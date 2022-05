Skaleet et Mobiblanc s’associent pour proposer des technologies de pointe aux banques en Afrique Ce partenariat permettra aux institutions financières de lancer de nouveaux produits digitaux innovants qu’elles pourront mettre à disposition de leurs clients particuliers et entreprises.

Skaleet (www.Skaleet.com), fintech internationale proposant un Core Banking Platform de nouvelle génération, vient d’annoncer un partenariat avec Mobiblanc, Entreprise de Services Numériques (ESN) Agile, afin d’apporter des solutions clés en main aux établissements financiers à travers l’Afrique. Ce partenariat permettra aux institutions financières de lancer de nouveaux produits digitaux innovants qu’elles pourront mettre à disposition de leurs clients particuliers et entreprises.



Basée au Maroc et en Tunisie, Mobiblanc est un acteur majeur sur les marchés d'Afrique du Nord et de l’Ouest, dédié aux solutions digitales. Dotée d’une équipe talentueuse et dynamique, la société offre d’excellentes prestations de conseil et d’intégration à des clients très divers.



Skaleet donne aux banques de détail et autres institutions financières la possibilité de lancer de nouveaux produits et services bancaires à un prix compétitif pour leurs clients. Grâce à un Core Banking Platform à l’architecture ouverte et modulaire, Skaleet apporte des solutions bancaires innovantes de bout en bout, sur mesure et évolutives.



Le marché digital évoluant rapidement, le partenariat entre Skaleet et Mobiblanc permettra aux établissements financiers de rester à la pointe de l'innovation et de la technologie. Proposant les meilleurs services et conseils à leurs clients, Skaleet et Mobiblanc sont à même de répondre rapidement à la transformation digitale des services bancaires et financiers avec des solutions innovantes et agiles à des prix compétitifs.



« Aujourd’hui, il est essentiel que les établissements financiers soient en mesure d’innover rapidement et de s’adapter aux changements. L’écosystème que nous proposons est conçu par des experts conscients de cette nécessité et capables d’apporter des solutions. Nous avons rapidement constaté que nos deux sociétés partageaient les mêmes valeurs et se complétaient sur le plan technologique et commercial. Nous sommes ravis de nous associer à Mobiblanc. Ensemble, nous pourrons enrichir notre offre de services financiers et apporter de la valeur ajoutée à nos clients du continent africain », a affirmé Yves Eonnet, président et co-fondateur de Skaleet.



« Ce partenariat vient confirmer notre orientation stratégique d’accompagner la transformation digitale du secteur financier. Nous partageons avec Skaleet l’ambition de proposer l’intégration de solutions innovantes clés en main, reposant sur une expertise technologique de pointe afin d’apporter une valeur ajoutée à nos partenaires et de répondre aux nouvelles exigences du secteur », a indiqué Youssef El Alaoui, co-fondateur de Mobiblanc.



Skaleet et Mobiblanc voient toutes deux dans ce partenariat une excellente opportunité de continuer à innover et créer de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités qui remodèleront le paysage des services financiers en Afrique en faveur d’une économie formelle, inclusive et durable sur le continent africain.



Skaleet et Mobiblanc participeront à l’Africa Pay & ID Expo 2022 (APIDE), du 26 au 28 mai 2022, à Marrakech, au Maroc.



À propos de Skaleet :

Skaleet est une fintech internationale qui fournit un Core Banking Platform (CBP) de nouvelle génération, modulable et flexible avec un degré avancé de personnalisation.

Cette plateforme permet aux institutions financières (banques de détail, banques digitales, établissements de paiement, etc. …) de mieux répondre aux attentes de leurs clients en leur proposant des solutions financières digitales en constante évolution. Le Core Banking Platform de Skaleet a déjà été implémenté dans plus de 34 établissements financiers et Skaleet gère plus de 8 millions de comptes bancaires dans le monde. Parmi ses principaux clients figurent la Société Générale, eZyness (filiale de La Banque Postale) et la Trust Merchant Bank. Depuis sa création, la fintech a levé 28,5 millions d’euros auprès de la Société Générale et Long Arc Capital, reflétant son ambition d’expansion à l’international. www.Skaleet.com



À propos de Mobiblanc :

Créée en 2010, basée au Maroc et en Tunisie, Mobiblanc est un acteur de référence sur le marché africain, totalement investi dans des solutions numériques. Mobiblanc a pour mission de convertir la complexité et les défis en valeur ajoutée, à travers la conception de solutions adaptées aux besoins de transformation digitale des clients.

Dotée d’une équipe innovante et dynamique, Mobiblanc veille à délivrer de manière professionnelle une organisation efficace et performante, des prestations de conseil et d’intégration pour des clients très exigeants en mode Agile.

www.Mobiblanc.com



SOURCE Skaleet



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Qu’est-ce qu’un geek en 2022 ? 6 conseils pour rendre vos transactions financières en ligne plus sûres Mise en place d’un CSE, comment faire ?