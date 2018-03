Software AG reçoit le label SWIFTReady Financial EAI 2010

Les institutions financières du monde entier mènent des activités métier stratégiques qui nécessitent des services de traitement et une communication de données financières avec différents tiers. Elles doivent donc pouvoir compter sur une infrastructure informatique souple, adaptable et sécurisée pour échanger leurs informations. Avec une solution SWIFT certifiée, Software AG donne aux institutions financières les moyens d’assurer l’intégration des systèmes existants et la connectivité au réseau SWIFT. Ces établissements sont ainsi en mesure d’optimiser leurs activités métier, notamment la gestion des paiements, des titres, de la trésorerie et des opérations.



Les solutions SWIFT actuelles ne suffisent pas toujours. Les établissements ont encore des difficultés à connecter les applications back-office et les opérations bancaires. Ils doivent souvent se contenter de solutions d’intégration fragiles ou de technologies existantes qui ne leur apportent ni la visibilité ni la souplesse qu’ils attendent.



« Avec l’obtention du label SWIFTReady, Software AG prouve sa volonté de tout mettre en œuvre pour proposer des solutions de qualité », commente Ivo Totev, membre du conseil d’administration de Software AG. « Il est de notre devoir d’aider nos clients du secteur financier puisque bon nombre d’entre eux s’appuient sur le réseau SWIFT pour échanger en toute sécurité des informations financières d’une extrême importance ».



« En outre, nos solutions SWIFT accompagnent les initiatives SWIFT dans la communauté bancaire. La solution pour les exceptions et investigations de SWIFT aide les établissements à repérer toute anomalie lors du traitement des paiements. Inutile dorénavant de contacter chacune des banques participant à une transaction. Alliée aux capacités du réseau SWIFT, l’intégration que nous proposons facilite l’identification des causes de ruptures de paiement », poursuit-il.



Grâce aux solutions webMethods SWIFT, Software AG contribue à la réussite des institutions financières du monde entier. Ces solutions certifiées proposent :

- une plate-forme intégrée pour connecter directement les transactions SWIFT aux systèmes métier ;

- une parfaite prise en charge des services de messagerie SWIFT, notamment les services Fileact et Interact de SWIFTNet FIN, permettant de se connecter directement au réseau SWIFT et de s’affranchir des solutions SWIFT déconnectées ;

- la possibilité de connecter d’autres entreprises, même hors communauté bancaire, au réseau SWIFT à l’aide de la solution SWIFT for Corporates.



« Nos solutions aident les institutions financières à respecter les nouvelles réglementations, à mieux gérer les risques, à réduire les coûts et à assouplir le traitement interbancaire des paiements et des placements », ajoute Ivo Totev.



SWIFT a lancé le programme SWIFTReady label il y a plus de dix ans pour distinguer les applications et les produits middleware tiers prenant en charge les systèmes de messagerie et les normes SWIFT, et capables de se connecter à SWIFTNet par le biais d’interfaces « Alliance ».



Communiqué Software AG