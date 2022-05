Starquest annonce le premier closing de son nouveau fonds institutionnel dédié à la protection de l’environnement Le pionnier français du Capital Investissement à Impact Starquest annonce le premier closing à 60 M€ de son fonds Starquest Protect, avec un objectif final de 130 M€.

Ce fonds sera déployé sur la thèse de protection contre les pollutions environnementales et numériques qui fait le succès depuis plus de 10 ans de la société de gestion dédiée aux investissements dans les entreprises innovantes à fort impact environnemental.



Le fonds Starquest Protect investira des tickets de 3 à 10 millions d’euros dans les séries B de 12 à 15 sociétés, à un point d’inflexion décisif d’accélération de leur croissance. Ces entreprises seront toutes exclusivement impliquées dans la protection contre le réchauffement climatique, la protection contre l’épuisement des ressources, mais aussi contre les risques liés aux externalités négatives du progrès technologique, en particulier les menaces contre les actifs numériques. Cette thèse s’inscrit dans une parfaite continuité avec les engagements de Starquest, fondé en 2008 par Arnaud Delattre et Emmanuel Gaudé.



Les investisseurs institutionnels ayant participé à ce premier closing ont voulu apporter leur soutien à un fonds résolument tourné vers des actifs à très haut niveau d’Impact, Starquest Protect étant l’un des rares fonds article 9 SFDR de la place, totalement engagé dans la protection écologique avec le plus souvent des modèles industriels au service de la souveraineté technologique de la France.

Les investisseurs du fonds Starquest Protect comptent des références de renom telles que la Banque des Territoires, Matmut, mais aussi des entités des groupes Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE et plusieurs family offices.



La création de ce nouveau fonds intervient seulement quelques mois après le succès du fonds secondaire Starquest Puissance 5 qui a rapidement atteint 50 M€, avec le soutien du Fonds Européen d’Investissement (FEI), de SWEN Capital Partners et d’ODDO BHF pour alimenter les séries B et C de 5 pépites du portefeuille Impact de Starquest.

Ces deux fonds ont permis à Starquest une levée institutionnelle de 110 M€ en moins d’un an.



Starquest a notamment financé le succès de sociétés comme Waga Energy (purification de biogaz de décharges, introduite sur Euronext fin 2021 avec une levée de 126 M€ sursouscrite 4 fois, en hausse de plus de 50%), Kyotherm (réseaux de chaleur renouvelable avec plus de 120 sites en opération en Europe et plus de 100 M€ levés), ou encore Phenix (économie circulaire, valorisant les 30% de produits alimentaires gaspillés).



L’équipe de gestion sera totalement alignée avec les intérêts des LPs, sa rémunération variable (carried interest) étant corrélée à hauteur de 35% avec le respect de trajectoires à impact concrètes et chiffrées, la neutralité des mesures étant garantie par le cabinet de conseil en transformation durable Sirsa.



Starquest gère à présent près de 300 M€, avec une équipe de 13 professionnels de l’investissement dans les domaines de l’impact environnemental à fort contenu technologique, et prévoit l’arrivée de nouveaux talents pour soutenir sa croissance.



L’entreprise a récemment accueilli Montefiore Investment à son capital à hauteur de 31%, régulièrement primée comme meilleure société de gestion small & midcaps en France compte tenu de la régularité de ses performances très supérieures à celles du marché. L’ambition partagée est de placer au cœur de toutes les actions d’investissement une ambition très élevée au service de la décarbonation. L’ensemble a pour objectif de doubler le niveau des actifs sous gestion en visant 5 milliards d’euros d'ici 3 ans.



" Avec ce deuxième closing en moins d’un an, Starquest a définitivement réussi sa mutation vers le monde institutionnel, séduit par les performances de notre portefeuille historique et la sincérité de notre engagement Impact, mais aussi par les ambitions de croissance annoncées par notre rapprochement avec Montefiore. Nous voulons démontrer qu’il est possible de construire des licornes vertes et industrielles, en soutenant des initiatives qui nous semblent relever des vraies urgences pour le futur de nos enfants. Nous pensons que l’alignement des planètes devient puissant au service de ces urgences, avec une succession de crises qui soulignent l’importance de la souveraineté technologique et industrielle.” souligne Arnaud Delattre, Président de Starquest.



À propos de Starquest Capital :

Créé en 2008 par Arnaud Delattre et Emmanuel Gaudé, Starquest Capital est un pionnier français du Capital Investissement. Depuis sa création, Starquest Capital a soutenu une centaine de sociétés innovantes avec un cœur de portefeuille centré à 70% sur une thèse de protection de la planète contre le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources, et de protection de l’activité économique contre les pollutions digitales (cyber-attaques, détournements de marques, haine sur internet…).

Son ambition : financer et accompagner des entreprises ayant développé une technologie de rupture dont la mission est clairement de protéger la société contre les externalités négatives du progrès.

Ses secteurs de prédilection : l’énergie renouvelable (et de préférence non intermittente, stockable et rentable sans subvention), l’efficacité énergétique, la sécurité alimentaire, la protection des actifs physiques et numériques, l’économie circulaire, ainsi que la traçabilité des processus et des matériaux.

L’équipe, constituée aujourd’hui de 13 collaborateurs, a développé une approche de l’investissement centrée sur l’analyse des résistances stratégiques des projets et la compréhension fine des personnalités profondes des entrepreneurs, partant d’une nécessité, celle de placer l’Humain avant l’Excel. Starquest Capital va rechercher l’alliage de capacités hors normes, dans la supériorité technique des projets et dans la puissance entrepreneuriale de leurs dirigeants. L’Impact réel du portefeuille sur la décarbonation est régulièrement mesuré par un prestataire indépendant et la rémunération de l’équipe est fortement corrélée au respect de trajectoires ambitieuses de réduction des nuisances environnementales et sociétales.

www.starquest-capital.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > SonarSource, leader du Clean Code, lève 375 M€ Ledger s’appuie sur Caption pour permettre à ses salariés de transformer leurs actions en cash Fiches d’Introduction en Bourse (Editions Ellipses)