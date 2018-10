Societex Corporate Finance accueille Jean-Jacques Vaury comme senior partner

Après avoir effectué un brillant parcours professionnel au sein du Groupe Crédit Agricole entre 1980 et 2005 notamment dans des postes à responsabilité dans les activités de capital-investissement et de fusions-acquisitions (il a été entre autres dirigeant du pôle Private Equity du groupe de 1994 à 2004, directeur général de l’Idia et DGA d’Union d’Etudes et d’Investissements de 1999 à 2004), il a participé en 2005 à la création d’UI Gestion dont il a été associé-gérant jusqu’en 2016.



Durant cette période, UI Gestion s’est fortement développé pour atteindre 500 M€ d’euros sous gestion avec des bureaux à Paris, Rennes, Nantes et Reims.



Outre son expérience dans les fusions-acquisitions et le private equity, Jean-Jacques Vaury apporte à Societex une forte expertise dans les secteurs de l’agroalimentaire et des technologies de l’information avec un prisme sur l’industrie du futur.



« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe de Societex qui affiche un track record exceptionnel dans l’accompagnement des PME en France et à l’international. Au-delà, de son savoir-faire dans les fusions-acquisitions et de ses expertises sectorielles fortes, j’apprécie particulièrement l’état d’esprit et le respect des valeurs portés par l’équipe », déclare Jean-Jacques Vaury, senior partner de Societex.



« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Jean-Jacques Vaury dans notre équipe qui souligne la dynamique d’excellence dans laquelle s’inscrit Societex. Nous sommes certains que nos clients apprécieront de bénéficier, à la fois dans les phases de réflexion sur leur stratégie et d’exécution des missions confiées, de l’apport d’expérience qu’il a accumulée dans la pratique à haut niveau des métiers de la Banque, du private equity et des fusions-acquisitions », se félicite Bernard Maussion, président et senior partner de Societex.



À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est un des principaux acteurs français du conseil en Corporate Finance auprès des PME, avec plus de 600 opérations conseillées dont 200 au cours des dix dernières années (parmi lesquelles un tiers à l’international), et plus d’une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque. Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.



Spécialiste des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small/Mid-Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes, son équipe pluridisciplinaire composée de 8 Associés (dont la plupart ont un parcours d’entrepreneur) et 8 Consultants lui permet de répondre aux multiples problématiques de ses clients, stratégiques comme patrimoniales ou sectorielles.



Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :

- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,

- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,

- L’accompagnement à l’international,

- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…)

dans le cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,…