SonarSource, leader du Clean Code, lève 375 M€ Accueillant de nouveaux investisseurs, la société utilisera ces capitaux pour se développer à l’international et atteindre rapidement un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars.

SonarSource, leader du Clean Code, annonce une levée de fonds de 375 millions d’euros, portant son capital à 4,25 milliards d’euros. Cette opération est conduite par les nouveaux investisseurs Advent International et General Catalyst, avec la participation de l’investisseur historique Insight Partners. Le fond Permira Growth Opportunities a également participé à ce nouveau tour de table.



SonarSource utilisera ces capitaux pour développer ses équipes marketing et commerciales à l’international alors que l’entreprise ambitionne d’atteindre rapidement le milliard de dollars de chiffre d’affaires.



« SonarSource est une entreprise exceptionnelle qui s’est affirmée comme un pionnier et un leader du Clean Code, en se forgeant une réputation de fiabilité parmi les développeurs grâce à une solution véritablement différente », souligne Bryan Taylor, responsable de l’équipe d’investissements technologiques chez Advent et associé gérant à Palo Alto. « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Olivier Gaudin et l’équipe de SonarSource. La société a bâti une plateforme majeure dans l’écosystème du développement de logiciels, accélérant la forte croissance de son chiffre d’affaires et de sa communauté d’utilisateurs. »



Utilisées par plus de cinq millions de développeurs, la solution de SonarSource permet aux entreprises de maximiser la valeur de leurs logiciels en aidant les équipes de développement à écrire du code de bonne qualité, exempt de bugs et de failles de sécurité et homogène. Du fait que les logiciels sont continuellement modifiés et que Sonar permet de n’incorporer que du « code propre » (Clean Code), le résultat est qu’une fois que les entreprises utilisent la solution Sonar, la qualité globale de leur base de code s’améliore de manière systématique et la dette technique se réduit significativement. Il en résulte des gains de productivité importants. Les développeurs peuvent se concentrer sur l’innovation et sur l’amélioration des produits et de l’expérience utilisateur, renforçant ainsi les indicateurs clés.



« Le code source est le composant essentiel des logiciels. SonarSource permet aux entreprises d’en faire un atoût plutôt qu’une dette. Cela génère une valeur considérable pour les entreprises, d’autant que tout se déroule dans le cadre du processus de développement et ne nécessite aucun effort supplémentaire », explique Olivier Gaudin, CEO et cofondateur de SonarSource. « Alors que le marché reconnaît l’importance du code, notre voie est toute tracée vers le milliard de dollars de chiffre d’affaires. Ce tour de table réunissant les bons partenaires va nous aider à atteindre rapidement cet objectif et à préparer notre entrée en bourse. »



« SonarSource a une vision audacieuse de la transformation du développement des logiciels par les entreprises. Cette vision est clairement validée par le formidable succès de la société auprès de ses clients et sa réputation exceptionnelle au sein de la communauté des développeurs », observe Deep Nishar, directeur général de General Catalyst. « General Catalyst est ravi d’apporter son soutien à SonarSource pour l’aider à étendre son impact sur la scène mondiale. »



SonarSource emploiera cet investissement à doubler sa force de vente en 2022 et à étoffer les équipes marketing de ses bureaux existants de Genève en Suisse, d’Annecy en France, de Bochum en Allemagne et d’Austin au Texas. L’investissement dans la vente et le marketing aidera la société à élargir sa présence parmi les 70 millions de développeurs de logiciels que compte le monde. En outre, SonarSource prévoit d’ouvrir un nouveau siège régional à Singapour, lui permettant de s’implanter sur le marché en plein essor de l’Asie-Pacifique.



Cette levée de fonds intervient à l’heure où SonarSource est en pleine montée en puissance. La société a notamment franchi des caps importants :

• Plus de cinq millions de développeurs dans au moins 300 000 entreprises font appel aux produits de SonarSource afin d’améliorer la qualité de leur code.

• Au cours des quatre dernières années, SonarSource a vu sa clientèle progresser de plus de 2000 %.

• 80 sociétés du classement Fortune 100 utilisent la plateforme SonarSource. IBM, Microsoft, Barclays, Alphabet et la NASA font aujourd’hui partie de ses principaux utilisateurs.



« Investisseurs de la première heure dans SonarSource, nous avons été extrêmement impressionnés par la maturité continue de la société et l’accélération de sa pénétration sur le marché. Ce n’est pas une surprise : les entreprises du monde entier doivent développer rapidement du code de haute qualité et SonarSource offre la seule solution qui le leur permet », commente Richard Wells, directeur général d’Insight Partners. « Nous sommes enthousiastes de poursuivre notre collaboration avec SonarSource alors que la société entame une nouvelle phase de son parcours de croissance. »



Les solutions SonarSource leader sur leur marché permettent aux développeurs et équipes de développement d’écrire du « code propre » (Clean Code). Ils corrigent le code existant de manière organique et peuvent ainsi se concentrer sur leurs tâches favorites et maximiser la valeur qu’ils génèrent pour les entreprises. Les solutions open source et commerciales SonarLint, SonarCloud et SonarQube prennent en charge 29 langages de programmation. Bénéficiant de la confiance de plus de 300 000 entreprises à travers le monde, SonarSource est considérée comme faisant partie intégrante de l'élaboration des meilleurs logiciels.



Fondé en 1984, Advent International est l’un des investisseurs en capital-investissement les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 390 entreprises dans 41 pays et, au 31 décembre 2021, gérait 88 milliards de dollars d’actifs. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a une équipe internationale intégrée de plus de 265 professionnels de l’investissement en private equity répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Advent concentre ses investissements dans cinq secteurs clés : nouvelles technologies ; services aux entreprises et services financiers ; santé ; industrie ; commerce des biens de consommation et loisirs. Présent dans l’investissement à l’international depuis plus de 35 ans, Advent s’engage aux côtés des dirigeants de ses sociétés de portefeuille avec l’objectif de les accompagner dans leur développement et leur croissance. http://www.adventinternational.com/fr



General Catalyst est une société de capital-risque qui investit dans un changement positif et radical qui perdure, pour nos entrepreneurs, nos investisseurs, nos employés et la collectivité. Nous soutenons les fondateurs qui ont une vision à long terme et défient le statu quo, en nous associant avec eux de la phase de démarrage à la phase de croissance et au-delà, afin de bâtir des entreprises qui résistent à l’épreuve du temps. Depuis ses bureaux de San Francisco, Palo Alto, New York et Boston, la société a contribué à soutenir la croissance d’entreprises telles que Airbnb, Deliveroo, Guild, Gusto, Hubspot, Illumio, Lemonade, Livongo, Oscar, Samsara, Snap, Stripe et Warby Parker.

Insight Partners est une société internationale qui investit dans des entreprises à forte croissance – nouvelles technologies, logiciels, start-ups et scale-ups Internet – à l’origine de changements profonds dans leur secteur. Au 24 février 2022, sa dernière levée de fonds en date, Fund XII, a porté le montant des actifs réglementaires gérés par Insight Partners à plus de 90 milliards de dollars. Insight Partners a investi dans plus de 600 entreprises à travers le monde, parmi lesquelles au moins 55 ont réussi leur entrée en bourse. Ayant son siège en New York et disposant de bureaux à Londres, Tel Aviv et Palo Alto, Insight Partners se donne pour mission de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en leur apportant une expertise pratique et concrète en matière de logiciels afin de favoriser leur succès sur le long terme. Insight Partners accompagne des acteurs majeurs du logiciel à chaque étape de leur parcours de croissance, de l’investissement initial à l’entrée en bourse.

