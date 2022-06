Skaleet s’associe à PSP Lab pour aider ses clients sur les processus d’obtention de licence de paiement en Europe

Fort de ce nouveau partenariat, les clients de Skaleet peuvent désormais obtenir les agréments de monnaie électronique et de paiement nécessaire et rester en conformité avec leurs obligations pour se concentrer sur le développement de leur activité.



Une ambition commune



PSP Lab guide ses clients dans un paysage réglementaire en constante évolution, dans le processus d’octroi de licences réglementaires, et les soutient dans le développement de produits et de services fiables et conformes à la réglementation. Grâce au Core Banking Platform proposée par Skaleet, PSP Lab pourra répondre aux besoins exigeants de ses clients en fournissant une solution adaptée aux complexités réglementaires des activités de paiement en Europe et ce pour faciliter la distribution des services rapidement. Skaleet et PSP Lab jugent que leur association est créatrice de valeur pour leurs clients respectifs.



Le choix de Skaleet s’est porté sur un partenaire capable de maitriser le processus d’obtention des licences de paiement, qui connait bien l’écosystème Fintech et qui participe aux projets les plus prometteurs et innovants en Europe. Skaleet compte des clients nécessitant l'obtention d'une licence EME/EP ainsi que l’expertise d'une équipe ayant l'habitude de traiter les demandes auprès des régulateurs.



« Notre choix s’est naturellement porté sur PSP Lab, qui est l'une des premières sociétés de conseil dans le paysage européen de la Fintech », précise Brice Groche, Sales Partnership Director chez Skaleet.



« Après avoir étudié une douzaine, voir une centaine, de solutions différentes sur le marché, nous nous sommes assurés que Skaleet a le potentiel de satisfaire les besoins de nos clients les plus exigeants. » déclare Dmitrijus Apockinas, directeur associé chez PSP Lab.



Fluidifier l’obtention des agréments de paiement au cœur du partenariat



Aujourd’hui, Skaleet et PSP Lab garantissent à leurs clients de bénéficier d'une longueur d'avance sur les autres acteurs du marché. Par ailleurs, ils entendent perfectionner leurs services et produits respectifs au fil de l’eau, afin d'offrir à leurs clients une solution tout-en-un adaptée à leurs besoins.



À propos de Skaleet :

Skaleet, est une fintech française qui fournit un “Core Banking Platform” (CBP) de nouvelle génération modulable et flexible avec un degré avancé de personnalisation. Cette plateforme permet aux institutions financières (banques de détail, banques digitales, établissements de paiement et de monnaie électronique, …) de mieux répondre aux attentes de leurs clients avec de nouvelles offres financières digitales en constante évolution. Le CBP de Skaleet a déjà été implémenté dans plus de 34 institutions financières et Skaleet gère plus de 8 millions de comptes bancaires dans le monde. Parmi ses principaux clients : Société Générale, eZyness (filiale de La Banque Postale) ou encore la Trust Merchant Bank. Depuis sa création, la fintech a levé 28,5 M€ auprès de la Société Générale et Long Arc Capital, ce qui confirme son ambition de croissance à l’international.

skaleet.com



À propos de PSP Lab :

PSP Lab est un cabinet de conseil britannique spécialisé dans la fintech qui apporte des solutions de pointe en termes de conseil en management, de développement commercial et en technologie. PSP Lab conseille les acteurs agrées du marché et ceux qui souhaitent le devenir. PSP Lab accompagne les fintechs dans le processus d’octroi de licences réglementaires, dans le développement commercial, sur les questions de conformité, d’audit, dans le développement de logiciels, l’investissement, et les fusions et acquisitions.

psplab.com