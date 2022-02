Spendesk nomme Stéphane Baranzelli au poste de Country Manager France

Stéphane Baranzelli va dès à présent soutenir les plans de croissance ambitieux de Spendesk en France, qui vient d’intégrer le NEXT40 et qui est valorisé à plus de 1 milliard d'euros à la suite de sa dernière levée de fonds.



Spendesk, la solution de gestion des dépenses professionnelles 7 en 1 pour les entreprises, annonce aujourd'hui la nomination de Stéphane Baranzelli au poste de Country Manager France.



Il a pour mission de piloter la vision, la stratégie et les plans d'exécution de l’entreprise en France. Il doit également construire, développer, et diriger l’organisation commerciale et assurer le pilotage de la performance de l’organisation, de la satisfaction clients et de l’engagement des équipes.



Stéphane reporte à Joseph Smith, Chief Revenue Officer.



Plus de 25 années d'expérience dans la tech



Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion, Stéphane Baranzelli commence sa carrière en 1994 avec des fonctions commerciales au sein de Konica France, puis en tant qu’Account Manager chez PTC. Il évolue ensuite au sein d'Experian, entreprise spécialisée dans la gestion des données pendant 15 ans, de Directeur Général France à Président. Avant d’intégrer Spendesk, Stéphane occupait le poste de Global Revenue Director au sein de Believe, la licorne française spécialisée dans l’accompagnement des artistes et labels.



“La France est le marché historique mais aussi le plus important de Spendesk, car nous ciblons principalement les PME, qui constituent la majorité de notre tissu économique. Notre potentiel de développement est donc très important et je vais mettre toute mon énergie, mon expérience et ma passion au service du développement de Spendesk.” déclare Stéphane. Il ajoute :“ Nous disposons d’équipes talentueuses, qui vont continuer de grandir, et d’une solution parfaitement adaptée aux nouveaux enjeux de la fonction finance des entreprises, je suis convaincu qu’avec cette combinaison nous répondrons aux attentes du marché.”



Spendesk qui a levé 100 M€ en janvier 2022 auprès du fonds américain Tiger Global, et de tous les investisseurs existant (General Atlantic, Eight Roads Ventures, Index Ventures et eFounders) dans le prolongement de sa série C de juillet 2021 (100 M€) prévoit d’accélérer sa croissance et d’investir dans son produit et dans l'augmentation de ses effectifs. L'objectif de Spendesk est de recruter 300 nouveaux collaborateurs rien qu’en 2022 et de continuer son expansion internationale pour devenir le leader des dépenses en entreprise.



A propos de Spendesk

Fondée en 2016 et membre du NEXT40, Spendesk libère les entreprises et les collaborateurs du processus complexe de gestion des dépenses professionnelles. Adoptée par plus de 3 500 clients, sa solution complète de gestion des dépenses améliore la collaboration entre les équipes, augmente la productivité, et fournit 100% de contrôle aux équipes financières. Sa plateforme 7 en 1 comprend les cartes bancaires professionnelles, les paiements de factures, les remboursements de frais, les budgets, l'approbation, les rapports et la pré-comptabilité en une seule solution simple et évolutive. Constituée d’une équipe de plus de 400 collaborateurs, Spendesk dispose de bureaux à Paris, Londres, San Francisco, Berlin et Hambourg.

https://www.spendesk.com/fr/



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > BD Multimédia : une entrée remarquée sur le marché des NFT emlyon business school lance un Executive MBA online Temperaa Avocats accueille Corinne Diez, avocate associée et son collaborateur Kévin Mavungu