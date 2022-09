Stéphane Hincourt -Thomassin nommé Managing Partner au sein du groupe Calmon Partners Le groupe Calmon Partners accélère le développement de son activité Financial Services, structure d’accompagnement dans les levées de fonds, les cessions d’entreprises et l'externalisation des services financiers (CFO / M&A) et accueille Stéphane Hincourt-Thomassin comme Managing Partner.





Stéphane Hincourt-Thomassin a commencé sa carrière dans l’audit financier au sein du cabinet Mazars, en France puis en Australie dans le cadre du développement d’une nouvelle filiale. A son retour en France en 2001, Stéphane s’est progressivement spécialisé dans l’accompagnement des fusions-acquisitions et des levées de fonds pour le compte de groupes industriels et de fonds d’investissement au sein du cabinet BDO puis Deloitte.



À la suite du rachat du premier par le second en 2007, et de la volonté du groupe BDO International de rétablir un représentant en France, Stéphane a rejoint en 2008 le groupe d’associés à l’origine de la renaissance de BDO sur le territoire français, devenu 10 ans plus tard le « Big 5 » dans les métiers de l’Audit, de l’expertise comptable et du Conseil. Responsable du département Corporate Finance depuis 2008, il a développé les lignes de service « Transaction Support », « Evaluation », « M&A » puis « Restructuring » autour d’une équipe de 25 collaborateurs dont 3 associés.



En 2018, Stéphane a pris la décision de poursuivre l’aventure en ouvrant un cabinet indépendant avec l’idée d’écrire un nouveau chapitre autour d’une association de personnes partageant des valeurs humaines fortes, et voulant s’investir activement dans l’accompagnement des clients pour leur apporter des solutions sur mesure et un niveau de valeur ajoutée maximale.



« Beaucoup d’excitation autour de ce projet ambitieux et particulièrement pertinent. En effet, Claude et son équipe ont su développer une offre de services solide répondant aux besoins souvent intimement liés entre eux de la part de nos clients et partenaires : identifier et pourvoir des profils et des compétences de haut niveau, proposer une plateforme de communication financière dont l’audience croît très rapidement et désormais l’accompagnement de ces mêmes clients dans l’exécution de leur stratégie financière (M&A et levée de fonds) » commente Stéphane Hincourt-Thomassin.



« L’arrivée de Stéphane en tant que Managing Partner va nous permettre de nous positionner sur le marché du conseil à la transaction, ce qui complète notre service d’accompagnement à la levée de fonds entre Paris et Genève. Je connais Stéphane depuis plusieurs années maintenant et je me félicite de l’avoir convaincu de rejoindre l’aventure Calmon Partners Financial Services », commente Claude Calmon fondateur du groupe Calmon Partners.



A propos de Calmon Partners Group

Lancé en 2020 au travers de la marque Calmon Partners Executive Search, l’activité de Recrutement spécialisée dans les métiers de l’investissement s’est structurée grâce à la réalisation de mandats en France et à l’international pour des Fonds d’Investissement, des Banques, des Family Offices ainsi que des Fintech.



Le groupe s’étoffe en 2021 grâce au lancement de Calmon Partners Financial Services, activité de conseil et d’accompagnement à la levée de fonds pour les startu-ps. Calmon Partners Media & Events vient compléter l’offre du groupe en offrant un accompagnement RP des entreprises dans la mise en place d’une stratégie de communication et une plateforme en ligne Finyear afin de relayer les opérations réalisées par le groupe.



www.calmonpartners.com

Contact presse :

Katarina FISIAK

06 47 54 85 95 /

