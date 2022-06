Solarisbank nomme Ingmar Krusch au poste de CIO et Dennis Winter au poste de CTO Solarisbank, acteur leader du Banking-as-a-Service en Europe, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ingmar Krusch au poste de Directeur de l'Information (CIO) et de Dennis Winter au poste de Directeur de la Technologie (CTO). Cette double équipe de direction nouvellement créée reprendra la suite de Hima Mandali (ancien CTO) qui quittera l'entreprise fin juillet pour retourner aux États-Unis.

Ces deux professionnels expérimentés de la technologie nouvellement nommés, déjà intégrés à Solarisbank depuis quelques années, seront directement rattachés au Chief Platform Officer, le Dr Jörg Howein, dans leurs nouvelles fonctions.



Grâce au partenariat avec Contis et à l'expansion des succursales locales et des centres technologiques, Solarisbank est devenue une véritable entreprise multinationale. “Près de la moitié des plus de 700 employés font partie des équipes techniques et produits, et nous sommes convaincu qu'une double direction très soudée peut relever les défis et objectifs que nous nous sommes fixés. Je suis ravi que nous ayons pu convaincre Ingmar et Dennis, deux managers exceptionnels issus de nos propres rangs, de prendre ces fonctions.”, déclare Jörg Howein, CPO de Solarisbank.



Auparavant Vice-Président des Opérations Techniques chez Solarisbank, et, à ce titre, Responsable du Fonctionnement Sécurité et conformité de la plateforme technologique, Denis Winter a travaillé, avant de rejoindre Solarisbank, pendant plus de 15 ans comme ingénieur au sein d’entreprises agiles mettant l’accent sur le développement et l’automatisation des systèmes. Dans son nouveau rôle de CTO, il sera responsable du développement stratégique de l’architecture technologique, de la stratégie de sécurité mais aussi de l’intégration de la plateforme Contis.



De son côté, Ingmar Krusch, anciennement Vice-Président de l'ingénierie chez Solarisbank et Responsable du Développement et de la mise à l'échelle de l'ingénierie produits prend le poste de CIO. En tant qu’ancien responsable technique chevronné en matière d’ingénierie, il s’occupera de diriger l’organisation technique dans son ensemble, y compris la coordination entre les ingénieurs de tous les hubs ainsi que l’alignement et la mise en œuvre de la stratégie technique et produit.



“L'équipe technique de Solarisbank s'est considérablement développée au cours des dernières années et a joué un rôle clé dans notre réussite. La migration vers le cloud, le développement de notre système bancaire central interne et la mise en place de nos centres techniques internationaux ne sont que quelques-unes des réalisations impressionnantes. Aujourd'hui, nous sommes la plateforme indispensable pour les nouveaux participants de l'écosystème financier, ayant un ADN innovants. C'est en améliorant continuellement notre plateforme technologique que nous manifesterons ce leadership sur le marché. Je suis impatient de me lancer dans cette aventure avec ce nouveau duo de direction.”, déclare Roland Folz, PDG du groupe Solarisbank.



À propos de Solarisbank

Solarisbank et Contis mettent à disposition la première plateforme européenne de Banking-as-a-Service (BaaS). Nous permettons à d'autres entreprises de proposer leurs propres services financiers de manière rapide et en toute conformité avec les réglementations européennes et du Royaume-Uni. Grâce à des API, nos partenaires intègrent des services bancaires modulaires directement à leur propre offre produits. Nos services couvrent les actifs fiat et crypto, les prêts ainsi que les paiements ou encore l'émission et le traitement des cartes. En 2021, nous avons ouvert des succursales en France, en Italie et en Espagne ayant pour objectif de proposer des IBAN locaux. Le groupe, dont le siège social se trouve à Berlin et à Londres, compte désormais plus de 700 employés répartis sur huit sites en Europe et en Inde. Les revenus nets combinés en 2021 s'élevaient à environ 100 millions d'euros, soit une croissance de plus de 90 % en glissement annuel.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Bitfinex Securities Ltd. Appoints Jesse Knutson as Head of Operations CGI annonce des nominations à la haute direction Simon Associés se renforce en Contentieux des Affaires avec l'arrivée de Vanessa Ruffa en qualité d'associée