State Street Bank International nomme Christophe Baurand au poste de directeur général de sa succursale en France

Sous la responsabilité de Denis Dollaku, membre exécutif du conseil d’administration de SSBI GmbH, Christophe a pris ses nouvelles fonctions le 1er février 2022.



Dans son nouveau poste, Christophe pilotera la conception et la mise en œuvre des initiatives stratégiques de croissance et de la relation client sur le marché français. Il sera moteur dans la direction des affaires du groupe State Street en France et renforçera significativement notre présence locale.



Christophe a plus de 20 ans d’expérience dans la banque d’investissement, sur les marchés de capitaux ainsi que dans la gestion d’actifs et le métier titres. Il nous rejoint de Société Générale Securities Services, où il avait tout dernièrement la responsabilité mondiale des ventes, du marketing et des solutions clients. Il a précédemment occupé plusieurs postes de Direction au sein du groupe Société Générale, dont celui de responsable du développement international chez Lyxor Asset Management et celui de directeur des ventes de produits dérivés à l’international dans la division Banque d’Investissement.



Denis Dollaku, Senior Vice-Président et membre exécutif du conseil d’administration de SSBI GmbH a déclaré à son propos : « Nous sommes ravis d’accueillir Christophe chez State Street et de renforcer ainsi les bases solides qui sont les nôtres en France. Son expérience nous sera précieuse dans la poursuite de notre dynamique de croissance en Europe. Ses compétences et sa vision stratégique seront essentielles pour continuer à répondre efficacement à l’évolution des besoins de nos clients. »



