étudier les opportunités de développement au Canada et dans d’autres zones du monde où il a déjà des activités commerciales au travers de son réseau de partenaires présents dans plus de 40 pays.



L’attractivité et la rétention des collaborateurs, deux enjeux majeurs dans la cybersécurité



La cybersécurité fait face à une pénurie de ressources qui se traduit aussi par un déficit de profils expérimentés. Par ailleurs, les attentes vis-à-vis de l’entreprise et du « bien-être au travail » ont profondément évoluées ces dernières années. Tous les acteurs y sont confrontés et doivent de ce fait repenser leurs modes de fonctionnement et leur marque employeur, afin d’être plus attractifs et d’apporter du sens aux missions quotidiennes des collaborateurs et futurs recrutés.



Stormshield n’échappe pas à cette évolution et va allouer de nouvelles ressources humaines et financières à cet axe. De nombreuses actions sont d’ores et déjà mises en œuvre et le plan d’investissement permettra d’accélérer le déploiement de nouveaux projets autour des conditions de travail, du partage de la valeur, des évolutions de carrière et de la valorisation des talents.



« La résilience est bien plus importante que la perfection et mène toujours au succès, c’est mon leitmotiv. Après 25 ans d’existence et de développement continu, ce plan d’investissement traduit la confiance et le soutien de notre actionnaire qui connait notre capacité à tenir nos engagements, et cet effort vient également distinguer cette valeur de résilience que nous démontrons depuis de nombreuses années.



Résilience technologique, résilience commerciale face à un marché ultra-concurrentiel, résilience de nos équipes qui servent notre objectif d’accélérer toujours plus, ensemble, à l’unisson. C’est pourquoi je tiens à remercier nos 400 collaborateurs présents en Europe qui participent au quotidien à la croissance de Stormshield et nourrissent nos ambitions. » conclut Pierre-Yves Hentzen, Président de Stormshield.



