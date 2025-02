Sommet pour l'action sur l'IA : Station F en ébullition et une annonce à 200 milliards

How PE and VC's are financing and using AI and where does France stand

"L'Europe se positionne en creux (Gap en anglais dans le texte) en matière de puissance d'investissement comme d'objectifs. Les Etats-Unis et la Chine veulent clairement dominer le monde. Et nous ? Que souhaitons-nous ? L'Europe doit se doter d'un objectif et d'un budget coordonnés."

Que dire de ce Business Day qui s'est tenu en marge du Sommet pour l'Action sur l'IA ? D'abord que les quatre acteurs majeurs de l'Ecosystème tech français qui ont organisé l'événement. - Bpifrance, France Digitale, Numeum et Station F - ont réussi leur coup !Relater qu'il y avait "foule" est un euphémisme ! Dès les premières heures, la jauge annoncée de 3000 personnes a été largement dépassée.Certaines personnes accréditées ont d'ailleurs dû faire la queue plusieurs heures pour atteindre l'entrée de Station F.Dans les allées du salon, il était parfois difficile de se déplacer. Et chose paradoxale mais peut-être bien française, alors que le niveau sonore atteignait des records, impossible pour les personnes présentes de ne pas "réseauter", échanger des cartes de visite, parler business ou partager des réflexions sur les avancées magistrales en matière d'Intelligence artificielle.Tout ce joli très grand monde de la pure tech, du conseil, de la finance, se mélangeait coude à coude et coûte que coûte, démontrant une énergie sans pareille.De mémoire d'habituée des salons tech, depuis un jour de Vivatech se préparant à l'arrivée d'un Mark Zuckerberg, nous n'avions pas connu cela.Même ambiance dans les lieux réservés aux conférences. Il fallait s'y prendre une petite vingtaine de minute à l'avance, s'incrustant au slot précédent pour dénicher une place.Sur toutes les lèvres, trois sujets revenaient en boucle.D'abord, les avancées de nos pépites, Mistral en tête avec son nouveau "CHAT ; défiant toute concurrence. Puis, forcément, la manière d'appliquer concrètement l'IA dans les organisations s'appuyant sur l'exemple de ces mêmes pépites Pigment, Qonto, Alan, Doctolib... Et enfin, la place que peut concrètement prendre l'IA à la française, à l'européenne dans le paysage mondial. Ne sommes nous pas "coincés" entre les Etats-Unis et les Chinois ?A cette dernière question, c'est peut-être Philippe Tibi, intervenant dans la conférence "" qui a eu l'avis le plus tranché.Et si nous laissions les Etats-Unis et sa puissance d'investissement, combattre la Chine dans cet affrontement des titans qui n'est pas (Encore ? ) à notre échelle ?Pour Philippe Tibi , les journées comme celle de ce Business Day sont une véritable démonstration internationale. Peut-être faudra-t-il par la suite concrétiser avec une organisation européenne agile, efficace et coercitive en fonction des atouts de chacun des membres ?Car finalement, et on l'a vu dans les annonces présidentielles en amont de ce sommet, les fonds, les investissements peuvent se trouver, lorsque le projet semble clair à l'instar de constructions de data centers dans un pays qui a la main sur son énergie électrique.L'enjeu de la souveraineté de l'Europe est donc l'un des sujets sur la table. A l'échelle des 27, portés à l'occasion de ce Sommet, par la France.Cet enjeu de souveraineté existe aussi à l'échelle des organisations, des entreprises au moment où elles s'emparent du sujet.