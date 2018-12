SmartAngels quitte le crowdfunding et lance sa plateforme dédiée aux actifs non cotés

Le leader SmartAngels décide d'arrêter le crowdfunding



SmartAngels ne présentera plus d'opérations d'equity crowdfunding et se consacrera désormais à ses activités d'édition logicielle et de prestations associées, en s'appuyant notamment sur sa plateforme SaaS de gestion des titres non cotés et des relations investisseurs. SmartAngels confirme ainsi son rôle de fintech de référence pour la digitalisation du secteur financier non coté.



« Le marché de l'equity crowdfunding est marqué par une forte baisse des volumes depuis plusieurs trimestres et présente peu de perspectives favorables, en raison notamment des évolutions fiscales et du modèle réglementaire inadapté. Nous faisons donc le choix de concentrer notre activité sur le secteur porteur de la digitalisation des actifs non cotés, qui connaît une importante demande de la part des investisseurs professionnels », explique Benoit Bazzocchi, fondateur et président de SmartAngels.



La fintech lance une plateforme pour gérer les titres non-côté



Déjà présent sur le sujet de la digitalisation des actifs non cotés, notamment avec l'utilisation de la technologie Blockchain dès 2015, SmartAngels s'appuie sur son expertise pour proposer un outil novateur, co-conçu avec des sociétés de gestion. Grâce à la digitalisation des titres des entreprises non cotés, la plateforme fiabilise le suivi des portefeuilles pour les investisseurs, et facilite les échanges d'informations liés au reporting. SmartAngels permet aux sociétés de gestion de mieux répondre aux contraintes réglementaires croissantes et aux attentes de leurs clients investisseurs institutionnels.



Concrètement, les entreprises disposent d'une interface qui leur permet de tenir leur registre de titres à jour et de répondre aux demandes de reporting des investisseurs. Toutes les informations sont centralisées et accessibles aux investisseurs via une interface dédiée. L'architecture technique innovante de la plateforme permet de disposer d'une source unique et fiable d'information centralisée, accroît la productivité, réduit les risques d'erreur et améliore la qualité de l'information reçue par les investisseurs.



La solution est disponible en web access via des interfaces distinctes dédiées aux investisseurs et aux entreprises, et peut également être intégrée aux systèmes d'information des clients. Les fonctionnalités peuvent être adaptées ou enrichies par SmartAngels sur demande, pour constituer un outil sur mesure spécifiquement adapté au workflow de chaque client.



« Aujourd'hui les process dans le secteur du non-coté reposent sur de nombreux échanges de documents papiers. Les flux d'informations sur les titres et le traitement des datas de reporting sont encore largement traités manuellement. Avec la croissance rapide de cette classe d'actif, il devient indispensable de simplifier et fiabiliser les process et donc de digitaliser les workflows » explique Benoît Bazzocchi.



Une solution innovante qui offre de belles perspectives de développement



SmartAngels finalise actuellement le beta test privé de sa plateforme, dont la commercialisation débutera dès début 2019 auprès de certaines sociétés de gestion. SmartAngels prévoit d'onboarder plus d'une dizaine de sociétés de gestion d'ici fin 2019, d'accélérer son développement commercial, et d'élargir son offre de digitalisation à d'autres actifs non cotés tels que la dette privée ou l'immobilier.



A propos de SmartAngels

Créée en 2012, SmartAngels.fr est la plateforme de crowdfunding leader en France sur le segment de l'investissement en direct au capital de startups et PME de croissance par des investisseurs particuliers et professionnels. Elle édite des logiciels de gestion des actifs non cotés à destination des investisseurs et des entreprises.

SmartAngels est enregistrée en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) auprès de l'ORIAS sous le numéro 13000694 depuis février 2015. Retrouvez l'actualité de SmartAngels sur le site smartangels.fr