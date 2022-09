Skello s’associe à Yousign pour lancer la signature électronique

À l’ère de la digitalisation, le recours à la signature électronique s’est largement démocratisé parmi les entreprises, mais la signature des feuilles d’heures, une obligation légale exigée par l’inspection du travail, est encore très souvent synonyme de paperasse et de perte de temps.



En s’associant à Yousign pour digitaliser la signature des feuilles de temps, Skello poursuit son objectif : réinventer l’expérience de travail des équipes de terrain en simplifiant le quotidien de ses utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité est ainsi conçue pour permettre aux managers de réduire considérablement le temps consacré à l’envoi, la signature et la récupération des feuilles de temps tout en étant en conformité avec la législation, et aux équipes terrain de signer simplement et rapidement les feuilles d’heures. Un autre enjeu important est lié à la centralisation, une fois signées, les feuilles d’heures étant centralisées et accessibles à n'importe quel moment directement sur la plateforme de Skello et sans limite de temps.



"Notre partenariat avec Yousign s’inscrit dans la volonté de Skello d’améliorer l’expérience de travail des équipes de terrain et de nos clients tout en leurs permettant de se concentrer sur l’essentiel.” Quitterie Mathelin-Moreaux, CEO & Co-founder Skello.



Yousign est tiers de confiance européen, certifié eIDAS. Ses solutions de signature électronique bénéficient donc d’une véritable valeur juridique et vont permettre aux clients de Skello de bénéficier d’un service sécurisé tout en gagnant un temps précieux dans le traitement des feuilles de temps de leurs employés. L’intégration de leur solution dans l’outil de Skello permet de créer un parcours simple, fluide et accessible depuis une seule et unique plateforme, centralisant ainsi l’ensemble des outils nécessaires au pilotage RH.



“Nous sommes très fiers de cette intégration réalisée en un temps très court et qui apporte une valeur considérable aux clients de Skello en matière de gain de productivité, qualité d’expérience et renforcement de la conformité juridique et réglementaire.” Alban Sayag, co-CEO de Yousign



À propos de Skello :

Créée en 2016 par Quitterie Mathelin-Moreaux, Emmanuelle Fauchier-Magnan et Samy Amar, Skello est une solution SaaS de pilotage RH qui réinvente l’expérience de travail des équipes sur le terrain, pour tous les établissements dont les plannings sont complexes, en leur permettant de mieux anticiper, s’organiser et communiquer grâce à une technologie collaborative et intuitive. Pour les managers, Skello optimise l'organisation du travail et aide à la prise de décision dans le pilotage des coûts liés aux équipes. Pour les employés, Skello facilite leur communication et simplifie leur quotidien. L’ambition de Skello est d’être la solution de référence pour toutes les équipes de terrain en Europe. Une levée de fonds en Série B de 40M€ a été réalisée en septembre 2021 auprès de fonds experts dans le domaine (Partech, Aglaé Ventures & XAnge) pour apporter plus de valeur à ses clients grâce à de nouvelles fonctionnalités et s’ouvrir à de nouveaux secteurs d’activités, au-delà des secteurs historiques : l'hospitality, le retail et la santé. En à peine 6 ans, Skello a convaincu plus de 10 000 clients avec 200 000 utilisateurs quotidien et compte 270 collaborateurs avec une présence dans 5 pays européens (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Belgique).

www.skello.io/



À propos de Yousign :

Yousign est un acteur européen majeur de la signature électronique et de la gestion des contrats. L’entreprise a pour vocation d’accompagner les PME et TPE de tous secteurs d’activité à exécuter leurs contrats de manière plus rapide et plus sûre grâce à sa plateforme hautement sécurisée et 100% européenne.

Forte d’une levée de fonds de 30M€ réalisée en juin 2021, Yousign accélère son développement avec pour objectif de devenir le leader européen de son secteur.

Créé en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign est une entreprise française qui compte plus de 12 000 clients et plus de 3M de signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 200 salariés. La société est tiers de confiance européen certifié eIDAS. Basée à Paris et Caen, Yousign a également ouvert des bureaux en Italie et en Allemagne.

www.yousign.com