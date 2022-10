Société Générale et Altalurra Ventures entrent au capital d’impak ratings, première agence européenne d’analyse et de notation d’impact Société Générale – l’un des tout premiers groupes européens de services financiers, qui accompagne ses clients dans la transition écologique et énergétique en apportant des solutions responsables et innovantes – et Altalurra Ventures – un fonds investissant dans les start-up technologiques à mission d’impact – entrent au capital d’impak ratings, afin de faire émerger la première agence européenne d’analyse et de notation d’impact, lors d’une série A à hauteur de 4,5 millions d’euros.

• Société Générale, via Société Générale Ventures, et Altalurra Ventures prennent une participation dans impak ratings à l’issue d’une série A à hauteur de 4,5 millions d’euros.

• Société Générale a choisi, parallèlement, impak ratings pour l’analyse des impacts environnementaux et sociaux de ses grands clients entreprises de manière à les accompagner dans la transition écologique et énergétique.

• Cette opération positionne impak comme une agence d’analyse et de notation d’impact de premier plan en Europe et témoigne de l’accélération de la transformation du secteur financier vers une finance responsable et à impact positif.



impak, un acteur unique sur le marché



Lancée en 2019 et basée à Montréal et Paris, impak ratings est la première agence européenne d’analyse et de notation d’impact. La start-up a déjà signé avec une vingtaine de clients et convainc grâce à une méthodologie innovante et unique sur le marché. Elle fournit aux institutions financières des analyses d'impact de grande qualité, fondées sur les normes les plus consensuelles et les plus rigoureuses de l'industrie permettant transparence, comparabilité et contextualisation des données. En évaluant la manière dont les entreprises mitigent leurs impacts négatifs et créent des impacts positifs sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, impak ratings va au-delà de l’analyse traditionnelle des enjeux ESG et s'enracine dans l'approche de la double matérialité, qui consiste à étudier les impacts de l'environnement sur l'entreprise et de l'entreprise sur son environnement. Cette approche est désormais reconnue comme étant essentielle pour permettre au secteur financier d’être un réel catalyseur de la transformation de notre économie, ce qui justifie aujourd’hui la collaboration de l’entreprise avec des acteurs majeurs du marché, tels que Société Générale.



Un travail collaboratif approfondi



En effet, c’est en vertu de ce positionnement différenciant que l’agence a su convaincre ses nouveaux partenaires, dont la prise de participation va considérablement accélérer le développement de la start-up. En plus de son investissement, le Groupe Société Générale, par le biais de sa division Global Banking and Advisory, avait choisi impak ratings comme partenaire en décembre dernier pour lui fournir les analyses d’impact de tous ses clients afin de les intégrer à l’ensemble de ses processus bancaires traditionnels.

« Nous sommes heureux du renforcement de ce partenariat stratégique avec impak ratings. Avoir une bonne compréhension des enjeux environnementaux et sociaux de nos clients est un élément essentiel pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur feuille de route responsable. En accueillant la start-up au sein de SG Ventures, Société Générale contribue à l’accélération de la transformation environnementale et sociale de ses clients », déclare Pierre Palmieri, Responsable Global Banking and Advisory, Société Générale.



De la même manière, Altalurra fait un choix similaire en signant une entente de co-développement avec impak ratings qui permettra de répondre aux meilleures pratiques de rapport d’impact pour les investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde.



Un momentum pour la finance durable



Le secteur financier est aujourd’hui au cœur d’une transformation profonde. En tant qu’acteurs essentiels dans le financement de l’économie, les banques se saisissent de plus en plus des enjeux environnementaux et sociétaux pour devenir les parties prenantes de cette transition. Pour accompagner ces changements, elles ont besoin d’intégrer des données et des analyses d’impact de grande qualité dans leurs processus décisionnels et d’affaires. Les synergies qui se dessinent aujourd’hui entre impak ratings et ses partenaires s’inscrivent pleinement dans cette démarche ayant vocation à permettre une véritable objectivation des processus de mesure d’impact.



« Cette nouvelle collaboration avec impak ratings constitue une étape supplémentaire dans la crédibilisation de notre stratégie d’investissement auprès d’entreprises technologiques engagées. Il s’agit en effet d’un acteur pionnier à même de co-développer et parfaire l'évaluation d’impact pour tout investisseur institutionnel. À ce titre, c'est, selon nous, une start-up qui dispose de tous les atouts pour rapidement devenir l’agence leader sur son segment » commente Lionel Auguste, co-fondateur d’Altalurra Ventures.



« L’annonce de notre rapprochement avec Société Générale est significative et confirme le positionnement d’impak comme agence d’analyse et de notation d’impact de premier plan en Europe. Elle témoigne de l’accélération de la transformation du secteur financier vers une finance responsable et à impact positif. Cet investissement et les partenariats qui en découlent démontrent clairement le leadership mondial de ces acteurs en matière de finance durable » conclut Paul Allard, cofondateur et président directeur général de impak ratings.



À propos de impak ratings

impak ratings, une fintech utilisant l’intelligence augmentée, offre des analyses d’impact aux acteurs du secteur de la finance. Notre méthodologie d’évaluation d’impact standardisée intègre les impacts positifs et l’approche de la double matérialité, fondée sur les normes du Impact Management Projet et sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. De plus, grâce à plus de 3 700 points de données enrichies et à sa notation sur 1000 points appelée l'impak Score™, les analyses d’impact sont comparables, fiables et contextualisées.



À propos de Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

• la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

• la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

• la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

www.societegenerale.com



À propos de Altalurra Ventures

Altalurra Ventures (AV) est un fond de capital-risque axé sur la diversité qui vise à atténuer les risques liés à l'investissement ESG. La mission d'AV est de soutenir l'émergence de startups technologiques qui démontrent un impact positif mesurable et un modèle d'affaires durable. AV est fondé sur une conviction profonde que l'investissement à impact est le moyen de générer des rendements supérieurs s'il est correctement exécuté et surveillé. Notre expérience unique en matière de gestion de croissance, de stratégie et de technologie nous donne un avantage pour découvrir et soutenir les entrepreneurs. Grace à un cadre transparent et axé sur les données, AV intègre une analyse d'impact à 360 ° dans le cadre de son processus de décision ; et aider les investisseurs à déployer et à exécuter une stratégie d'investissement à impact gagnante en réconciliant RSE et profit.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Société Générale annonce le projet d'acquisition de PayXpert Pigment lève 65M€ et renforce sa présence mondiale Crowdfunding et CGP : Tudigo conclut un partenariat avec Patrimum Groupe