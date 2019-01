Siparex entre au capital de Valentin Traiteur, afin d’accompagner son dirigeant dans une stratégie ambitieuse de croissance

Basé à Mably (Loire), le groupe Valentin Traiteur est un leader français du rayon traiteur frais, notamment en marque distributeur. Le groupe dispose d’une expertise spécifique sur les pâtisseries et le snacking qui représentent l’essentiel du chiffre d’affaires, mais aussi sur les plats cuisinés avec un savoir-faire particulier sur les spécialités gratinées (cuisson au four traditionnel) et enfin les aspics dont le groupe est l’un des rares fabricants français. Ses principaux clients sont les acteurs de la grande distribution en France et dans quelques pays limitrophes (plus de 10% du CA à l’export) avec qui le groupe a su nouer des liens étroits, et également la restauration hors foyer ainsi que certains grossistes.



A la tête de l’entreprise depuis 1993, Emmanuel Brochot a structuré le groupe, réalisé plusieurs croissances externes et réussi à imposer le groupe comme un acteur majeur du rayon frais en grandes surfaces. En 25 ans, Valentin Traiteur est ainsi passé de 22 à 300 salariés, affichant un chiffre d’affaire en forte progression sur les trois dernières années, qui s’élève à 75 M€ en 2018.



Cette opération permettra à Emmanuel Brochot d’accélérer le développement du groupe en investissant dans des lignes de production, dans le développement de nouveaux produits et dans la réalisation d’acquisitions ciblées. Un autre axe fort est la conquête de nouveaux marchés, notamment à l’export, qui constitue d’ores et déjà un facteur de croissance avec une présence établie en Allemagne et des développements en cours en Espagne et au Portugal.



Pour Emmanuel Brochot : « Au travers de Siparex nous avons trouvé des hommes ambitieux partageant nos valeurs pour nous apporter l’accélérateur de croissance dont nous avons besoin pour continuer notre développement ».



« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Emmanuel Brochot dans ses ambitions, avec notre fonds Siparex ETI 4 destiné à soutenir des leaders sectoriels, sur un marché riche en potentiel dans les prochaines années » ajoutent Florent Lauzet, Membre du Comité Exécutif, Directeur Associé, et Thibaud de Portzamparc, Directeur de Siparex.



A propos de Siparex

Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Small Caps et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.

siparex.com



Intervenants

Management : Emmanuel Brochot

Investisseurs : Siparex ETI - Florent Lauzet, Thibaud de Portzamparc

Management - Avocat : Legi Avocats (Pierre Martin)

Investisseurs - DD financière : PwC (Philippe Chavanne, Maxence Pleynet)

Investisseurs - DD juridique et structuration : PwC (Serge Cambie, Pauline Fournier)

Investisseurs - DD stratégique : Katalyse (Jean-François Lécole)