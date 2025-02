Anne-Laure Allain Sommet pour l’action sur l’Intelligence artificielle : 600 entreprises et administrations partagent leurs expériences sur le déploiement de l'IA Dans le cadre du Sommet pour l’action sur l’Intelligence artificielle (IA), la Direction générale des Entreprises (DGE) a lancé l’appel à manifestation d’intérêt « IA au service de l’efficience » / « AI for Efficiency » visant à collecter des exemples concrets de déploiement réussi de l’IA et à montrer l’étendue du pouvoir de transformation de cette technologie.

Près de 600 entreprises et administrations en France et à l’international ont partagé leurs retours d’expériences sur le déploiement de l’IA. Les réponses obtenues couvrent de nombreux domaines tels que l’industrie, la santé, les services publics, les transports, l’éducation ou le tourisme et rapportent des cas d’usage d’une grande diversité (optimisation de réseaux de transport, maintenance prédictive, développement de médicaments). 20% des contributions proviennent d’acteurs internationaux, de 105 nationalités différentes.



Il en ressort qu'il faut en moyenne 21 mois pour le développement des projets qui ont un coût moyen par organisation de 1,3 million d'euros. 55 % des projets évoqués font appel à l'IA générative et 70 % des répondants soulignent la difficulté à accéder à des données de qualité.

Qui sont les répondants ? Le profil des répondants se répartit entre 35 % de PME, 25 % de grandes entreprises, 19 % d’ETI et 20% d’administrations publiques. L’IA générative représente 55 % des solutions mentionnées, surtout dans les services (finance, commerce, éducation, tourisme) où elle atteint 70 % des projets, contre 25 % dans l’industrie et les transports. Le secteur médical est plus équilibré (40 % d’IA générative), principalement pour des usages liés à la R&D et à l’analyse médicale. Dans l’industrie, l’IA générative est généralement cantonnée aux fonctions support (ex. chatbots RH), tandis que la maintenance prédictive, le contrôle qualité ou l’optimisation logistique reposent surtout sur des approches non génératives.

Coûts et durée moyenne des projets d'intelligence artificielle La durée moyenne de développement atteint 21 mois, avec un écart marqué entre l’IA générative (17 mois) et l’IA non générative (27 mois). Le coût moyen par projet est de 1,3 millions d''euros, l’IA générative (900 000 euros) étant moins coûteuse que l’IA non générative (1,8 million d'euros). L’analyse montre que les projets d’IA générative, souvent centrés sur des chatbots ou des fonctionnalités de type RAG (génération augmentée par récupération), tirent parti de technologies déjà éprouvées, alors que les projets non génératifs impliquent parfois des travaux de R&D plus lourds. Les projets les plus coûteux (plus de 5 millions d'euros) et les plus longs (plus de 30 mois) se trouvent majoritairement dans l’industrie, les télécoms, l’énergie ou la biotech, tandis que les secteurs des services (finance, commerce, tourisme, éducation) investissent plutôt sur des solutions de 300 000 euros à 500 000 euros développées en 15 mois en moyenne.

Défis rencontrés par les organismes ayant adopté des systèmes d'IA



Entreprises et organisations publiques lauréates de l'appel à manifestation d'intérêt AI for Efficiency Près de 70 % des répondants soulignent la difficulté à accéder à des données de qualité et la nécessité de réorganiser leurs processus pour intégrer l’IA. Le manque de financement est cité par 30 % des répondants, tandis que les enjeux éthiques et réglementaires concernent 40 % des projets d’IA générative et 15 % pour ceux non génératifs, suggérant une vigilance accrue pour la première catégorie. Enfin, le manque d’expertise technique affecte 30 % des projets en IA générative contre seulement 5 % des autres, ce qui reflète la nouveauté et la complexité plus élevée de l’IA générative.

