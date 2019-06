Sky Republic lance Atlas, une plateforme blockchain d’entreprise, bâtie pour moderniser les écosystèmes B2B

Sky Republic, une société de blockchain d’entreprise, fondée par des experts du logiciel B2B, a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de sa plateforme de smart contracts, conçue pour synchroniser les écosystèmes B2B. Avec Atlas, chaque smart contract s’exécute sur une blockchain dédiée, autorisée et évènementielle pour garantir performance, confidentialité et valeur juridique.



La technologie de consensus d’Atlas est basée sur une machine virtuelle unique et des standards cryptographiques utilisés en entreprise permettant à chaque smart contract d’être notarié numériquement de façon sécurisée par l’une des parties impliquées, ou par une ou plusieurs tierces parties comme un consortium blockchain. Les évènements et documents enregistrés sont poussés en temps réel à travers des chorégraphies de processus jusqu’aux destinataires appropriés. Les destinataires peuvent vérifier à la volée leur validité via leur copie locale de smart contract et n’ont pas à accorder une confiance aveugle au réseau, comme ce serait le cas avec les autres blockchains d’entreprise.



D’après Forrester, plus de 20 milliards de transactions EDI (Electronic Data Interchange) sont effectuées chaque année. Cependant, les normes EDI ont été conçues avant l’avènement de l’internet et sont basées sur des échanges un-à-un entre partenaires. Elles fragmentent de nombreuses industries telles que la chaîne logistique, les transports, la santé et la finance et échouent à synchroniser ces écosystèmes B2B de bout en bout. Cela entraîne un manque de visibilité, des disputes, des fraudes et, au final, une perte d’argent.



« Aujourd’hui, la plupart des entreprises opèrent essentiellement avec l’équivalent d’une messagerie textuelle un-à-un alors qu’elles pourraient de toute évidence bénéficier davantage d’une messagerie de groupe sécurisée et multimédia », a déclaré Chris Fabre, fondateur et PDG de Sky Republic, après avoir été directeur général de la société de middleware Axway pendant 10 ans. « Nous avons passé trois ans à investir dans la recherche et le développement pour Atlas. Les entreprises doivent améliorer leur visibilité de la chaîne logistique pour réduire l’impact des frictions commerciales et des perturbations opérationnelles. Chaque année, ces perturbations entraînent plus de 100 milliards USD de pertes qui touchent plus de 70% des entreprises. Blockchain est clairement la réponse aux limitations de l’EDI et va moderniser les écosystèmes B2B. »



Bien que la blockchain ait été traditionnellement associée aux cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum, elle a de nombreuses autres applications pour les entreprises. R3 Corda, par exemple, automatise les processus financiers, tandis que Hyperledger Fabric permet de partager une base de données documentaire. Sky Republic Atlas a été conçu pour synchroniser les écosystèmes B2B simultanément sur les processus d’échanges et sur les documents ou évènements contractuels, tout en s’adaptant aux modèles commerciaux, d’architecture, et de gouvernance en vigueur. Les prévisions de la firme de recherche IDC concernant les dépenses en matière de blockchain suggèrent un marché logiciel, d’au moins 1 milliard USD d’ici 2022 pour les cas d’utilisation identifiés actuellement ; or, les nouvelles applications au sein des écosystèmes B2B pourraient atteindre ce chiffre à elles seul.



Pour mettre en œuvre sa vision dans l’industrie aéronautique, Sky Republic collabore depuis 2018 avec SITA, un leader du secteur en matière de services informatiques et de communications. Leur partenariat a pour but de créer des solutions dans les domaines du fret aérien, de la maintenance d’avion et des bagages des passagers. La blockchain SITA, bâtie sur la plateforme Atlas de Sky Republic, a remporté un prix de l’innovation au IATA 2019 World Cargo Symposium, pour une solution de traçabilité des conteneurs d’avion.



« Nous sommes ravis de notre partenariat avec Sky Republic, et nous travaillons ensemble au développement de plusieurs solutions basées sur Atlas, pour l’industrie aéronautique », a déclaré Arnaud Brolly, en charge du portefeuille des produits innovation, chez SITA. « Atlas a bénéficié de l’expertise unique de Sky Republic en matière de blockchain, middleware et solutions B2B, et constitue la plateforme idéale pour mieux synchroniser les chaînes logistiques. »



Axée sur les secteurs aéronautiques et de la chaîne logistique, Sky Republic travaille également sur des solutions destinées aux entreprises dans les domaines de la santé et de la finance. Atlas est disponible en cloud privé, public ou sur site pour créer, remplacer ou augmenter des infrastructures B2B.



À propos de Sky Republic

Sky Republic a été fondée en 2016 par des experts du logiciel B2B d’entreprise, possédant des dizaines d’années d’expérience à la pointe du marché du middleware au niveau mondial. La société offre une plateforme de smart contract, conçue pour intégrer et synchroniser les écosystèmes B2B au-delà des technologies EDI, API ou autres technologies blockchain d’entreprise.

skyrepublic.com