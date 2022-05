Skaleet s’associe à Thunes pour étendre les capacités de transfert d’argent de ses clients à travers le monde Grâce à Thunes, il lui est désormais possible d’offrir une large gamme de services de paiement rapides, peu coûteux et directement connectés aux comptes de ses clients.

Skaleet (www.Skaleet.com), fintech internationale fournissant un “Core Banking Platform” (CBP) de nouvelle génération annonce un partenariat avec Thunes, le leader en matière de transfert de paiement à travers le monde afin de compléter son écosystème existant.



Skaleet souhaitait trouver un partenaire capable d’offrir un service de paiement instantané et international, à la fois auprès de la cible B2B et B2C. Grâce à Thunes, il lui est désormais possible d’offrir une large gamme de services de paiement rapides, peu coûteux et directement connectés aux comptes de ses clients.



Un partenariat à la pointe de la technologie



Créée en 2016, Thunes est une plateforme de paiement instantané, simple et unique qui permet aux entreprises d’effectuer des paiements dans le monde entier. Thunes facilite les paiements vers plus de 125 pays dans 79 devises et aide les entreprises et les particuliers à accepter plus de 285 méthodes de paiement. La fintech Skaleet permet aux institutions financières de lancer de nouveaux produits bancaires et de proposer à leurs clients de nouvelles expériences à un prix compétitif. Grâce à son CBP ouvert, modulaire et flexible, Skaleet offre à ses clients une personnalisation accrue de sa solution en un temps limité.



Polyvalente, agile et évolutive, la plateforme Thunes est capable de faciliter les paiements dans de nombreux cas d’usage. Cela offre de nombreuses opportunités pour les membres du réseau Thunes. Grâce à Thunes, via une seule API (plateforme de paiement), il est possible d’interconnecter les acteurs du monde entier afin de fournir des solutions de transferts de fonds peer-to-peer, de paiement de masse, de paiements entre entreprises et des comptes virtuels.



D’ordre technologique, le partenariat entre Skaleet et Thunes se traduit par la possibilité pour les clients ayant un compte bancaire sur la plateforme Skaleet de transférer de l'argent à l'international avec un suivi du paiement jusqu'au bénéficiaire. De plus, les établissements de monnaie électronique ont la possibilité de vérifier à l'avance les informations sur le bénéficiaire.



Grâce à cette collaboration, Skaleet élargit son champ de compétences et offre à ses clients un avantage concurrentiel. En particulier, les paiements transfrontaliers seront l'un des services différenciateurs que la fintech pourra désormais déployer.



Une vision commune



Les deux entreprises partagent un même socle de valeurs tourné vers l’expertise, l’innovation technologique, le service client, l’humain, et le Best-Of Breed. Ainsi, un grand nombre de clients pourront désormais accéder à la solution Thunes plus rapidement et plus facilement, tandis que Skaleet pourra être plus compétitif sur le marché. L’ambition commune de Skaleet et de Thunes est d’aider leurs clients à disrupter leurs marchés respectifs avec des services innovants et accessibles.



Dawei Wang, Head of Strategic Partnerships chez Thunes annonce : « Nous nous sommes rencontrés à de multiples occasions et nous suivions de près Skaleet. Nous voulons tous les deux faire plus pour les banques et les institutions financières à travers le monde en leur proposant de nouvelles solutions et technologies. C’est le bon moment pour nous d’unir nos forces et de nouer ce partenariat ».



Hervé Manceron, PDG et cofondateur de Skaleet rajoute : « Ce partenariat avec Thunes est le résultat de notre volonté de fédérer un écosystème de partenaires autour de notre plateforme pour compléter notre proposition de valeur. Thunes est le meilleur allié à intégrer pour fournir une solution de transfert d'argent numérique et international. Grâce à cette collaboration, nous rajoutons une corde à notre arc en proposant désormais une solution de transfert d’argent à l’international rapide, sécurisée, peu coûteuse et connectée. »



skaleet.fr

thunes.com



A propos de Skaleet :

Skaleet, est une fintech internationale qui fournit un “Core Banking Platform” (CBP) de nouvelle génération modulable et flexible avec un degré avancé de personnalisation. Cette plateforme permet aux institutions financières (banques de détail, banques digitales, établissements de paiement et de monnaie électronique, …) de mieux répondre aux attentes de leurs clients avec de nouvelles offres financières digitales en constante évolution. Le CBP de Skaleet a déjà été implémenté dans plus de 34 institutions financières et Skaleet gère plus de 8 millions de comptes bancaires dans le monde. Parmi ses principaux clients : Société Générale, eZyness (filiale de La Banque Postale) ou encore la Trust Merchant Bank. Depuis sa création, la fintech a levé 28,5 M€ auprès de la Société Générale et Long Arc Capital, ce qui confirme son ambition de croissance à l’international.

www.Skaleet.com



A propos de Thunes:

Thunes est une fintech B2B qui gère les paiements pour les entreprises à forte croissance à travers le monde. Les entreprises et les institutions financières peuvent transférer des fonds de manière transparente, sécurisée et rentable grâce à son réseau de paiement robuste et vaste. De grandes banques internationales, des opérateurs de transfert d'argent, des plateformes digitales et bien d'autres entreprises utilisent Thunes pour effectuer des paiements via des comptes bancaires, des portefeuilles mobiles et des services de retrait d'espèces à travers le monde. Avec une API unique et simple, les entreprises et leurs clients peuvent envoyer et recevoir des paiements immédiatement aux quatre coins du monde. Thunes dont le siège social se trouve à Singapour, possède des bureaux régionaux à Londres, en France, à Shanghaï, à New York, à Dubaï et à Nairobi.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > FINNT crée le premier compte commun global qui utilise les avantages des Stables Coins et de la Finance Décentralisée The business account for professionals is ready: FINOM grows in Italy Quadient lance en France sa solution YayPay pour l’automatisation de la gestion du poste client