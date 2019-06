Sopra Banking Software et digi.me s'associent pour aider les banques à gagner en compétitivité dans le monde numérique actuel

La solution de partage privé de Digi.me permet aux particuliers de posséder, de contrôler et de partager en toute sécurité leurs données à caractère personnel avec des tiers. Elle permet aux banques clientes de Sopra Banking Software d'aller encore plus loin en proposant aux consommateurs des services financiers davantage personnalisés et mieux adaptés, ainsi qu’une expérience numérique encore plus innovante, pratique et mieux protégée.



Les bases de ce partenariat ont été lancées en juin 2018, lorsque digi.me est arrivé en tête du podium de la première édition de l’Open Banking Challenge (OBC) de Sopra Banking Software. L'objectif de ce défi de 36 heures consistait à présenter des démonstrateurs de services innovants reposant sur la plateforme DxP (Digital eXperience Platform).



De nos jours, les services bancaires doivent constamment relever de nouveaux défis et innover si elles souhaitent s'adapter aux besoins des clients, du marché, et rester compétitives.



Sopra Banking Software a donc créé la plateforme DxP, qui permet à ses clients de s'appuyer sur des services bancaires traditionnels tels que la gestion de comptes, de moyens de paiement ou d'autres services de l’écosystème, tout en permettant de les particulariser en fonctions de besoins.



La personnalisation des services aux clients et la proactivité sont clés pour améliorer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Dans ce contexte, l’utilisation de l’ensemble des données à caractère personnel est essentielle et celles-ci doivent couvrir les données non-bancaires. Ainsi, les solutions doivent-elles garantir la protection de ces données personnelles.



« Les clients peuvent bénéficier de services réellement adaptés à leurs besoins tels qu'une assurance habitation personnalisée ou un prêt hypothécaire fondé sur une analyse de données personnelles. Ainsi, assurer le partage de donner privées permet-il de proposer des parcours client totalement adaptés et in fine un meilleur taux de conversion des clients.», déclare Bruno CAMBOUNET, Directeur Marketing Produit de Sopra Banking Software.



Digi.me permet aux banques d'accéder aux données les plus à jour des clients sans prendre le risque de les stocker dans leurs systèmes. La RGPD est assurée et les banques peuvent établir des relations directes et profondes avec les clients disposés à partager leurs données à caractère personnel en échange de services ou d'offres personnalisés.



Grâce à digi.me, les banques peuvent accéder à des données clients précises en temps réel, sans avoir à assumer le risque de les stocker sur leurs propres serveurs. Toutes les données à caractère personnel sont analysées uniquement avec son consentement explicite.



Alors que les banques de détail adoptent une approche de plus en plus axée sur les données, les fournisseurs de services disposant de marques fortes et fiables tirent profit de cette approche en l’associant à des solutions de pointe soucieuses de la protection de la vie privée. Ce renforcement du pouvoir du client est une condition essentielle de l'acceptabilité des innovations, et sous-tend les valeurs fondamentales de l'offre bancaire, et en particulier la confiance.



« Nous sommes ravis de nous associer à Sopra Banking Software pour proposer les services de partage de données privées de digi.me au secteur de la banque de détail », déclare Rupert MELSOM, Vice-président Développement de Digi.me. « Nous fournirons à Sopra Banking Software des services de pointe en matière de protection de la vie privée et de confiance des consommateurs, et ensemble, nous nous réjouissons de proposer aux leaders du secteur bancaire de nouveaux avantages concurrentiels dans les mois à venir ».



À propos de Digi.me

Digi.me est une plateforme décentralisée de gestion des données à caractère personnel qui permet aux consommateurs de regrouper de manière confidentielle et sécurisée toutes leurs données afin de les partager avec des applications qui respectent le contrôle des données par les utilisateurs. Les développeurs peuvent créer des applications innovantes et de nouvelles perspectives à partir de leur trousse SDK et de leur interface API, ou intégrer la technologie digi.me dans leurs applications existantes pour améliorer les services orientés données. Digi.me utilise des milliers de sources de données à caractère personnel et permet aux entreprises de répondre aux exigences de portabilité des données du RGPD en donnant aux clients l'accès à leurs données d’une manière sécurisée et illimitée. Basé au Royaume-Uni, digi.me a fusionné avec l’entreprise américaine Personal en 2017, et est également présent en Islande et en Australie.



À propos de Sopra Banking Software

Avec ses 4300 experts, un chiffre d’affaires 2018 de 373,7 millions d’euros et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 800 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins d’innovation comme de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. Avec plus de 44 000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2018 de 4,1 milliard d’euros.

