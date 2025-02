The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Anne-Laure Allain Sparta, une série B à 42 millions de dollars menée par One Peak Sparta, une plateforme de data à destination des traders spécialisés dans les matières premières, vient d'officialiser une levée en série B de 42 millions de dollars menée par One Peak avec le soutien de Singular et de FirstMark. Objectif, permettre à la plateforme de référencer d'autres matières premières au-delà du pétrole et du gaz. Et, déployer ses services à grande échelle grâce à l'Intelligence Artificielle.

Sparta est une entreprise de trading fondée il y a environ 5 ans, entre Londres et Genève par Felipe Elink Schuurman et Miles Moseley.

La série A de Sparta a eu lieu en octobre 2023 pour un montant de 17,5 millions de dollars. Un tour mené par FirstMarkavec le soutien de Singular. Un montant qui a permis à Sparta de se déployer à l'international, notamment dans les pays du Golfe. Sparta a des bureaux à Genève, Londres mais aussi Houston, Singapour et Madrid.

Felipe Elink Schuurman, PDG et cofondateur de Sparta Commodities « Les incitations basées sur le travail en équipe d’aujourd’hui exigent des outils qui transforment des informations isolées en alpha collectif. Pour maximiser leurs profits, les traders ont besoin de données en direct, granulaires et personnalisables. Ils ont également besoin d’un système d’exploitation basé sur l’IA pour analyser, visualiser, collaborer et, en fin de compte, les aider à développer leur conviction

Ce financement ne vise pas seulement à favoriser la croissance, il vise également à redéfinir le mode de fonctionnement du secteur. Nous construisons plus qu’une plateforme ; nous créons l’infrastructure intelligente qui alimentera la prochaine génération de négoce de matières premières.

Nous avons trouvé en One Peak le partenaire idéal pour concrétiser cette vision. Tout au long du processus de financement, nous avons été profondément impressionnés par leur expertise approfondie, leur vision stratégique et leur engagement envers notre vision. Leur compréhension de notre secteur et de notre potentiel de croissance en a fait le choix évident pour mener notre levée de fonds de série B. Nous sommes ravis de nous associer à One Peak pour faire passer Sparta au niveau supérieur. »





David Klein, cofondateur et associé directeur de One Peak « Nous sommes ravis d'aider Sparta à révolutionner le trading de matières premières grâce à des informations et des informations basées sur l'IA pour les transactions physiques et papier. L'équipe de classe mondiale de Sparta, dirigée par Felipe et Miles, a construit une plateforme véritablement innovante qui non seulement résout les défis d'aujourd'hui, mais positionne également Sparta à l'avant-garde de la prochaine vague de technologies de trading alimentées par l'IA.

Nous sommes ravis de contribuer à accélérer la croissance dynamique de Sparta et à faire évoluer la plateforme sur de nouveaux marchés. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre mission de soutenir des entrepreneurs exceptionnels dans des entreprises de logiciels leaders du marché, et nous sommes convaincus que Sparta continuera à redéfinir l'écosystème du trading de matières premières. »

Sparta, un fournisseur leader de renseignements en temps réel pour les négociants en matières premières, a obtenu un financement de série B de 42 millions de dollars mené par One Peak, avec le soutien continu de Singular et FirstMark. Cet investissement alimente l'expansion de Sparta au-delà du pétrole et du gaz, accélérant sa vision d'évolution d'un fournisseur de données vers une plate-forme de négociation à grande échelle alimentée par l'IA - un système d'exploitation à l'échelle de l'industrie qui fournit aux traders des renseignements exploitables et une prise de décision collaborative.



Une vision née de l'expérience



Fondée par les anciens traders Felipe Elink Schuurman et Miles Moseley, Sparta est née d’une frustration face à l’inefficacité du trading de matières premières. Pendant des années, les traders se sont appuyés sur des données fragmentées enfouies dans d’interminables feuilles de calcul, accumulant des informations comme un avantage concurrentiel. Mais aujourd’hui, le succès dépend d’informations en temps réel, d’une collaboration transparente et d’analyses pilotées par l’IA, et non de feuilles de calcul obsolètes et de données cloisonnées.



Consciente de ce changement, Sparta a révolutionné la manière dont les traders, les analystes et les gestionnaires de risques accèdent aux données et les exploitent. Forte d’une solide expérience dans l’automatisation des flux de travail de trading mondiaux, Sparta vise désormais à exploiter l’IA pour obtenir des informations prédictives, optimiser les prévisions de prix et de volumes et rationaliser la prise de décision pour les traders du monde entier.



