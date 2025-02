Sommet pour l'Action sur l'IA : 109 milliards d'euros et l'Alliance de 60 grandes entreprises européennes

"En profitant de ce moment, et en travaillant dans réelle collaboration, l'Europe peut se créer l'opportunité de devenir le leader dans le domaine de l'IA appliquée en l'intégrant dès à présent au sein de son tissu industriel afin de stimuler la productivité, sa résilience et sa souveraineté économique, notamment dans des secteurs clés comme l'industrie manufacturière, l'énergie, la santé et la défense. L'Europe dispose de tous les fondamentaux favorables à une infrastructure d'IA aussi résiliente que compétitive : les talents, le capital et une solide colonne vertébrale industrielle disposant de ses data et de ses marchés. Grâce à l'engagement de plus de 60 grands groupes européens de premier plan, nous nous donnons aujourd'hui l'obligation d'exploiter ces ressources afin de débloquer le moteur agile et fonctionnel navigant entre la technologie, les ressources et le cadre réglementaire."

La France en rêvait au moins depuis novembre 2023 et le AI Safety Summit à Londres aussi appelé "de BLETCHLEY PARK" et c'est désormais chose faite. Depuis ce lundi 10 février (et depuis quelques jours déjà), Paris abrite Le Sommet pour l'Action sur l'IA dans un de ses lieux les plus emblématiques, Le Grand Palais.Comme il se doit au sein de ces grands événements internationaux, les annonces pleuvent sur le sujet. Il y a d'abord eu l'annonce de l'identification de 35 sites au sein de l'Hexagone susceptibles d'héberger des data centers visant à fournir la puissance de calcul nécessaire au déploiement d'une Intelligence artificielle.Puis, il y a eu celle de la Banque Publique d'Investissement ou Bpifrance qui a lancé son plan de soutien aux projets des entreprises françaises pour un montant de 10 milliards d'euros. Une annonce renforcée dès dimanche soir 9 février par celle du Président de la République, Emmanuel Macron qui a annoncé lors de son interview sur le plateau de France 2, un plan de 109 milliards d'euros sur plusieurs années afin de conserver à la France sa position hégémonique en la matière au sein de l'UE.Si les détails de ce plan arrivent au compte-goutte, on en soupçonne au minimum quelques contours.Mistral, la pépite française en matière de langage d'IA générative qui a multiplié les annonces en marge du sommet (dont sa dernière version de nouvel assistant conversationnel, testé et approuvé par Finyear.com) devrait bénéficié de son propre data center situé dans l'Essonne.Un autre projet est sur les rails à Cambrai dans le Nord devrait bénéficier d'un investissement de 20 milliards d'euros de la part du fonds canadien Brookfiel.Un projet de mega campus dont le financement pourrait atteindre 50 milliards de dollars avec le soutien de MGX la branche technologique du fonds souverain émirati a aussi été annoncé. Le lieu de ce "campus" à la fois centre de recherche et data center, envisagé à date comme le plus grand d'Europe, n'a pas été dévoilé. L'accord entre Paris et Abu Dhabi prévoit, par ailleurs, que le fonds souverain des Emirats Arabes Unis investisse plus en masse au sein des startups françaises.En parallèle de tout ceci et comme chacun y va de son annonce, Illiad, la maison-mère de Free pilotée par Xavier Niel a annoncé un investissement de 3 milliards dédié aux infrastructures liées à l'IA.Quant à Xavier Niel et Arthur Mensch (co-fondateur de Mistral.ai), ils ont annoncé que les 15,5 million d’abonnés mobiles Free bénéficient de 12 mois offerts au Chat version Pro...Mais il n'y a pas que l'Etat et les pépites tech qui prennent place dans les débats, 60 grands groupes européens et des startups (Airbus, BNP Paribas, Lufthansa, Deutsche Bank, Heineken, L'Oréal, Porsche, Publicis..) ont initié le " EU AI Champions Initiative ;, avec comme objectif de devenir des géants mondiaux. L'initiative est soutenue par 20 investisseurs internationaux menés par la branche européenne du fonds américain, General Catalyst... Ces "60" appellent à un sursaut de l'UE en faveur de l'IA.relate Jeannette zu Fürstenberg, Managing Director and Head of Europe au sein de General CatalystAnne-Laure AllainEn savoir plus sur l' EU Champions AI Initiative Lire l'étude leadée par General Catalyst ou