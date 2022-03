Solarisbank met en place une nouvelle organisation et étoffe son équipe de direction Solarisbank, première plateforme européenne de Banking-as-a-Service (BaaS), annonce la mise en place de sa nouvelle structure et la nouvelle organisation de son équipe de direction.

À compter du 1er avril, le groupe passera d’une structure matricielle basée sur des unités commerciales dédiées à une organisation commerciale orientée marchés et soutenue par une plateforme centrale de produits et de technologies. Ce faisant, Solarisbank compte poursuivre son développement sur les différents marchés locaux tout en gérant une plateforme paneuropéenne holistique.



« Grâce à cette nouvelle organisation, nous posons les bases de notre nouvelle phase de croissance. Un accès direct aux marchés locaux et l'adaptation rapide des produits sont déterminants pour assurer le succès de notre expansion à l’international. Dans le même temps, notre plateforme de production centralisée nous permet d’établir des processus efficaces et hautement évolutifs. Grâce à notre nouvelle structure organisationnelle, nous avons trouvé le moyen de rester agile tout en poursuivant notre développement aux côtés de nos partenaires innovants et en participant à celui de l’industrie financière du futur », déclare le Dr Roland Folz, CEO group chez Solarisbank.



Dans le cadre de cette réorganisation, Solarisbank annonce l’arrivée de nouveaux profils au sein de son équipe de direction. Depuis le 1er mars 2022, Chloé Mayenobe occupe le poste de Chief Growth Officer et régit l’organisation commerciale aux côté de Jörg Diewald (Chief Commercial Officer), Timo Weber (Deputy-CCO), Krishna Chandran (Managing Director Partnerships).



Vous pourrez trouver en ci-dessous quelques informations complémentaires concernant ces profils :

• Le Dr Jens Lütcke rejoint le groupe en tant que General Manager Allemagne ;

• Le Dr. Jörg Howein, précédemment Chief Product Officer, deviendra Chief Platform Officer et aura la charge de la gestion de la plateforme de production centrale ;

• Lee Johnstone, ancien CFO de Contis, continuera de diriger la société en tant que Managing Director ;

• Tim Spurr, nouvellement embauché, assumera le rôle de Deputy-CFO International ;

• Layla Qassim, précédemment Head of Strategy & Shareholder Relations, deviendra Chief of Staff et viendra en renfort du CEO Group. Elle supervisera également le projet d'intégration de Solarisbank et de Contis aux côtés d’Andrea Ramoino (Chief Strategy Officer chez Contis).

• Scott Donnelly, nouvellement embauché, rejoint Solarisbank en tant que Senior Vice President Lending and Digital Asset Products, complétant ainsi l'équipe de direction produits.



« Ces profils internationaux, impressionnants et chevronnés, combinent les meilleurs atouts des secteurs bancaire et technologique. Solarisbank étant très diversifiée, je suis fier d’accueillir, au sein de notre équipe de direction, des talents de premier plan. Nous pourrons non seulement bénéficier de leur expertise mais aussi attirer de nouveaux profils, tout aussi talentueux », poursuit M. Folz.



« Je suis ravi d’entamer une nouvelle étape de notre plan stratégique. En France, cette nouvelle structure nous sera particulièrement bénéfique », déclare Jean-François GUILLAUMIN, General Manager France. « Nous allons étoffer notre équipe locale et renforcer notre présence sur le marché. Cela nous permettra également d’être plus agile en matière de proposition de valeur et de répondre de manière dynamique aux besoins évolutifs du marché tout en bénéficiant de l'efficacité de notre plateforme centrale. De cette manière, nous pourrons mieux répondre aux enjeux de croissance ambitieux de nos partenaires actuels et aider les entreprises françaises à offrir des solutions financières innovantes à leurs clients. »



À propos de Solarisbank

Solarisbank et Contis mettent à disposition la première plateforme européenne de Banking-as-a-Service (BaaS). Nous permettons à d'autres entreprises de proposer leurs propres services financiers de manière rapide et en toute conformité avec les réglementations européennes et du Royaume-Uni. Grâce à des API, nos partenaires intègrent des services bancaires modulaires directement à leur propre offre produits. Nos services couvrent les actifs fiat et crypto, les prêts ainsi que les paiements ou encore l'émission et le traitement des cartes. En 2021, nous avons ouvert des succursales en France, en Italie et en Espagne ayant pour objectif de proposer des IBAN locaux. Le groupe, dont le siège social se trouve à Berlin et à Londres, compte désormais plus de 700 employés répartis sur huit sites en Europe et en Inde. Les revenus nets combinés en 2021 s'élevaient à environ 100 millions d'euros, soit une croissance de plus de 90 % en glissement annuel.



