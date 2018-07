Smartmatic – Cybernetica s’est vu attribuer le projet de recherche sur les blockchains de la Commission européenne

Le projet intitulé « PRIViLEDGE » réunit un consortium d’acteurs-clés européens dans la recherche cryptographique des domaines des FinTech et des blockchains, qui collaboreront pour faire progresser le développement des protocoles cryptographiques en termes de confidentialité et de sécurité dans le contexte technologique des registres distribués (distributed ledger technology, DLT). Le projet a démarré en janvier 2018 et devrait durer trois ans.



Les membres du consortium incluent notamment le Centre d’excellence sur le vote par internet Smartmatic – Cybernetica, IBM Research Zurich, l’Université de Tartu (UT), l’Université de technologie d’Eindhoven, l’Université de Salerne, GRNET, l’Université d’Edimbourg, Guardtime AS et GUNET.



Les blockchains et les registres DLT se sont imposées au rang des développements technologiques les plus révolutionnaires de ces dernières années, avec pour objectif l’élimination des intermédiaires centralisés et la mise en place de services de confiance, distribués. Les registres DLT actuellement déployés, bien que reposant essentiellement sur des techniques cryptographiques, ne prennent pas en compte la confidentialité. La recherche s’intéresse particulièrement au développement prometteur des nouvelles technologies et protocoles cryptographiques capables de protéger les données, de faciliter ces applications et de produire des registres DLT à la hauteur de leurs promesses.



Dans son commentaire sur la bourse de recherche, Mike Summers (directeur de SCCEIV) a déclaré « Cette bourse de recherche reconnaît la contribution importante de notre équipe aux progrès des technologies de vote en ligne, laquelle assure la sécurité et la confidentialité des électeurs, tout en tirant parti des avantages de la blockchain et des registres DLT, à savoir, des propriétés de transparence et de vérifiabilité améliorées, ainsi qu’une plus grande confiance du public ».



Horizon 2020 est le plus grand programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne. Il a été créé en 2014 pour faire en sorte que l’Europe produise des réalisations scientifiques de classe internationale, élimine les obstacles à l’innovation et facilite la collaboration entre secteurs public et privé dans la promotion de l’innovation.