Au-delà du pétrole : la nouvelle ère du négoce des matières premières



Avec ce dernier tour de financement, Sparta s’apprête à étendre son activité à de nouveaux produits de base au-delà du pétrole et du gaz, en s’appuyant sur sa technologie de pointe pour servir un marché plus large. L’entreprise vise à passer d’un fournisseur de données traditionnel à une plateforme complète de renseignements commerciaux qui permet aux traders, analystes et gestionnaires de risques de collaborer, d’analyser les données et de prendre des décisions en temps réel au sein d’un système d’exploitation transparent. En outre, Sparta améliorera ses capacités basées sur l’IA pour identifier les signaux clés du marché, découvrir les tendances commerciales et améliorer les prévisions de prix et de volumes, consolidant ainsi sa position de copilote de confiance de l’IA pour le secteur.



Une nouvelle ère de personnalisation, de collaboration et d'efficacité du trading



Le secteur du négoce des matières premières repose encore sur des outils traditionnels conçus pour une époque différente, où les traders individuels prospéraient grâce aux silos de données, au secret et aux connaissances fragmentées. Mais le paysage a changé. Aujourd’hui, les entreprises privilégient le travail d’équipe aux performances individuelles. L’information n’est plus exclusive mais largement accessible. Les entreprises leaders s’efforcent de créer des plateformes de données centralisées qui favorisent la collaboration et la prise de décision en temps réel.



Sparta répond à cette nouvelle demande. En transformant la façon dont les traders accèdent aux données, les partagent et les exploitent, l'entreprise ne résout pas seulement les problèmes d'aujourd'hui, elle pose également les bases de l'avenir du trading de matières premières. Avec sa plateforme basée sur l'IA, Sparta vise à devenir le prochain géant des données financières, remodelant le secteur de la même manière que Bloomberg et Thomson Reuters ont redéfini les marchés financiers il y a plusieurs décennies.

À propos de Sparta

Sparta Commodities Sparta est un fournisseur leader d'informations et d'analyses de marché en temps réel pour les négociants mondiaux de matières premières. Notre technologie de pointe fournit des informations exploitables, une transparence des prix et des outils de prise de décision basés sur les données, permettant aux traders de garder une longueur d'avance sur des marchés en évolution rapide. Avec un engagement envers l'innovation et la précision, Sparta sert une clientèle diversifiée, des traders indépendants aux multinationales.

À propos de One Peak

One Peak Tech One Peak est une société de capital-investissement de premier plan avec 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion qui investit dans des entreprises technologiques en phase de croissance. One Peak fournit du capital de croissance, une expertise opérationnelle et l'accès à son vaste réseau à des entrepreneurs exceptionnels, dans le but de les aider à transformer des entreprises innovantes et à croissance rapide en leaders durables et définissant leur catégorie. En plus de Sparta, les investissements de One Peak comprennent Akur8, Ardoq, Coro, Cymulate, DataGuard, Deepki, DocPlanner, Keepit, Lucca, Neo4j, Pandadoc, Spryker et bien d'autres.

A propos de FirstMark Capital FirstMark Capital est une société de capital-risque en phase de démarrage basée à New York. Notre mission est de nous associer à des entrepreneurs exceptionnels qui changent le monde en résolvant des problèmes importants. Nous avons bâti une communauté profondément engagée parmi les équipes extraordinaires de notre réseau pour diffuser des idées et des opportunités. Nous avons le privilège de travailler aux côtés des fondateurs d'entreprises remarquables comme Pinterest, Shopify, Riot Games, InVision, Airbnb et des dizaines d'autres.

FirstMark Capital

A propos de Singular

Singular Singular est une société de capital-risque européenne spécialisée dans les startups en phase de démarrage, qui s'engage à aider les fondateurs européens à avoir des ambitions mondiales, dans tous les secteurs, de l'amorçage à la série B - avec une attention particulière portée aux entreprises de série A. Depuis nos bureaux de Londres et de Paris et une équipe d'investisseurs et d'opérateurs engagés à soutenir les fondateurs sur des sujets critiques, nous nous efforçons d'être des partenaires stratégiques pour les fondateurs et leurs équipes, en leur offrant une réelle valeur dès le premier jour et à chaque étape de leur parcours de croissance. Imprimer Partager



